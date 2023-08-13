Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 15 serisinin Eylül ayının ortasında tanıtılması bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin RAM konfigürasyonlarıyla ilgili yeni bir spekülasyon gündeme geldi. Son gelen bilgilere göre, Pro modeller yeni A17 Bionic yonga setinin yanında, RAM miktarı konusunda da bir sıçrayış yaşayacak! iPhone 15 Pro’lar 8GB RAM ile Apple için yeni çıtayı belirleyebilir!

iPhone’larda RAM Miktarı 2020 Yılından Sonra İlk Büyük Artışını Yaşayacak!

Bildiğiniz gibi iPhone Pro’lar, iPhone 12 Pro’dan bu yana 6GB RAM’e sahip. O dönemde 12GB ve hatta 16GB RAM’e sahip Android telefonlar görüyorduk. Ancak, optimizasyonlar sayesinde iPhone’lar için bu RAM miktarının yeterli olduğu kanıtlanmıştı.

Ancak son gelen bilgilere göre, bu yılki iPhone’larda 8GB RAM görmek mümkün olabilir. Android cephesi 24GB RAM’e geçerken, Apple’ın da bir artış üzerinde çalıştığı görülüyor. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir ipucuna göre, yeni A17 Bionic yongasının hem 6GB hem de 8GB RAM ile test edildiği iddia edildi. Hangi RAM miktarının nihai olarak seçileceği ise henüz net değil.

Bu iddianın ardında, daha yüksek depolama seçenekleriyle birlikte Pro modellerinin performansını artırma amacı olabileceği spekülasyonu bulunuyor. Yani Apple 128GB ve 256GB depolamaya sahip iPhone’ları 6GB RAM ile donatıken, 512GB ve 1TB iPhone’ları 8GB RAM ile piyasaya sürebilir. Firma bunu zaten iPad Pro modellerinde yapıyor. Yine de bunlar sadece iddia düzeyinde bilgiler.

Özellikle bellek ve depolama miktarlarını bağdaştırmanın Android dünyasında yaygın bir uygulama olduğu düşünülürse, Apple’ın da benzer bir strateji izlemesinin olası olabileceği belirtiliyor. Bu, daha yüksek RAM miktarının daha hızlı bir iOS deneyimi, uzun ömürlü güncelleme desteği gibi avantajları da beraberinde getirebileceği anlamına gelebilir.

Ancak tüm bu spekülasyonlar henüz resmi olarak doğrulanmadı. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin RAM konfigürasyonları ve depolama seçenekleri ile ilgili kesin bilgilerin lansman sırasında açıklanması bekleniyor. Bu konudaki belirsizlik, Apple meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple hangi bellek miktarıyla yola devam edecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!