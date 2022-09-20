Apple, uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatlarını artıracak. Avrupalı kullanıcılar artık bir uygulama için mevcut 0,99 Euro yerine 1,19 Euro ödeyecek. Sonuç olarak geliştiriciler de daha yüksek ücretler alacaktır.

Apple, fiyat artışlarının bu yıl 5 Ekim’de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Söz konusu olan, geliştiricilerin Mağaza’da ücretli uygulamalar sunarken karşılamaları gereken fiyatlandırma seviyeleridir. Bunlar belirli miktarlarda belirlenmiştir; geliştiriciler alternatif fiyatlar talep edemeyecek.

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İlginç bir şekilde, 1. kademe olarak adlandırılan uygulamaların fiyatları artıyor. Bunlar, şu anda 0,99 Euro’ya mal olan Mağaza’daki en ucuz uygulamalardır. Apple şimdi bunları uygulama başına 1,19 Euro’ya yükseltiyor. Birçok uygulamanın ve uygulama içi satın alımların fiyatları daha sık artıyor, ancak genellikle daha yüksek katmanlarda. Ağustos 2021’deki bir önceki fiyat artışı sırasında, 1. kademe uygulamaların fiyatı 0,99 Euro olarak kalmıştı.

Şirket yüksek fiyatlar için herhangi bir gerekçe göstermedi. Apple sadece Euro bölgesinde değil, diğer bazı ülkelerde de fiyatları yükseltiyor. Sadece Vietnam için şirket yeni düzenleme ve vergi kanunlarını gerekçe olarak gösteriyor.