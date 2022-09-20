Bazı iPhone 14 Pro kullanıcıları, iPhone 14 Pro’larında lens kaynaklı olduğu ve telefonun optik görüntü sabitleme sistemiyle ilgili olabileceği düşünülen kontrol edilemeyen bir sarsıntı veya tıkırtı sorunundan şikayetçi oldu.

Bu durum kameranın kontrolsüz bir şekilde sallanmasına ve son derece rahatsız edici bir gıcırdama sesi çıkarmasına neden oluyor. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz:

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Apple, sorunun farkında olduğunu doğruladı ve bir sözcü de önümüzdeki hafta bir düzeltme yayınlanacağını söyledi. Ancak, soruna neyin neden olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

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Titreşim kusuru yalnızca üçüncü taraf uygulamaları etkiliyor; Apple’ın kendi kamera uygulaması etkilenmiyor. Bu üçüncü taraf uygulamalar muhtemelen iPhone 14 Pro kamerasındaki yükseltmelere muhtemelen hazır değildi. Kamera modülünün kendisi tıkırtı sesleri çıkarıyor, bu da özellikle optik görüntü sabitleme ile ilgili bir şey olabileceğini gösteriyor.

Şu anda herhangi bir düzeltme olmadığından, iPhone 14 Pro veya Pro Max sahibi kişiler, Apple önümüzdeki hafta sorunu çözene kadar Instagram veya TikTok gibi uygulamalarda kamerayı kullanma konusunda sorun yaşamaları devam edecektir.

Kaynak: 9to5Mac