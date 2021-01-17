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AirPods için cihazlar arası geçiş sorunlarını düzeltmenin 6 yolu
AirPods kulaklıklar günümüzün en popüler kablosuz kulaklıklarından biri. iOS 14, iPadOS 14 ve Mac Big Sur işletim sistemlerinin cihazlara sunulmasıyla beraber, AirPods kulaklıklar, yepyeni bir özellik olan cihazlar arası otomatik geçişle tanıştılar. Bu özellik sayesinde, farklı Apple cihazlarınızda arama yaptığınızda, müzik dinlediğinizde veya video izlediğinizde AirPods sizi uğraştırmadan kullandığınız cihaza bağlanabilir hale geldi. Otomatik geçiş fonksiyonu kullanıcılar tarafından çok sevilse de, bazen tam anlamıyla kusursuz çalışmayabiliyor. Bu problemin 6 farklı çözümünü sizler için listeledik…
İçinde AirPods modellerinin de bulunduğu, sizler için özenle hazırladığımız tam kablosuz bluetooth kulaklık (TWS) listemize bu linkten ulaşabilirsiniz.
#1 – Hangi AirPods jenerasyonunu kullandığınızı kontrol edin
Otomatik geçiş özelliği, 1. jenerasyon hariç, bütün AirPods’larda bulunuyor. Ancak 1. ve 2. jenerasyon AirPods kulaklıklar dış görünüş açısından hemen hemen aynı olduğu için ayırt etmesi zor olabilir. Bunun için AirPods’unuzun model numarasını şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
- AirPods’unuzu iPhone veya iPad’inize bağlayın
- Ayarlar > Bluetooth’a gidin
- AirPods’unuzun isminin yanındaki i’ye (info) dokunun
- En altta Hakkında kısmından model numarasını kontrol edin.
Eğer model numaranız A1523 veya A1722 ise, 1. jenerasyon; A2031 veya daha yüksek bir numara ise 2. jenerasyon bir AirPods’a sahipsiniz demektir.
#2 – Cihazlarınızın yazılım güncellemelerini kontrol edin
AirPods kulaklıklar, otomatik geçişleri yalnızca, iOS 14, iPadOS 14 ve Mac Big Sur 11 veya daha yeni işletim sistemlerinin olduğu cihazlarda yapabiliyor. Bu yüzden, bu özelliğin çalışması için bütün cihazlarınızın işletim sistemlerinin güncel olması gerekli. Eğer bu sistemlerin zaten üzerinde bir sürüm çalıştırıyorsanız, ama yine de güncel sürümden gerideyseniz, tekrar güncelleme yapmanızı öneririz. Kullandığınız işletim sistemini Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından kontrol edebilir; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’den de güncelleyebilirsiniz.
#3 – Aynı Apple kimliğini kullandığınızdan emin olun
Cihazlar arası geçiş sadece aynı Apple kimliğini kullanan cihazlarda yapılabiliyor. Eğer farklı Apple kimlikleriyle kullandığınız cihazlarınız varsa, bunu değiştirmeniz gerek. Aksi takdirde AirPods kulaklıklarınız farklı kimliğe sahip diğer Apple cihazını otomatik geçiş için tanımayacaktır. Cihazlarınızda hangi Apple kimliğini kullandığınızı Ayarlar > En üstteki profil resmine tıklayarak kontrol edebilirsiniz.
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#4 – Otomatik bağlanma ayarlarını kontrol edin
Farklı Apple cihazlarınızın kulaklığınızın bağlanması için farklı ayarları olabilir. Otomatik geçiş için bütün cihazlarınızın otomatik olarak bağlanmaya ayarlanmış olması gerekir. Bunu kontrol etmek için,
- Ayarlar > Bluetooth’a gidin
- AirPods’un yanındaki i’ye dokunun
- Bu iPhone’a Bağlan kısmından Otomatik Olarak seçeneğini seçin.
#5 – AirPods’un aygıt yazılımını kontrol edin
AirPods kulaklıklar eğer 3A283 sürümünde değilse, otomatik geçişi desteklemeyecek demektir. Genel olarak bu sürüm kullanıcıya bırakılmadan otomatik olarak güncelleniyor. Ama yine de bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için aygıt yazılımının sürümünü Bluetooth menüsünden AirPods’un yanındaki i’ye basarsanız Hakkında kısmının en sonunda Sürüm olarak görebilirsiniz.
Eğer burda farklı bir sürüm görüyorsanız, AirPods’u kutusuna koyup 15 – 30 dakika boyunca şarj ederek yazılımı güncellemesini sağlayabilirsiniz.
#6 – AirPods’unuzu sıfırlayın
Eğer yukarıdaki yöntemler sorunu çözmediyse, büyük ihtimalle AirPods’unuzu sıfırlamanız gerekiyor demektir. Bu işlem AirPods’unuzun sizin tarafınızdan yapılan bütün bağlantılarını ve ayarlarını sıfırlayacaktır, ancak eski haline getirmesi çok uzun süren işlemler değil. En önemlisi ile bu sıfırlama işlemi, pek çok sık görülen AirPods sorununu çözüyor. Sıfırlama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- AirPods’u şarj kutusunun içine koyun
- Kutunun kapağını açın ve 15 saniye boyunca, ışık turuncu yanana kadar arkasındaki düğmeye basılı tutun.
- Eğer AirPods Max kullanıyorsanız aynı işlemi Crown düğmesine basılı tutarak yapın.
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra kulaklığınızı tekrar cihazlarınızla eşleştirin.
Genel
İnternet deneyiminizi para harcamadan geliştirmenin yolları
İnternet bugünlerde hayatımızda her zamankinden daha büyük ve önemli bir yer kaplıyor. Tabi ki internet hızımızı belirleyen en büyük faktör internet sağlayıcımızdan aldığımız hizmet. Ama bu, para harcamadan internet deneyimimizi geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu yüzden sizler için evde kendi başınıza yapabileceğiniz, kolay çözümleri listeledik.
Hazır bilgisayardaki üretkenliğimizi geliştirme yollarından bahsetmişken, sizler için özenle seçtiğimiz taşınabilir ve üretkenlik odaklı laptopları bu listemizden inceleyebilirsiniz.
#1 – Hızlı ve minimal bir tarayıcı kullanın
Tarayıcıların internete açılan kapılarımız olduğunu göz önünde bulundurursak, bize en kusursuz deneyimi sağlayan tarayıcıyı bulmak internet deneyimi için çok büyük önem taşıyor. Kullanacağımız tarayıcının en önemli özellikleri hız, güvenlik ve gizlilik olmalı.
Tarayıcılar konusunda internet deneyimine en çok etki eden özellik tarayıcının web sayfalarını yükleme süresi. Bu süreye en çok etki eden faktörleri sıralamak gerekirse, kullandığınız tarayıcı tipini ve ne kadar eklenti kullandığınız gibi etkenleri söyleyebiliriz. Bunların dışında pek çok süreç olduğundan, tam olarak bir ölçüm sistemi veremesek de, en hızlı tarayıcıların Mozilla Firefox, Safari ve Google Chrome olduğunu belirtmekte fayda var.
#2 – Tarayıcı önbelleğini optimize edin
Tarayıcıların önbellekleri sizin internette gezinirken ziyaret ettiğiniz sitelerin birer kopyasını bilgisayarınızda tuttukları yerin ta kendisi. Tarayıcılar önbellekteki bu kopyaları, siz bir sayfayı ikinci kez ziyaret ettiğinizde daha hızlı yüklemek için kullanıyorlar. Böylece, bir web sayfasını tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcı sadece değişen dosyaları indirmek için vakit harcayıp kalanları kendi önbelleğinden yüklüyor.
Buraya kadar çok iyi bir özellik gibi görünse de, önbelleğin de kötü bir tarafı var. Tarayıcı her sayfa ziyaretinizde buraya birtakım veriler atıyor, dolayısıyla eğer sürekli ziyaret etmediğiniz web sayfaları çoğunluktaysa, zaman içinde bu sayfaların kopyaları gereksiz yer tutmuş oluyor. Bu da tarayıcı için ekstra yükleme zamanıyla sonuçlanıyor.
Bu sorunun çözümü için tarayıcınızın önbelleğini sıkça temizlemenizi öneriyoruz. Bu verilerin nasıl silineceğine geçmeden önce, eğer şifreleriniz tarayıcınızda kayıtlıysa, bunların da bu işlem sonucu silineceğini ve hesaplarınızdan çıkış yapılacağını hatırlatalım.
Tarayıcı önbellek optimizasyonu için Google Chrome kullanıcıları bu linkten, Mozilla Firefox için bu linkten, macOS üzerinde Safari için ise bu linkten gerekli adımları takip edebilirsiniz.
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#3 – Sekmeleri iyi yönetin
Biliyoruz ki açık olan bütün o sekmeler sizin için çok önemli. Her ne kadar bir daha o sayfaları bulamayacağız diye düşünsek de, açık olan sekme sayısı maalesef ki tarayıcının hızıyla ters orantılı. Ama sekme sayısını azaltmak, açık olan sekmelere sonsuza kadar veda etmenizi gerektirmiyor.
Eğer bu konuda bir ideal belirtmemiz gerekirse, hızla ilgili en büyük verimin minimum sekme sayısında alındığını söyleyebiliriz. İşinizin bitmediği, ancak aktif olarak kullanmadığınız sekmeler için ise yer işaretlerine kaydetmenizi öneriyoruz.
Bunun dışında, Google Chrome‘da bulunan mükemmel bir özellik olan sekme gruplamayı kullanabilirsiniz. Böylece belirlediğiniz sekmeleri bir gruba kaydederek hepsini tek tıkla açıp kapatabilirsiniz. Bu özelliği şu şekilde aktive edebilirsiniz:
- Yeni sekme’yi tıklayın.
- Bir sekmeyi sağ tıklayıp Yeni gruba ekle‘yi seçin.
- Sekme grubunuzu düzenlemek için sol taraftaki renkli daireyi veya adı sağ tıklayın. Şunları yapabilirsiniz:
- Grubunuza ad verebilirsiniz.
- Gruba ek sekmeler ekleyebilirsiniz.
- Grubu kaldırabilirsiniz.
- Mevcut bir gruba sekme eklemek için sekmeyi gruba sürükleyin.
- Bir sekmeyi gruptan kaldırmak için sekmeyi sağ tıklayıp Gruptan kaldır‘ı seçin
- Sekme grubunuzu düzenlemek için sol taraftaki renkli daireyi veya adı sağ tıklayın. Şunları yapabilirsiniz:
#4 – Virüslere karşı korunun
Bazı virüsler ve kötü niyetli yazılımlar internette sıkça karşınıza çıkabilir. Bunlardan korunmanın yöntemi ise antivirüs yazılımlarından geçiyor. Her ne kadar basit bir adım gibi gözükse de, antivirüs yazılımı kullandığınız ve bu yazılımla düzenli bir şekilde taramalar yaptığınız zaman, bilgisayarınızın sadece tarayıcı değil, her anlamda hızının artacağını gözleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Hangi uygulama ne kadar RAM kullanıyor? – Android
Windows üzerinde hangi uygulama ve programların ne kadar RAM kullandığını Görev Yöneticisini açarak öğrenebiliyoruz. Android sisteminde ise, biraz gizlenmiş olsa da, benzer bir şekilde uygulamaların RAM hafıza kullanımlarına ulaşmak mümkün.
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Özellikle de eğer telefonunuz yüksek bir RAM kapasitesine sahip değilse, fazlaca RAM tüketen uygulamalarınızı tespit etmek iyi bir fikir olabilir. Bu bilgi için ise Android geliştirici ayarlarına erişmek gerekecek.
Daha önceleri bazı Android versiyonları ve ROM’ları hafıza kullanımını daha ulaşılabilir bir şekilde sunuyordu. Şimdi ise bu bilgilere ulaşmak biraz daha zorlaştı. Ancak yine de RAM kullanımını görebilmek için Android geliştirici ayarlarına erişmek neredeyse bütün Android telefonlarda çalışıyor diyebiliriz.
Hangi uygulama ne kadar RAM tüketiyor görmek için Geliştirici Seçenekleri nasıl aktifleştirilir?
Öncelikle, eğer daha önceden aktifleştirmediyseniz, bu ayarları görebilmeniz için onları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise yıllardır bilinen yöntem işimizi görüyor.
- Telefonunuzun Ayarlar kısmına girin
- Telefon bilgisi kısmına gelin
- Ardından Yapım numarası yazan yerin üstüne hızlıca tam yedi kere dokunun.
Bu adımların ardından sistem size Geliştirici Seçeneklerinin açıldığını haber verecektir. Bu kısım ise Android modeline göre ya Ayarlar menüsüne ya da Sistem sekmesi içerisine bir kez daha girdiğinizde yeni bir seçenek olarak karşınıza çıkacak. Oraya girdiğinizde ise yine modeline göre Çalışan Servisler veya direkt en üstte Hafıza kısmına girmeniz gerekiyor.
- Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.
- Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu kısımda artık telefonunuzun RAM hafızasının genel durumunu ve mevcut kullanımını görebilirsiniz. Hangi uygulama tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görmek için ise bu bölüm içerisinden ilgili seçeneğine basmalısınız. Buradan sistemdekiler dahil her uygulamanın ne kadar RAM kullandığı görülebiliyor. Aynı zamanda kullanım süresi de Android’in görmenize izin verdiği bilgiler arasında. Yine üst taraftaki menüden uygulamaların görünüm ve RAM kullanım durumlarına göre sıralanış şekillerini değiştirmeniz de mümkün.
Bu kısa birkaç adımı kullanarak hangi uygulamalarınızın ne kadar ve hangi sürelerde RAM kullandığını görebilirsiniz.
Kolay gelsin!
Diğer
Google, Android origamisi yapılış videosu paylaştı
Google, Android origamisi yapılışını anlattığı yeni bir Youtube videosunda evde kalınan bu günlerde izleyicilere yeni bir yetenek öğretip yapacak yeni bir şey sunuyor.
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Nispeten uygun fiyatlı, okul ve iş için sağlam bilgisayarları sizin için derledik.
Uygun fiyatlı ve özellikli iOS ve Android telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Android Developers Youtube kanalından paylaşılan videoda origami ile kukla olarak da kullanılabilecek bir “bugdroid” yapımı gösteriliyor. Android Police tarafından gelen bilgiler ise fikrin Google yazılım mühendisi Lisa Nguyen Quang Do tarafından; videonun ise Google VP mühendisi Seang Chau tarafından çekildiğini bizlere söylüyor.
Android’in bugdroid modeli ilk olarak Google grafik tasarımcısı Irina Blok tarafından oluşturulmuş ve 2007 yılının Kasım ayında Android duyrulduğu zaman sunulmuştu. Ancak bu model o zamanlar için başta Google’a sunulmamıştı ve Android geliştirici topluluğu tarafından farklı versiyonları da üretilmişti. Şimdi ise Android akıllı telefonlarının piyasada kapladıkları yerin yaklaşık olarak %85 olduğunu düşündüğümüzde, bu yeşil bugdroid yaratığının teknolojide oldukça popüler ve tanınır olduğunu söyleyebiliriz.
Paylaşılan video ise yaklaşık on bir buçuk dakika civarında ve bu süre Android origamisi yapmak için gereken zaman ile aşağı yukarı aynı. Denemeye karar vermeniz durumunda ise ihtiyacınız olan tek şey 15×15 boyutlarında bir kağıt parçası. Üstelik kendi bugdroid origaminizi yapmanıza otuz adımda yardım edecek bir PDF dosyasını da buradan indirebilmeniz mümkün. Google’ın paylaştığı videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin!
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