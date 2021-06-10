2021 İlk Çeyreğinde Satışlarda Birincilik Samsung’un!

Küresel akıllı telefon pazarı, 2021’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %20 büyüdü ve Samsung, 2020’nin 4. çeyreğinde birinciliği Apple’a kaybettikten sonra ilk sırayı geri aldı. Bu sonuçlara göre, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki düşük seviyede kalan iPhone sevkiyatları Samsung’un yükselişine neden oldu. Pazar araştırma şirketi olan Counterpoint Research tarafından yeni bir Infographic araştırma sonuçları ortaya koyuyor.

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Şirketin yaptığı araştırmaya göre küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2020’nin 4. çeyreğine kıyasla %10 azaldı, ancak yıllık bazda %20 arttı. 2021 yılının ilk çeyreğinde, küresel pazarda yaklaşık 355 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Samsung %22 ile en büyük küresel pazar payına sahip ve Samsung’u sırasıyla pazarın %17 pazar payıyla Apple, %14 pazar payıyla Xiaomi ve pazarın %11’ini de elinde bulunduran Oppo izledi.

Samsung, Avrupa, Latin Amerika , Orta Doğu ve Afrika’daki rakiplerine liderlik ediyor. Apple, yerini kaybetmesine rağmen Kuzey Amerika’da pazarın %55’ini ele geçirerek pazarın lideri konumuna geldi. Ayrıca Apple’ı %28 pazar payı ile Samsung takip ediyor. Apple ve Samsung, her birinin %12 pazar payına sahip olduğu ve Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun gerisinde kaldığı Asya’da ise eşit düzeyde devam ediyor.

Ancak Samsung, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da rakiplerine öncülük etti. Şirket, ilk çeyrek sevkiyatları açısından Avrupa akıllı telefon pazarının %37’sini ele geçirirken, Apple ve Xiaomi sırasıyla %24 ve %19 pazar payına sahip oldu. Latin Amerika’da Samsung %42’lik bir paya sahip oldu ve arkasından Motorola %22 ve Xiaomi %8’le ‘lik bir pazar payı sahibi oldu. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise Samsung, pazarın %26’sını elinde bulundurarak liderliğini sürdürdü.

Counterpoint Research ayrıca, Samsung’un en büyük dördüncü OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olduğu küresel özellikli telefon pazarı hakkında birkaç ilginç gerçeği de ortaya çıkardı. Küresel sevkiyatlar yıllık %19 ve çeyreklik olarakta %15 azaldı. Hindistan dünyadaki en büyük telefon pazarı olmaya devam ediyor ve Samsung ilk çeyrekte Hindistan pazarının da %19’unu elinde bulunduruyor.