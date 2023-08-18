Teknoloji devi Apple, gelecek iPhone 15 serisinden itibaren ikonik deri iPhone kılıflarını satmayabilir. Bu haber, pek çok sızıntı kaynağı ve sektör uzmanı tarafından da doğrulandı. Apple çevrecilik hedefleri için dudak uçuklatan fiyata sattığı deri kılıflardan vazgeçebilir!

Apple Deri Kılıfları iPhone 15 Serisi ile Terk Edebilir!

Apple’ın neden bu adımı attığı henüz net değil. Ülkemizde yaklaşık 2 bin fiyatlarıyla cep yakan deri kılıflar, uzun süredir iPhone kullanıcıları arasında popüler bir seçenek olarak varlığını sürdürüyor. Şirket, ilk kez 2013 yılında iPhone 5S için tanıttığı deri kılıf ile bu tasarımı güçlü bir şekilde devam ettirdi.

Yumuşak mikrofiber iç astarıyla dikkat çeken deri kılıf, piyasaya sürüldüğünde premium telefon kılıfları arasında öne çıkmıştı. Daha sonraki dönemde, iPhone 12 serisiyle birlikte MagSafe şarj özelliğini desteklemek üzere kılıflara mıknatıslar eklenmişti.

Apple’ın deri kılıfları kaldırarak yerine daha üstün özelliklere sahip bir kılıf sunması bekleniyor. Ancak henüz bu yeni malzemenin ne olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Silikon kılıflar zaten bir süredir hayatımızda, yani en azından yeni materyalin silikon bazlı olmayacağını biliyoruz. Apple’ın ne kullanacağını bizler de çok merak ediyoruz.

Deri malzemenin yüksek karbon ayak izine sahip olması, Apple’ın çevre dostu bir alternatif arayışını tetikleyebilir. Ayrıca, diğer moda ve aksesuar malzemelerine kıyasla, deri çevre açısından en yüksek etkiyi yaratan materyallerden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirket, geçmiş yıllarda çevresel etkisini azaltmak amacıyla şarj cihazları ve diğer aksesuarların ambalajlarını sadeleştirmişti. Dolayısıyla Apple’ın deri yerine çevre dostu bir malzemeyi tercih etme olasılığı yüksek görünüyor. Bu karar, Apple’ın sürdürülebilirlik hedeflerine uyumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Parkinson Hastaları için Yeni Özelliğini Duyurdu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple neden böyle bir adım atma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!