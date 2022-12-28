Bu videoda telefonlarımızın içerisinde yer alan yapay zeka destekli asistanlardan hangisinin daha iyi olduğuna bakıyoruz. Apple tarafında Siri, Android tarafında ise Google Asistan bulunuyor. Özellikle Google Asistan’ın geçmişten günümüze gelişmesi ve söylenenleri daha iyi algılaması hayatı daha kolay hale getiriyor. Siri tarafında ise iOS ekosisteminde çok uyumlu çalışan asistan, kimi zaman bocalayabiliyor. Google Asistan ve Siri’ye sorduğumuz sorular ise şu şekilde:

1)Bugün İstanbul’da hava nasıl?

2) Ekran parlaklığını %20 azalt.

3) İstanbul’dan Ankara’ya yol tarifi

4) 25 x 125 kaç eder?

5) Spotify’da Mabel Matiz Antidepresan çal.

6) Gram altın kaç lira?

7) Bana bir espiri yap.

8) Bana en yakın hastane neresi?

9) Aydoğan Aykanat’ı ara.

10) Netflixte Sıcak Kafa 1. Sezon 1. Bölümü oynat.

Peki siz akıllı asistan kullanıyor musunuz? Sizce hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Google #googleassistant #Siri