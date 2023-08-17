Apple, özellikle Parkinson hastalığından etkilenen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir watchOS 9.6.1 güncellemesi yayınlayarak sağlık hizmeti taahhüdünü bir adım öteye taşıdı. Apple Watch için düzenli olarak yapılan güncellemeler arasında, bu güncelleme özellikle titreme ve diskinezi semptomlarının etkin bir şekilde izlenmesine odaklanarak önemli bir yer tutuyor.

Bu güncellemenin büyük önemi, tıbbi tedaviye olan etkisinden kaynaklanmaktadır. Apple’ın Hareket Bozukluğu API’sini kullanan H20 Therapeutics adlı uygulama olan Parky, hareket verilerine erişim sorunu nedeniyle önceden engellenmişti. Yeni güncelleme, bu sorunu çözerek uygulamanın Parkinson hastalarının semptomlarında meydana gelen değişiklikleri yakalayabilmesine olanak tanır hale geldi. Bu da klinisyenlerin beklentilerini %94 oranında karşılamaktadır.

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Bu durum, sadece Apple’ın sağlık ve kondisyon alanındaki rolünü öne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda tıbbi uzmanlara tanı ve tedavi planlarında yardımcı olmada teknolojinin ne kadar kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Eski durumda, Hareket Bozukluğu API’sine erişim eksikliği, doktorların kritik bilgilerde boşluklarla karşılaşmasına neden oluyordu. Yeni güncelleme ile Parky’nin Apple Watch ile sürekli takip yapabilmesi, günde 288 veri noktası toplayarak hastaların semptomlarındaki değişiklikleri yakalamalarını mümkün kılıyor.

Ayrıca, daha az semptomun gösterildiğini ifade eden yeşil renk tabanlı bir kullanıcı arayüzünün tanıtılması, hem hastalar hem de bakıcılar için anlayışı daha kolay hale getiriyor. Bu güncelleme sadece işlevselliği artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Apple’ın sağlık ve kondisyon konusundaki taahhüdünü yansıtan bilinçli bir çaba örneğidir. Saatin yüzde 50 şarj edilmiş olması ve Wi-Fi erişimi gerektirmesi gibi basit bir güncelleme prosedürü, bu iyileştirmenin tüm uygun Apple Watch kullanıcıları tarafından rahatça erişilebilir olmasını sağlıyor.