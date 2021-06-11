Apple, ABD’deki en iyi PC satıcısı konumunu kaybetti

Apple, bu yıl içerisinde %36 büyüme kaydetmesine rağmen 2019’un üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez ABD’deki en iyi bilgisayar satıcısı konumunu kaybetti. Liderliği bu sene alan HP, bu çeyrekte bölgeye sevk edilen 7 milyondan fazla cihazla lider durumunu koruyor.

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilgisayar pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık %73 büyüme gösterdi ve toplam masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve iş istasyonu sevkiyatı 34 milyon birimi aştı. Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler etkileyici bir büyümeyle ön plana çıkarken, masaüstü bilgisayarlar pandemi sırasında zayıf talep nedeniyle diğerlerine göre geride kaldı. Dizüstü bilgisayar gönderileri, siparişlerin birikmesi ve uzaktan çalışma ve eğitimi desteklemeye yönelik devam eden talep nedeniyle yıldan yıla %131 arttı. Bu arada tabletler, %52 büyüme ve 4. çeyrek tatil döneminden gelen taleple birlikte sevk edilen 11 milyon birim ile iyi performans kaydetti.

Canalys Araştırma Analisti Brian Lynch, “Bilgisayar sektörü 2021’in ilk çeyreğinde inanılmaz sevkiyat rakamları kaydetti, ancak bu büyümenin bir kısmı 2020’nin ilk çeyreğinde görülen sektör çapındaki zorluklara bağlanabilir” dedi ve ekledi. “Öyle olsa bile, 2021 yılının ilk çeyreği, endüstrinin gördüğü en iyi ilk çeyreklerden biri olmaya devam ediyor. Satıcılar, dünyanın diğer bölgelerindeki tedarik sorunları ele alınmadan önce ABD’deki birikmiş iş yüklerini yerine getirmeye öncelik verdi.” şeklinde açıklama yaptı.

Liderlik HP’nin Elinde!

HP, ticari birikimleri ve güçlü Chromebook performansını yerine getirerek bölgeye sevk edilen 7 milyondan fazla cihazla ABD’deki satıcıları yönettiği açıkça görülüyor. Apple, 2019 yılının 3. çeyreğinden bu yana ilk kez, %36 büyüme kaydetmesine rağmen ABD’deki (tabletler dahil olmak üzere) en iyi PC satıcısı konumunu kaybetti. Bununla birlikte, Apple, Mac ve iPad gönderileri için ilk çeyrekte daha zayıf bir çeyrek olma eğilimi göz önüne alındığında iyi performans gösterdiğini belirtmeliyiz. Lenovo ve Samsung, sırasıyla %93 ve %116 ile inanılmaz bir büyüme kaydetmeyi ihmal etmedi. Geçen yıl boyunca rekor kıran büyümenin çoğu, tüketici segmentindeki yıllık %92 büyümenin yanı sıra eğitim için Chromebook’lardaki artıştan kaynaklandı. Üçüncü sırada yer alan Dell, tüketici ve eğitim segmentlerindeki zayıf konumu nedeniyle sevkiyatların nispeten mütevazı bir şekilde yalnızca %29 oranında arttığını gördük.

Lynch, “Chromebook’lar 1. çeyrekte ABD’de en hızlı büyüyen kategoriydi” dedi. “Platform, eğitim alanındaki hakimiyetinin öncülüğünde, ABD’de geçtiğimiz yıl benzeri görülmemiş bir büyüme gördü.”

Chromebook’lar için ABD pazarı geçtiğimiz yıl içinde %548 büyüdü. Özellikle, Samsung, ABD pazarına girerken geçen yıl boyunca şaşırtıcı bir şekilde %1,963’lük bir büyümeyle ABD’li Chromebook satıcılarını büyümede yönlendirdi. Buna rağmen, Chromebook büyümesi çoğu ABD satıcısı arasında paylaşıldı ve Asus, HP ve Lenovo’nun her biri %900‘ün üzerinde artış kaydetti.

Dijital eğitimde devam eden yatırımlar, bu segmentte görülen trendlerin uzun vadede devam edeceği anlamına geliyor. Canalys Kıdemli Analisti Ishan Dutt, “Eğitim için normale dönüş yok” dedi. “Bilgisayarın sınıftaki rolü, Chromebook’lara olan talebin devam etmesini sağlayarak, önümüzdeki yıllarda da güçlü kalacaktır. Büyüyen Chromebook kurulu tabanı, ürün yelpazesi için tutarlı yükseltmelere ve desteğe yol açacaktır. Eğitim Kurumları, İleriye baktığımızda, birkaç eğilim ABD’de devam eden bilgisayar büyümesini destekleyecektir. Tedarik sorunları sektörü engellemeye devam ediyor ve Canalys, karşılanmayan talebin gelecek yılın başlarında yayılmasını bekliyor.

Tedarik sorununu çözmeye yardımcı olmak için Biden yönetimi, yarı iletken üretimine yaklaşık 50 milyar ABD doları yatırım yapmayı planlıyor. Bu, başarılı bir şekilde uygulanırsa yurtiçinde gelecekteki çip kıtlığını sınırlayacaktır; bu, büyüme yavaşlasa bile gelecekteki sevkiyat hacimleri yüksek bir seviyede kalacağından hayati önem taşıyacaktır. Ayrıca, idarenin 2 trilyon ABD doları tutarındaki altyapı planının bir kısmı, kamu sektörü alımlarını artırmaya yöneliktir.(kaynak)