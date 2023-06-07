Apple’ın WWDC 2023 etkinliği macOS Sonoma, iOS 17, Vision Pro ve 15 inç MacBook Air gibi yeni ürün duyurularıyla doluydu. Ancak Apple’ın tüm yeni ürünleri sahnede yer almadı. Gözden kaçan ürünlerden biri de şirketin artık Apple’ın çevrimiçi mağazasından satın alınabilen yeni 70W güç adaptörüydü. İşte ülkemizde dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunulan adaptör!

MacBook’u Işık Hızında Şarj Ederken Cüzdanınızı Aynı Hızda Boşaltıyor!

Şarj teknolojileri inanılmaz derecede hızlı hale gelirken, Apple bunları benimsemekte yavaş kaldı. Şirket her zaman yenilik yerine istikrara öncelik verdi ve bu durum şarj hızlarına da yansıdı. Karşılaştıracak olursak, birçok modern Android telefon MacBook’lara kıyasla daha yüksek şarj hızlarını destekliyor. Ancak Apple ürünlerini her zaman geliştiriyor. Şirket son olarak yeni bir 70W güç adaptörü tanıttı.

Bu yeni adaptör dizüstü bilgisayarları daha hızlı şarj etmek için tasarlandı ve yeni 15 inç MacBook Air ile birlikte piyasaya sürüldü. Bu ürün ülkemizde 1.699 TL’lik fiyatıyla satışa çıkmış durumda ve çok çeşitli USB-C aygıtları ve şarj kablolarıyla uyumlu. Apple bu güç adaptörünün 15 inç MacBook Air, M2 çipli 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro (2016 ve sonrası) ve 14 inç MacBook Pro ile kullanılmasını öneriyor.

70W güç adaptörü evde, işte veya hareket halindeyken hızlı ve verimli şarj sağlıyor. 15 inç MacBook Air’i yaklaşık 30 dakika içinde %0’dan %50’ye kadar şarj edebiliyor. Adaptör aynı zamanda iPhone, iPad ve Apple Watch gibi diğer USB-C aygıtlarla da uyumlu. Apple’ın önceki 67W güç adaptörünün satışını durdurduğunu belirtmek gerekiyor. Hala 14 inç MacBook Pro ile birlikte listeleniyor olsa da, bu adaptör artık ayrı olarak satın alınamıyor.

Apple’ın bilgisayarlarında daha yüksek şarj güçlerini desteklemesi, bir bakıma cihazların pil ömrünü uzatacağı için kesinlikle iyi bir şey. Umuyoruz ki bir sonraki MacBook’lar ile beraber 100W eşiği geçilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın 70W güç adaptörünün Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!