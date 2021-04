Apple Car üretimi için son aday LG ve Magna ortaklığı

Apple Car belki de son yılların en çok beklenilen teknolojik ürünlerinden. Hakkında ilk söylentilerin 2015 yılında başladığı aracın dedikoduları, geçtiğimiz senelerde Apple’ın araç konusunda çekimser olduğu ve bunun yerine araç içi yazılımlar gibi ürünlere odaklanmak istediği gerekçesiyle neredeyse sonlanmıştı. Ancak geçtiğimiz sene bu söylentiler yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. Öyle ki, son aylarda Apple’ın olası otomobili için birçok üreticinin isminin geçtiğine şahit olduk. Dahası, VW ve Toyota gibi sektörün önde gelen isimlerinin yöneticilerinin araç hakkındaki görüşlerini bile duyduk. Tüm bunlara rağmen, Apple Car konusunda hiçbir şey henüz kesinlik kazanmış değil. Fakat, bugün Apple’ın otomobilin muhtemel üreticisinin kim olacağı hakkında gelen haberler önceki söylentilere göre çok daha gerçekçi gözükmekte. İşte Apple Car üretiminin son adayları…

Apple Car, LG ve Magna ortaklığıyla üretilebilir

Aslında, Apple Car’ın olası üreticisi hakkında uzun zamandır pek bir söylenti yoktu. Zira, bu konudaki son duyduğumuz haberler Apple ve Hyundai/Kia ortaklığının başlamadan bittiği yönündeydi. Bu haberlerin üstünden yaklaşık iki ay geçtiğini düşündüğümüzde, bu uzun sessizlik projenin iptal mi edildiği sorularını akla getirmişti. Neyse ki, görünüşe göre, böyle bir durum söz konusu değil. Hatta, Apple Car dedikoduları bu kez ilk defa gerçekçi gözükmekte desek abartmış olmayız.

Meşhur araç hakkındaki bu seferki söylentiler Güney Kore’den geliyor. The Korea Times’ın haberine göre, Apple, LG ve Magna şirketlerinin ortak girişimi olan LG Magna e-Powertrain ile Apple Car için görüşüyor. Hatta, firmalar anlaşmaya çok yakın. Buna ek olarak, gazetenin iddiasına göre anlaşmanın bu yıl bitmeden açıklanması “kuvvetle muhtemel”. Kaynağın diğer bir iddiası ise, bu olası anlaşmanın ilk aşamada kısıtlı sayıda olması beklenen bir üretim için olduğu yönünde. Hatta, konuda görüş bildiren bazı uzmanlar bu anlaşmanın sadece bir prototip için olacağını bile söylüyor. Fakat, The Korea Times’a göre böyle bir ihtimal söz konusu değil ve LG-Magna ortaklığı, her ne kadar kısıtlı sayıda olsa da, Apple Car’ın üreticisi olacak.

Raporun diğer bir iddiası ise üretimin aşamaları ile alakalı. Öyle ki, LG’nin electric powertrain teknolojisi ile aracın elektrik aksamını tasarlayacak. Magna ise otomobilin üretiminden sorumlu olacak. Son olarak, raporun diğer bir iddiası ise prototipin 2024 yılında ortaya çıkacağı şeklinde. Buna göre, 2025 yılı ise aracın seri üretime girdiği ve muhtemelen piyasaya sürüldüğü yıl olacak.

Apple neden bu iki firmayı seçiyor? Lg ve Magna ortaklığını yakından tanıyalım

Bu üç firma arasında en az bilineni şüphesiz ki Magna International. Bu yüzden, bu ortaklığa ve Apple’ın neden bu iki firmayı seçebileceği konularına girmeden önce biraz Magna şirketinden bahsetmek de fayda var. Magna International Kanada’lı bir otomobil üreticisi. Her ne kadar son kullanıcının pek bilmediği bir marka olsa da, şirket otomotiv sektöründe bir hayli deneyimli. 1957 yılında kurulan firma, Kuzey Amerika’nın en büyük otomobil parçaları üreticisi. Bunun yanında, firma, BMW; Mercedes; Jaguar ve Land Rover gibi markaların bazı modellerini üretmekte. Özetle, alanında deneyimli ve güvenilen bir marka diyebiliriz Magna için.

LG-Magna ortaklığı ise aslında bir hayli yeni. Geçtiğimiz yılın son ayında gerçekleşen bur ortaklığın girişimin adı “LG Magna e-Powertrain”. Bu girişimin temel amacı ise otomobil markalarına elektrikli motorlar, e-sürüş sistemleri, inverterlar ve şarj üniteleri üretmek. Başka bir deyişle, iki firmanın elektrikli otomobil alanında güçlerini birleştirdiği kapsamlı bir ortaklık.

Peki bu ikiliyi Apple için çekici kılan ne? Öncelikle, LG’nin Apple’la uzun süredir partner olmasının avantajını belirtmek lazım. LG’nin de Magna’nın da alanlarında uzman ve Apple’ı hayal kırıklığına uğratmayacak şirketler olduğunu da ekleyelim. Bu ikiliyi Apple için uygun kılan diğeri anlatmak içinse bozulan Hyundai/Kia anlaşmasını hatırlamalıyız. Apple Car üretimi için en güçlü aday olan Hyundai/Kia ve Apple arasındaki görüşmeler Hyundai/Kia’nın anlaşma hakkında konuşması yüzünden bozulmuştu. Apple, görüşmelerin gün yüzüne çıkmasından hoşlanmamış ve anlaşmayı başlamadan bitirmişti. Magna son kullanıcı tarafında Hyundai/Kia’ya göre çok daha az bilinen bir firma. Bundan dolayı da daha sessiz olacağını farz edebiliriz. İşte tüm bu nedenler bu ikiliyi Apple için adeta biçilmiş kaftan yapıyor. Bakalım, Kore’li kaynağın çok emin olduğu iddiaları doğru çıkacak mı…

