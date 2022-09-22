Apple, Çin’e olan bağımlılığını azaltarak Hindistan ve Vietnam’da bazı cihazların montajına başladı. JP Morgan analistleri, şirketin bu iki ülkeyi üretim merkezi haline getirmeye hazırlandığını söyledi. JP Morgan analistleri Apple’ın 2022 sonuna kadar iPhone 14 üretiminin yüzde 5’ini, 2025’e kadar da tüm iPhone’ların yüzde %25’ini Hindistan’a taşıyacağını belirtti.

Hindistan bir üretim merkezi olmaya çalışırken Foxconn ve Wistron’u sübvansiyonlarla cezbetti. Analistlere göre yabancı üretim devleri, “geniş işgücü kaynakları” ve “rekabetçi işgücü oranları” Hindistan’ı uygun bir hedef haline getiriyor. Ayrıca, TechCrunch‘ın bir makalesine göre Vietnam 2025 yılına kadar iPad, Apple Watch, MacBook ve AirPods’un yüzde 20’sini üretecek.

The Information’a göre Google, Hindistan’da sınırlı sayıda Pixel telefon üretmeyi planlıyor. Google iki nesildir amiral gemisi modellerini Hindistan’a göndermiyordu, ancak dün açıkladıkları gibi Pixel 7 serisini tanıtacak.

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Samsung, önemli bir küresel üretim üssü olarak gördüğü Hindistan’da en büyük tesislerinden birini kurdu. Xiaomi’nin en büyük rakiplerinden üçü olan OPPO, Vivo ve OnePlus da ürünlerinin bir kısmını ülkede üretiyor. Apple, küçük pazar payına rağmen son beş yılda Hindistan’a daha fazla yatırım yaptı.

Apple iki yıl önce ülkede bir çevrimiçi mağaza açtı ve fiziksel bir konum açmayı planlıyor. Foxconn’un Çin’deki 350 bin’e benzer şekilde Hindistan’da da 20 bin iPhone montajcısı bulunuyor. Apple, EMS satıcılarının karmaşık iPhone Pro kamera modülü hizalaması ve iPhone 14 vergi tasarrufuna yönelik artan yerel talep nedeniyle öncelikle Hindistan’da iPhone 14/14 Plus varyantlarını üretmek istiyor.

Kaynak: Techcrunch