Apple bugun yeni özellikler ve geliştirmeler içeren macOS Sonoma ya da macOS 14’ü duyurdu. Bu yenilikler arasında iMessage’da iyileştirmeler, masaüstü widget’ları, hava ekran koruyucuları, yeni bir Oyun Modu ve daha fazlası yer alıyor.

İşte macOS Sonoma ile gelen yenilikler

Tıpkı iOS 17 ve iPadOS 17’de olduğu gibi, macOS Sonoma’daki iMessage da bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında emoji geri dokunuşları ve yeni emoji çıkartmaları arayüzü yer alıyor. Az kullanılan iMessage uygulamaları da daha temiz ve sade bir genel tasarım için bir alt menünün arkasına gizlendi.

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macOS, ilk kez tvOS’e benzer şekilde havadan ekran koruyuculara sahip. macOS Sonoma ayrıca kullanıcıların masaüstüne etkileşimli widget’lar eklemesine de izin veriyor.

Oyuncular için macOS Sonoma, kullanıcı oyun oynarken Mac’in donanımından tam olarak yararlanan yeni bir Oyun Modu sunuyor. Ayrıca Metal’de geliştirmeler ve geliştiricilerin Windows oyunlarını Mac’e taşımasına olanak tanıyan yeni bir API de bulunuyor.

macOS Sonoma’nın ilk beta sürümü bugün geliştiriciler için yayınlanacak. Apple, herkese açık bir beta sürümünün bu yaz kullanıma sunulacağını, resmi sürümün ise bu sonbaharda yayınlanmasının beklendiğini söylüyor.

Hangi cihazlar alacak?

2017 veya sonraki MacBook modelleri

2018 veya sonraki MacBook Air modelleri

2017 veya sonraki MacBook Pro modelleri

2018 veya sonraki Mac mini modelleri

2017 veya sonrası iMac modelleri

iMac Pro (tüm modeller)

2019 veya sonraki Mac Pro modelleri

Mac Studio (tüm modeller)