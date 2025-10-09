Uşak’ta görülen bir boşanma davasında, eşini telefon rehberine Tombik diye kaydetmek, bir kocanın ağır kusurlu bulunarak tazminat ödemesine neden oldu. Yüksek mahkeme tarafından da onaylanan bu karar, evlilik birliğindeki hitap şekillerinin ve davranışların hukuki sonuçlarını gözler önüne serdi. Peki, masum gibi görünen bir lakap nasıl böyle sonuçlandı? İşte eşini telefonuna tombik diye kaydeden kocanın ilginç davası.

Uşak’ta görülen boşanma davasında, eşini telefon rehberine Tombik diye kaydeden koca, ağır kusurlu bulunarak tazminat ödemeye mahkum edildi.

Uşak 3. Aile Mahkemesi’nde görülen karşılıklı boşanma davası, Yargıtay kararıyla emsal teşkil edecek bir nitelik kazandı. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma talebinde bulunan kadına karşılık, kocası zina iddiasıyla karşı dava açtı. Ancak mahkeme, erkeğin bu iddiasını destekleyecek somut ve inandırıcı bir delil sunamadığına karar vererek zina iddiasını reddetti.

Yargılama sürecinin en dikkat çekici detayı, erkeğin eşini telefon rehberine “Tombik” ismiyle kaydetmesi oldu. Mahkeme, bu ifadenin küçük düşürücü, aşağılayıcı ve bir duygusal şiddet unsuru olduğuna hükmetti. Sadece bu lakapla da kalmayan kocanın, eşine “Defol git, yüzünü görmek istemiyorum” ve “Suratını şeytan görsün” gibi hakaret dolu mesajlar attığı da kayıtlara geçti. Bu deliller, erkeğin evlilik birliği içindeki tutumunun ağır kusurlu olarak değerlendirilmesinde kilit rol oynadı.

Yerel mahkemenin kararının temyize götürülmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı onadı. Yüksek mahkeme, erkeğin kadına yönelik hakaretlerinin, ekonomik baskılarının ve “Tombik” gibi aşağılayıcı ifadelerinin evliliği temelden sarstığına dikkat çekti.

Buna karşılık kadının kusurunun ise yalnızca bazı sosyal medya paylaşımlarından kaynaklanan “sarsıcı davranışlar” olduğu belirtilerek “daha az kusurlu” olduğuna hükmedildi. Bu kararla birlikte, ağır kusurlu bulunan kocanın maddi ve manevi tazminat ödemesi kesinleşti. Yargıtay ayrıca, çocuğa ödenen iştirak nafakasının yetersiz olduğunu belirterek miktarın yeniden değerlendirilmesini istedi.

