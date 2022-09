Bazı iPhone 14 Pro kullanıcıları, iPhone 14 Pro’larında lens kaynaklı olduğu ve telefonun optik görüntü sabitleme sistemiyle ilgili olabileceği düşünülen kontrol edilemeyen bir sarsıntı veya tıkırtı sorunundan şikayetçi oldu.

Bu durum kameranın kontrolsüz bir şekilde sallanmasına ve son derece rahatsız edici bir gıcırdama sesi çıkarmasına neden oluyor. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz:

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022