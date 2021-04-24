Güvenlik
Apple AirDrop kullananların dikkatine! Güvenlik açığı bulundu
Apple AirDrop özelliği markanın ekosisteminde yer alan kullanıcıların yoğun olarak kullandığı bir veri transfer yöntemi. Zira, Apple kullanıcıları AirDrop sayesinde iPhone, iPad ve iPod gibi mobil cihazların yanı sıra, Mac bilgisayarları arasında da veri alışverişi yapabiliyor. Bu veri alışverişinin kapsamı ise çok geniş; öyle ki, kullanıcılar fotoğraf, video, döküman, not, websitesi vb. birçok bilgiyi AirDrop aracılığıyla transfer edebilmekte. Bunun üzerine, bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerini birlikte kullanan AirDrop’un hızlılığını da ekleyince, özelliğin neden bu kadar popüler olduğunu anlamak pek de zor değil. Ancak görünüşe göre, özellik öyle çok da toz pembe değil. Bugün gelen haberlere göre, AirDrop önemli bir güvenlik açığı barındırıyor. Bu açık 1.5 milyar Apple cihazını etkilemekte ve kullanıcıların e-posta, telefon numarası gibi önemli bilgilerinin gizliliğini tehdit ediyor. İşte o güvenlik açığının detayları ve kişisel verilerini korumak için yapmanız gerekenler…
Apple AirDrop özelliğinde büyük güvenlik açığı
Aslında, bu güvenlik açığı yeni tespit edilmedi. Zira, bu önemli açık 2019 yılında tespit edilmiş ve Apple’a iletilmiş. Fakat, nerdeyse üstünden iki yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, Apple henüz konu hakkında bir adım atmış değil. Bugün bildirilen açık ise iki sene önceki problemle yakından alakalı. Öyle ki, açığı tespit eden Technische Universitat Darmstadt’taki Alman araştırmacıları, önceden buldukları açığa bir yenisinin daha eklendiğini bildiriyor.
Bu haberi de sevebilirsiniz: AirPods için cihazlar arası geçiş sorunlarını düzeltmenin 6 yolu
Alman araştırmacıların söylediğine göre, iki sene önceki tespit edilen açık sadece kullanıcıların telefon numaralarını tehdit etmekteydi. Şimdi bulunan eksiklik ise açığın boyutlarını çok daha büyüten cinsten. Öyle ki, AirDrop özelliğin bu eksiliğinden dolayı kötü niyetli kişiler e-posta, telefon numarası vb. tüm bilgilerinize erişebilir. İşin daha da kötüsü, bu veri hırsızlığının gerçekleşmesi için hangi AirDrop seçeneğini kullandığınızın bir önemi yok. Sadece AirDrop’un paylaş seçeneğine tıklamanız yetiyor.
Güvenlik açığının nedenleri neler?
Alman bilim adamlarına göre, AirDrop’u güvensiz kılan iki neden var. Bu nedenlerin ikisi de cihazların ilk bağlantı kurma aşamasındaki doğrulama süreciyle alakalı. Sorunlardan ilkinin çıkış noktası Apple’ın AirDrop’ta “Sadece Kişiler (Contacts Only)” seçeneğini sunması. Bu seçeneğin çalışması için AirDrop veri transferi yapan iki cihazında “Kişiler” (rehber) bilgilerine ulaşmak zorunda. Hatta, “Sadece Kişiler” seçeneğini kullanırken, bu bilgi doğrulama sürecinin ilk adımı haline gelmekte. Siz AirDrop’u bu seçenekle kullandığınızda, iki cihazdaki telefon bilgileri birbirinizin rehberinde gerçekten olup olmadığınızı bulmak adına kıyaslanıyor. Tabi, bu da bu bilgilerin paylaşılması demek. Her ne kadar Apple bu bilgileri SHA256 hash fonksiyonu ile enkripte etse de, açıkcası, bu pek bir işe yaramıyor.
Açığın ikinci nedeni ise yine Apple’ın doğrulama protokolüyle alakalı. Siz “Sadece Kişiler” opsiyonunu kullanmasanız da, Air Drop doğrulama için rehber bilgileriniz kontrol ediyor. Bundan dolayı, Apple’ın şifreleme konusundaki eksiliği yine başımıza bela oluyor. İşin kilit noktası ise, Apple’ın iki cihaz arası paylaştığı; iki kullanıcının da kişisel verilerini içeren AWDL paketlerinde. Hatta daha doğrusu, bu paketleri paylaşma şeklinde. Zira, iki cihaz arası doğrulama süreci başladığında, Apple bu paketleri sadece iki cihaz arasında paylaşmak yerine, bluetooth bağlantısı dahilindeki her yöne atıyor. Bu durum da bu kişisel verilerinize üçüncü bir kişinin ulaşabilmesi demek. Kısacası, eğer kötü niyetli bir veri paylaşımı yapılırken yeteri kadar yakındaysa, bu verile ulaşabilir. Tabi, kişinin bu bilgilere ulaşması yeterli değil. Buna ek olarak, eğer kişisel bilgilerinize ulaşmak istiyorsa, bu kişinin bu paketlerin şifrelemesini aşabilmesi gerek. Her ne kadar bu herkesin yapabileceği bir iş olmasa da, yine de mümkün bir durum.
Son olarak, Alman araştırmacılar iki kere bildirmelerine rağmen Apple’dan geri dönüş alamadıklarını söylüyor. Hatta, araştırmacılar, Apple’a kendi geliştrdikleri “PrivateDrop” adındaki çözümü de iletmiş. Eğer Apple’dan hala cevap alamazlarsa, konuyu önümüzdeki Ağustos’taki USENIX güvenlik konferansında detaylıca işlemeyi düşünüyorlar.
AirDrop kapatma rehberi
Eğer sorun düzelene kadar AirDrop’a ara verme niyetindeyseniz, işte AirDrop nasıl kapatılır sorusunun cevabı:
#1- Ekranı sağ taraftan aşağıya kaydırarak denetim merkezini açın.
#2- AirDrop butonuna tıklayın.
#3- Burada önünüze çıkan seçeneklerden “Alma Kapalı (Receiving Off)’yı” seçin.
Kaynak: TheRecord, DigitalTrends, 9To5Mac
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Güvenlik
Hacklenen LinkedIn hesapları, 7000 dolardan satışa çıktı!
Geçtiğimiz günlerde, Facebook’un 530 milyon adet kişinin hesabının verilerini sızdırdığı haberleri büyük bir tepkiyle ortaya çıkmıştı. Facebook’un bu büyük güvenlik açığının ardından kullanıcılar, Facebook’u en güvensiz sosyal medya uygulaması olarak görmeye başladı. Ancak Facebook’un ardından LinkedIn’in çok daha büyük bir sızıntı verdiği ortaya çıktı. CyberNews’in yakın zamanda paylaştığı rapora göre 500 milyon LinkedIn kullanıcısının hesabı forumlarda satışa çıktı. LinkedIn’i hacklediğini iddia eden kişi 2$’a 2 milyon kişinin hesabını örnek olarak paylaştı. Ayrıca yaptığı açıklamada bu bilgileri parça parça satacağını da duyurdu.
İlginizi çekebilir: Realme 8i, ekran özellikleri ve yonga setiyle ortaya çıktı!
Daha fazla LinkedIn hesabı hacklenmiş olabilir mi?
LinkedIn hesaplarının satışa çıkmasının ardından benzer forumlarda bazı kullanıcılar bu konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Bahsi geçen forumun bir başka kullanıcısı ise 500 milyondan daha fazla kişinin bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı. Ayrıca 827 milyon kullanıcının hesabını 7000$’dan satışa çıkaracağını duyurdu. Ancak bu değer, LinkedIn kullanıcılarının sayısını (yaklaşık 740 milyon kişi) aştı. Bu nedenle bu verilerin içinde eski ve silinen kullanıcıların verilerinin de olduğu tahmin ediliyor.
Bilgisayar korsanları, bu verileri 7 ayrı gruba ayırdı. Önceki paylaşımı yapan bilgisayar korsanının verisine ek olarak 327 milyon yeni kullanıcı sızıntısı olduğu ortaya çıktı. Küresel kullanıcılar, ABD kullanıcıları gibi çeşitli veri paketleri bu satış listelerinde mevcut. Bu veriler, ayrı ayrı değil sadece gruplar halinde satın alınabiliyor. Hacklenen LinkedIn hesapları, pek çok farklı yöntem ile elde edilebiliyor. Popüler bir güvenlik firması olan eSentire’nin yaptığı açıklamada bu yöntemlerin en popülerinden birinin Golden Chickens olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemde bilgisayar korsanları, LinkedIn profillerindeki bilgilere göre sahte iş teklifleri yolluyorlar. Bağlantının kurulmasının ardından bunu diğer bağlantılarda da uygulayıp zincirleme bir şekilde verileri çalıyorlar.
Sızdırılan ve hacklenen LinkedIn hesaplarının aksine bu korsanlar, yolladıkları ilanlarda .zip formatında dosyalar gönderiyorlar. Karşı taraftaki kullanıcı bu dosyayı açtığında ise bilgisayarına yollanan truva atı ile bütün bilgilerini korsanlara teslim etmiş oluyor. Ardından da bu bilgiler bir yerde toplanıp satışı gerçekleştiriliyor. Yaşanan hacklenme olaylarının ardından pek çok kullanıcı endişe duyuyor. Bu durumda, yapılması gereken tek şey sosyal medya platformlarına her bilgiyi vermemek. Ayrıca tanınmayan kişilerden gelen dosyaları da olabildiğince açmamak gerekiyor.
LinkedIn’in sahibi Microsoft bu konuda hangi açıklamayı yaptı?
Hacklenen LinkedIn hesaplarının ardından LinkedIn’in sahibi Microsoft bir açıklama yaptı. Microsoft, “Milyonlarca insan her gün iş aramak ve başvurmak için LinkedIn’e giriş yapıyor. Sohbet ettiğiniz işe alım görevlilerinin kim olduklarını söylemesi ve heyecan duyduğunuz işin gerçek ve özgün olduğunu bilmek önemlidir. Bizler, LinkedIn’in hiçbir yerinde dolandırıcılık faaliyetlerine izin vermiyoruz. Sahte hesapları ve hileli ödemeleri tespit etmek için otomatik ve manuel savunmalar kullanıyoruz. Politikalarımızı ihlal eden tüm hesaplar ve iş ilanları sitemizden engellenir.” şeklinde açıklamasını paylaştı.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Amerika’ya açtığı davayı kazandı!
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin kara listeye girmesi konusunda açtığı davayı kazandı. Trump hükümetinin Çinli şirkete ait Çin Ordusu ile ilişkisi olduğuna dair verdiği karar ile alınan karar bozuldu. Xiaomi’nin daha önce yaptığı itirazda haklı bulundu.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı Mahkemeye Verdi
Trump hükümeti zamanında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Çin’in en büyük firmalarından biri olan Huawei de bu noktada nasibini almış, Çin hükümeti için çalıştığı savıyla ambargoya maruz kaldı. Önce altyapı ardından tüm markanın ABD tabanlı şirketler ile ilişkisi kesildi. Ardından geçen zaman ile Xiaomi için de çanlar çalmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Çin’in bir diğer devi Xiaomi’yi Komünist Çin Ordusu için çalıştığına dair karar verdi. Xiaomi bu karar sonrası telefon ve diğer ürün ailelerini satabilir, ancak ABD’li yatırımcılardan yatırım alamayacaktı.
Xiaomi ABD Savunma Bakanlığına Dava Açmıştı
Savunma Bakanlığı tarafından gelen bu karar sonrası acil bir şekilde açıklama yapan Xiaomi, “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. “ diyerek mahkeme sinyalini vermişti. 29 Ocak 2021’de ise Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na dava açtı.
Xiaomi Davayı Kazandı!
Aradan geçen kısa bir zaman sonrası Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi ise Xiaomi’nin açtığı davada haklı bularak 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı. Böylece Xiaomi ABD’ye karşı bir zafer elde ederken marka yatırımcılarından yatırım almaya devam edebilecek. Aşağıda konu ile alakalı Xiaomi’den gelen resmi açıklamayı görebilirsiniz;
Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi’yi bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi’nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
“Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV’ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Xiaomi Corporation“
Şimdi ne olacak?
Xiaomi kendi başına gelen davayı hızlı hareket ederek savuşturmayı başardı. Ancak durum burada sonlanmayabilir. Çünkü söz konusu başkanlık emrinde sadece Xiaomi değil, aralarında DJI, SMIC ve China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi firmalar da benzer karardan etkilenmişti. Bu nedenle diğer firmalar da bu karar ardından tek tek ABD hükümetine dava açabilir. Bir diğer yandan Xiaomi ve diğer 8 marka bu süreçte alamadıkları yatırımlar ve olası yatırımcı kaybı için tazminat davası da açabilir.
Huawei’yi de etkiler mi?
Söz konusu dava ilk çıktığı dönemde merak edilen konulardan biri de Xiaomi’nin sonunun Huawei gibi olup olmayacağı idi. Farklı konularda oluşan bu dava ve yasak süreçlerinde Xiaomi kazanarak ayrılması ile kafalarda “Huawei de dava açarak ambargoyu kaldırabilir mi?” sorusu oluşuyor. Fakat yaptırımlar farklı nedenler ile ve farklı seviyelerde olduğu için pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Xiaomi hızlı bir aksiyon alırken Huawei’nin ABD’ye karşı hiç karşı adım atmamış olması da bu iki durumu birbirinden ayrıştırıyor.
Sonuç olarak Xiaomi için çalan çanlar susturulmuş oldu. Artık bundan sonraki süreçte Xiaomi için ABD kanadında hiçbir engel kalmamış, Samsung hatta Apple gibi yatırım almaya, ürünlerini satmaya ve Qualcomm ve Google gibi büyük şirketler ile ortaklıklarında bozulma olmadan yeni ürün geliştirmeye devam edebilecek.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor
Geçen ay Microsoft Tarayıcı Açığı Araştırmaları’ndan Alison Huffman, Google Chrome tarayıcısının bir güvenlik hatasını raporlamıştı. Ardından hemen harekete geçmek durumunda kalan Google, Chrome 89 ile beraber bu sorunu çözdü.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
CVE-2021-21166 koduyla bilinen güvenlik sorunu Chrome 89.0.4389.72 versiyonunu etkiliyordu. Ancak şimdi ise söylediğimiz gibi hatayı Google onarmış gibi duruyor. Bu süreçte güvenlik açığının bazı sorunlara neden olmuş olması da muhtemel. Yine de özellikle yüksek ciddiyette olarak nitelendirilen bu hatayı firmanın çözmesi önem taşıyor diyebiliriz.
Bununla beraber CVE-2021-21166 tabanlı bir başka güvenlik açığının daha sözü geçiyor. Ama firma bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaştığı uyarıda hata detaylarının ve linklerin kullanıcıların çoğu güncellemeyi alana kadar gizli kalabileceğini belirten firma; hatanın üçüncü parti bir alanda da var olması olasılığına karşın kısıtlamaların devam edeceğini bildiriyor.
Güncellenen Google Chrome 89 versiyonu ise; firmanın stabil Windows, Mac ve Linux sürümü kullanıcılarının güncellemelerine açık hale gelmiş durumda.
Google Chrome Şubat ayında da buna benzer bir tehdit güncellemesi almıştı. Firmanın yine fazla bilgi paylaşmadığı o güvenlik açığı için de yararlanılmış olabileceği konuşulanlar arasındaydı.
Son olarak Chrome 89 versiyonunun hata çözümlemeleri dışında başka geliştirmeler ve yenilikler getirdiğini de hatırlatalım. Bunların arasında daha güvenli bir HTTPS protokolü kullanımı ve yine tehlikeli olması muhtemel indirmeleri kısıtlayan bir sistem de yer alıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 2 gün önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 gün önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 3 gün önce
-
360 S7 ve S7 PRO Akıllı Mop Robot Süpürge İncelemesi
Yazan: teknolojidnyasi, 4 gün önce
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Kojiro H., 5 gün önce
Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 Tanıtıldı!
YouTube Mobil Uygulamasına Yeni Çözünürlük Ayarları Getiriyor!
Apple AirDrop kullananların dikkatine! Güvenlik açığı bulundu
Redmi K40 Game Edition 120Hz ekran ile geliyor!
Realme 8 5G fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı!
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)
Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon❗❗❗
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)
Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon❗❗❗
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.