Nvidia, dün yaptığı lansman ile GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurdu. Üstün ışın izleme ve DLSS 3 performansı ile gelen RTX 4080 ve 4090 modelleri, fiyatları ile de can yakacak.

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Nvidia GeForce RTX 4090 Özellikleri

Uzunluk: 304 mm

Genişlik: 137 mm

Kalınlık: 3 Yuvalı (61 mm)

NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 16.384

Transistör sayısı: 76 milyar

Boost Frekansı: 2.52 GHz

Baz Frekansı: 2.23 GHz

Bellek: 24 GB GDDR6X

Bellek Arayüzü: 384 bit

RT (Işın İzleme) Çekirdekleri: 3. Nesil

Tensör Çekirdekleri: 4. Nesil

NVIDIA Mimarisi: Ada Lovelace

NVIDIA DLSS: Versiyon 3

NVIDIA Enkodlayıcı (NVENC): 2 adet 8. Nesil

NVIDIA Dekodlayıcı (NVDEC): 5. Nesil

Maksimum Dijital Çözünürlük: 7680×4320 (120 Hz)

Bağlantı: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Çoklu Monitör: 4

HDCP: 2.3

TDP: 450 Watt

Güç Bağlantısı: 3 adet PCIe 8 pinli kablo (dönüştürücü ile) veta 1 adet 450 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu

Nvidia GeForce RTX 4080 Versiyonları Özellikleri

Uzunluk: 304 mm

Genişlik: 137 mm

Kalınlık: 3 Yuvalı (61 mm)

NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 9.728 (16 GB) / 7.680 (12 GB)

Boost Frekansı: 2.51 GHz (16 GB) / 2.61 GHz (12 GB)

Baz Frekansı: 2.21 GHz (16 GB) / 2.31 GHz (12 GB)

Bellek: 16 GB GDDR6X / 12 GB GDDR6X

Bellek Arayüzü: 256 bit (16 GB) / 192 bit (12 GB)

RT (Işın İzleme) Çekirdekleri: 3. Nesil

Tensör Çekirdekleri: 4. Nesil

NVIDIA Mimarisi: Ada Lovelace

NVIDIA DLSS: Versiyon 3

NVIDIA Enkodlayıcı (NVENC): 2 adet 8. Nesil

NVIDIA Dekodlayıcı (NVDEC): 5. Nesil

Bağlantı: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Çoklu Monitör: 4

HDCP: 2.3

TDP: 320 Watt (16 GB) / 285 Watt (12 GB)

Güç Bağlantısı: 3 adet PCIe 8 pinli kablo (dönüştürücü ile) VEYA 1 adet 450 W ya da üzeri PCIe 5. Nesil kablosu

Nvidia GeForce RTX 4000 Serisi Fiyatları

RTX 4080 (16GB): 26.200 TL’den başlayan fiyatlarla

RTX 4080 (12GB): 19.650 TL’den başlayan fiyatlarla

RTX 4090: 34.800 TL’den başlayan fiyatlarla