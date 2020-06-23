Apple Airpods 3 modeli, 2021’in ilk yarısında piyasaya sunulacak

Apple, büyük başarı yakalayan TWS kulaklık serisi olan ve Airpods’un yeni modeli olacak olan Airpods 3 serisini, 2021’in ilk yarısında satışa sunmayı planlıyor. Airpods 3’te, tasarımın Airpods Pro ile benzer olması bekleniyor.

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Airpods 3 ile ilgili neler biliyoruz

Bildiğimiz üzere Apple’ın Airpods Pro modeli, 2019 yılının Kasım ayında satışa sunulmuştu. Eski modellerin aksine, kulak içine giren ve silikon yapıya sahip olan bu TWS kulaklık modelleri, yine eski modeller kadar satış başarısı yakalayabilmişti. Airpods 3’ün satışa çıkacağı dedikodusu ise, birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırdı.

Kulaklığın fiyatı ile ilgili netleşen bir bilgi bulunmasa da; bazı dedikodular şimdiden ortaya çıkmış durumda. Daha önce 250 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Airpods Pro’nun aksine, Airpods 3’ün, 199 Dolar civarlarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Şimdilik Airpods 3 ile ilgili bilgiler sadece dedikodulardan oluşuyor olsa da; Apple cephesinden herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde yeni bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelişmeler için takipte kalın.

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