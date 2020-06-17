Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi satan marka oldu

Counterpoint Research isimli şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi model satışı yapabilen marka, Apple oldu. Bu, Apple için iyi bir haber olsa da; aynı araştırmada belirtilen bir diğer bilgi ise, amiral gemisi model satışlarının dünya çapında %13 oranında azaldığı yönünde.

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2020 yılının 1. çeyreğinde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü, Apple markasına ait

Amiral gemisi satışlarının %57’lik kısmını kapsayarak 2020 yılının ilk çeyreğinde segmentini domine eden Apple, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan salgın sürecinin de etkilerini hisseden Samsung için ise, haberler pek de iyi gözükmüyor. Amiral gemisi segmentinde pazarın %19’unu yakalayan Samsung; Huawei ile de ciddi bir rekabet içinde. Huawei için ise bu rakam, %12 olarak belirlenmiş durumda. Huawei’nin hemen arkasında arkasında ise, Oppo ve Xiaomi bulunuyor.

İlginç bir şekilde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü Apple markasına ait. 2020 yılının ilk çeyreğinde açık ara fark ile en çok satış rakamı yakalayan amiral gemisi model ise, iPhone 11. Apple, iPhone 11 modeli ile, en yakın rakibi iPhone 11 Pro Max modeline göre 3 kattan daha fazla satış adedi yakalayabilmiş. Bizce bunun sebebi, 2 model arasında fiyat / performans dengesinin iPhone 11 modelinde daha iyi bir seviyede bulunması. Apple hariç listeye girebilmeyi başaran tek model ise Huawei’ye ait. Huawei Mate 30 Pro 5G, %3’lük pay ile listenin 5. sırasında kendine yer edinmiş durumda.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre bir diğer dikkat çeken detay ise, Samsung’un bütün pazarlarda 2. sırada konumlanmış olması. Bu, birçokları için bir başarı sayılsa da; aynı zamanda Samsung gibi büyük bir markanın hiçbir pazarda lider konumda bulunamadığını da gösteriyor. Farklı pazarlardaki farklı rekabetleri göz önüne seren bu tabloları görmek, akıllı telefon sektörünün gidişatı ile ilgili yeni fikirler veriyor. Peki siz yayınlanan veriler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!