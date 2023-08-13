Daha önceki bir performans tahminine göre, Apple A17 Bionic yongasının önceki nesil A16 Bionic’e göre önemli tek çekirdekli performans artışı sağlamadığı görülüyordu. Ancak yeni bir sızıntı, 3nm SoC’nin hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli performans sonuçlarında yüzde 31’e varan bir artış elde ettiğini ve geçen yılın amiral gemisi A serisi yonga setini geride bıraktığını iddia ediyor. Bu sonuçlar, daha önceki tahminlerle kesinlikle farklı bir tablo çiziyor.

Sızdırılan kıyaslama, A17 Bionic yonga setinin işlem performansını gösteriyor ve Apple’ın M2 yonga setiyle yarıştığını öne sürüyor. Naveen Tech Wala tarafından paylaşılan görsel, testin iPhone 15 Pro üzerinde yapıldığını ve cihazın “iPhone 16,1” olarak tanımlandığını gösteriyor. Daha önceki teknik detay sızıntıları, A17 Bionic’in A16 Bionic gibi 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacağını ve Geekbench 6 sonuçlarının iki performans çekirdeği için aynı 3.70GHz saat hızını göstereceğini ortaya koymuştu.

Görseldeki benzerlikler ve daha önceki söylentiler, bu Geekbench 6 sonuçlarının güvenilir olabileceğini gösteriyor. A17 Bionic, tek çekirdekli performans kategorisinde 3.269 puan alarak A16 Bionic’e göre yüzde 31 oranında önemli bir kazanç elde etmiş gibi görünüyor. Çok çekirdekli testte ise A17 Bionic, A16 Bionic’e göre yüzde 24 daha yüksek bir sonuç elde ederek farkı belirgin bir şekilde gösteriyor.

Sızdırılan Geekbench 6 görseli ayrıca yaklaşan yonga setinin GPU performansını ölçen Metal puanlarını da gösteriyor. Daha önceki tahminlere göre, A17 Bionic’in GPU’su M1’den yüzde 17 daha hızlı.

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Ancak bu sonuçlara tam olarak inanmadan önce, Geekbench 6 sonuçlarının göreceli olarak kolayca manipüle edilebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, Apple’ın iPhone 15 etkinliği henüz gerçekleşmediğini göz önünde bulundurarak, bu sonuçları bir miktar belirsizlikle karşılamak ve daha fazla güncelleme beklemek akıllıca olacaktır.