Apple
Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi satan marka oldu
Counterpoint Research isimli şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok amiral gemisi model satışı yapabilen marka, Apple oldu. Bu, Apple için iyi bir haber olsa da; aynı araştırmada belirtilen bir diğer bilgi ise, amiral gemisi model satışlarının dünya çapında %13 oranında azaldığı yönünde.
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2020 yılının 1. çeyreğinde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü, Apple markasına ait
Amiral gemisi satışlarının %57’lik kısmını kapsayarak 2020 yılının ilk çeyreğinde segmentini domine eden Apple, liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan salgın sürecinin de etkilerini hisseden Samsung için ise, haberler pek de iyi gözükmüyor. Amiral gemisi segmentinde pazarın %19’unu yakalayan Samsung; Huawei ile de ciddi bir rekabet içinde. Huawei için ise bu rakam, %12 olarak belirlenmiş durumda. Huawei’nin hemen arkasında arkasında ise, Oppo ve Xiaomi bulunuyor.
İlginç bir şekilde en çok satan 5 amiral gemisi modelinin 4’ü Apple markasına ait. 2020 yılının ilk çeyreğinde açık ara fark ile en çok satış rakamı yakalayan amiral gemisi model ise, iPhone 11. Apple, iPhone 11 modeli ile, en yakın rakibi iPhone 11 Pro Max modeline göre 3 kattan daha fazla satış adedi yakalayabilmiş. Bizce bunun sebebi, 2 model arasında fiyat / performans dengesinin iPhone 11 modelinde daha iyi bir seviyede bulunması. Apple hariç listeye girebilmeyi başaran tek model ise Huawei’ye ait. Huawei Mate 30 Pro 5G, %3’lük pay ile listenin 5. sırasında kendine yer edinmiş durumda.
Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre bir diğer dikkat çeken detay ise, Samsung’un bütün pazarlarda 2. sırada konumlanmış olması. Bu, birçokları için bir başarı sayılsa da; aynı zamanda Samsung gibi büyük bir markanın hiçbir pazarda lider konumda bulunamadığını da gösteriyor. Farklı pazarlardaki farklı rekabetleri göz önüne seren bu tabloları görmek, akıllı telefon sektörünün gidişatı ile ilgili yeni fikirler veriyor. Peki siz yayınlanan veriler ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple’ın, geçtiğimiz yıl App Store aracılığıyla elde ettiği gelir açıklandı
Apple, geçtiğimiz saatlerde App Store üzerinden elde ettiği toplam gelir miktarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre firma, 2019 yılı içerisinde App Store üzerinde 519 milyar dolar gelir elde etmiş.
Açıklanan verilere göre Apple, 2019 yılı içerisinde sadece geliştiriciler için 40 milyar dolar harcamada bulunmuş. Mevcut gelir kaydında ayrıca, 61 milyar dolarlık bir kısmın dijital ürünler ve diğer servisler aracılığıyla elde edildiği belirtilmiş. Rapora göre, gelir kaynağı olarak en büyük paydayı mobil oyunlar, uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamaların birim başına satışları oluşturuyor. Uygulama içi satın alımlar kısmında ise en büyük payı Lyft, Uber gibi yoğun kullanıma ve para akışına sahip uygulamalar kaplıyor. Tahminlere göre, açıklanan gelir raporlarına Apple Music abonelikleri dahil edilmemiş.
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Araştırmaya göre, 2019 yılında iPhone ve iPad uygulamaları aracılığıyla elde edilen 519 milyar dolar şunları içeriyor:
- Perakende uygulamalarla 268 milyar dolar, seyahat uygulamalarıyla 57 milyar dolar, yolculuk amaçlı uygulamalarla 40 milyar dolar ve gıda dağıtım uygulamalarıyla 31 milyar dolar dahil olmak üzere fiziksel mal ve hizmetlerden 413 milyar dolar
- Dijital mal ve hizmetlerden 61 milyar dolar
- Uygulama içi reklamcılık hizmeti ve reklamlardan 41 milyar dolar
Ek olarak Apple, App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalar içerisinde, yazılım veya dijital mal satın alımlarından %15 ila %30 oranında bir kesinti yapıyor ve geliştiricilere ne kadar ödediğini düzenli olarak her yıl duyuruyor.
Apple CEO’su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Zor ve huzursuz zamanlarda App Store girişimciliğe, sağlık ve esenliğe, eğitime ve iş yaratmaya yönelik kalıcı fırsatlar sunuyor” sözleriyle firma içerisinde App Store’un değerini vurgulamıştı. Görüyoruz ki, özellikle Premium segment modelleriyle pazara hakimiyet sağlayan Apple için, kazançlar sadece fiziksel cihaz satışlarıyla sınırlı kalmıyor.
Apple
iPhone 12, kutu içerisinde kulaklık olmadan gelebilir!
iPhone 12 çıkışına yakın bizlere yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Bazı analistlerin iddialarına göre yeni cihazın kutu içeriğinde kulaklık olmayabilir.
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iPhone 12 kutu içeriğinde EarPods olmayabilir!
Apple, iPhone 12 için artık final aşamasına geçti. Firma yakın zamanda yeni cihazını tanıtacak. Beklentilerin yüksek olduğu cihaz, kullanıcılar ile buluşmadan önce yeni detaylar vermeye de devam ediyor. Son gelen bilgi ve yorumlara göre hayranların pek memnun olmayacağı bir olay gerçekleşebilir. 9to5Mac isimli internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre, iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayacak. iPhone 7‘den bu yana kulaklık girişi olmadan piyasaya sürülen cihazlar görünüşe göre kablolu kulaklık ile gelmeyecek. Bazı analistlerin bu konuda yaptıkları kontroller sırasında cihazın kutu içeriğinde kulaklık bilgisinin yer almadığını belirtmesi tartışma konusu oldu.
Apple firmasının kablosuz kulaklık serisi AirPods‘un satışlarını arttırmak için böyle bir işe giriştiğini söyleyen analistlere göre, bu durum firmayı çok da olumsuz etkilemeyecek. Hali hazırda zaten önceki nesillerden kalan kulaklıkların kullanılabileceğinin altı çizilirken, son dönemde kullanımı yaygınlaşan kablosuz kulaklıkların kullanımının artacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın lansmanında AirPods Studio kulaklığının da tanıtılması bekleniyor. Covid-19 salgını nedeniyle tanıtım tarihi konusu netlik kazanmayan seri, her şey yolunda giderse Eylül 2020 tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgilerin gelmeye devam ettiği cihaz bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni ne sunacak bekleyip göreceğiz.
Apple
Apple, bilgisayarlarında Intel işlemciler yerine kendi işlemcilerini kullanacak
Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, bilgisayar sektöründe kendileri adına çok önemli bir adım atmak üzere. Mac cihazlarda bugüne kadar Intel işlemcilere yer veren Apple, Intel ile iş birliğine son verecek; ardından Mac cihazlarda kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacak.
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14 yıllık Apple ve Intel iş birliği sona ermek üzere
Mac cihazlarda, şirket tarihi boyunca kolay kolay işlemci değişikliğine gitmek istemeyen Apple, Intel ile 2006’da başladığı iş birliği öncesi Motorola firmasının PowerPC işlemcilerini kullanıyordu. Intel işlemcilere sahip ilk Mac cihazlar da 2006 yılının Ocak ayında piaysaya sürülmüş idi. Raporlara göre, o günden bugüne devam eden Apple ve Intel birlikteliğinde artık sona yaklaşılıyor. Kendi Mac işlemcilerini üretecek olan Apple, bu sayede maliyetleri hem daha aşağı çekecek; hem de işlemci yönünden dış firmalara bağlılığını azaltacak. Bildiğiniz üzere Apple, hali hazırda hem iPhone modellerinde hem de iPad modellerinde kendi işlemcilerini kullanmakta.
Bu durumu farklı bir yönden ele alacak olursak, işlemci üretimi sektöründeki çekişmenin bu girişimle beraber bir miktar daha artacağını tahmin etmek zor değil. Üretimde artan rekabet de her zaman son kullanıcıya avantaj yarattığı için biz, Apple’ın bu girişimini takdir ediyoruz. Bakalım Apple, kendi işlemci mimarisini oluşturarak; kendi cihazlarında kendi işlemcilerini kullanma girişiminde ne kadar başarılı olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!