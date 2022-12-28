Apple, Apple Watch ile ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle ABD’de dava ediliyor. Davacıya göre, akıllı saatteki Saturation uygulaması, koyu ten rengine sahip kişilerde kandaki oksijen miktarını düzgün bir şekilde kaydetmiyor.

Apple Insider’ın haberine göre dava Alex Morales tarafından New York’ta açıldı. Morales, araştırmacıların Apple Watch’un daha koyu ten rengine sahip kişilerde kandaki oksijen seviyesini iyi ölçemediğini gösterdiğini iddia ediyor. Morales, Apple’ın müşterilerini bu konuda bilgilendirmediğine ve yasaları çiğnediğine inanıyor.

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Morales’e göre oksijen yüzdelerini yanlış okumak tehlikeli olabilir. İnsanlar düzenli olmadıklarında Apple Watch’ları aracılığıyla iyi okumalar alabilirler. Dava, pandeminin, Saturation uygulaması tarafından yapılan ölçümlerin daha koyu ten rengine sahip kişiler için farklı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bu, Apple Watch’un düzgün ölçüm yapamadığı ilk sefer değil. 2015 yılında Apple, kalp atış hızı monitörünün bileğinde dövme olan kişilerde aynı şekilde çalışmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Apple sonunda bunu doğruladı ve kullanıcının o noktada bir dövmesi varsa Apple Watch kullanmamasını tavsiye etti.