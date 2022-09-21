Nvidia, dün yaptığı lansman ile GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurdu. Üstün ışın izleme ve DLSS 3 performansı ile gelen RTX 4080 ve 4090 modelleri, fiyatları ile de can yakacak.
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Nvidia GeForce RTX 4090 Özellikleri
Uzunluk: 304 mm
Genişlik: 137 mm
Kalınlık: 3 Yuvalı (61 mm)
NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 16.384
Transistör sayısı: 76 milyar
Boost Frekansı: 2.52 GHz
Baz Frekansı: 2.23 GHz
Bellek: 24 GB GDDR6X
Bellek Arayüzü: 384 bit
RT (Işın İzleme) Çekirdekleri: 3. Nesil
Tensör Çekirdekleri: 4. Nesil
NVIDIA Mimarisi: Ada Lovelace
NVIDIA DLSS: Versiyon 3
NVIDIA Enkodlayıcı (NVENC): 2 adet 8. Nesil
NVIDIA Dekodlayıcı (NVDEC): 5. Nesil
Maksimum Dijital Çözünürlük: 7680×4320 (120 Hz)
Bağlantı: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a
Çoklu Monitör: 4
HDCP: 2.3
TDP: 450 Watt
Güç Bağlantısı: 3 adet PCIe 8 pinli kablo (dönüştürücü ile) veta 1 adet 450 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu
Nvidia GeForce RTX 4080 Versiyonları Özellikleri
Uzunluk: 304 mm
Genişlik: 137 mm
Kalınlık: 3 Yuvalı (61 mm)
NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 9.728 (16 GB) / 7.680 (12 GB)
Boost Frekansı: 2.51 GHz (16 GB) / 2.61 GHz (12 GB)
Baz Frekansı: 2.21 GHz (16 GB) / 2.31 GHz (12 GB)
Bellek: 16 GB GDDR6X / 12 GB GDDR6X
Bellek Arayüzü: 256 bit (16 GB) / 192 bit (12 GB)
RT (Işın İzleme) Çekirdekleri: 3. Nesil
Tensör Çekirdekleri: 4. Nesil
NVIDIA Mimarisi: Ada Lovelace
NVIDIA DLSS: Versiyon 3
NVIDIA Enkodlayıcı (NVENC): 2 adet 8. Nesil
NVIDIA Dekodlayıcı (NVDEC): 5. Nesil
Bağlantı: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a
Çoklu Monitör: 4
HDCP: 2.3
TDP: 320 Watt (16 GB) / 285 Watt (12 GB)
Güç Bağlantısı: 3 adet PCIe 8 pinli kablo (dönüştürücü ile) VEYA 1 adet 450 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu
Nvidia GeForce RTX 4000 Serisi Fiyatları
RTX 4080 (16GB): 26.200 TL’den başlayan fiyatlarla
RTX 4080 (12GB): 19.650 TL’den başlayan fiyatlarla
RTX 4090: 34.800 TL’den başlayan fiyatlarla