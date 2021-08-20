Apple
Apple 2022’nin Başına Kadar Uzaktan Çalışmaya Devam Edecek
Temmuz ayında Apple, çalışanların Eylül ayında yüz yüze çalışmaya dönmeleri için ilk talebi bu taleple birlikte Ekim ayında ofislere geri dönme kararı almıştı. Ancak Apple ofise dönme planlarını erteliyor ve 2022’nin başına kadar yüz yüze çalışma dönemine geçiş yapamıyor.
Bloomberg’in haberine göre, şirketin 19 Ağustos günü çalışanlarına ofislere dönüşün Ocak 2022’ye kadar ertelendiğini doğrulayan bir not gönderdiği iddia ediliyor. Bu kararın sebebi, Amerika Birleşik Devletleri’nde artan Covid-19 vakaları.
Apple, Covid-19 salgınının ardından 2020’de uzaktan çalışmayı tamamen benimsedi ve şimdiye kadar yalnızca birkaç çalışan ofislerine geri döndü. Ancak aşılama hızlandıkça, Apple CEO’su Tim Cook haziran ayında şirket çalışanlarının Eylül ayında ofise döneceklerini duyurdu.
Ne yazık ki, COVID-19 varyantları daha fazla insana bulaşıyor ve bu da birden fazla şirketin normale dönme planlarını yeniden düşünmesine neden oldu. Apple, normal işe dönüşü Ekim ayına kadar ertelerken, şimdi çalışanlar 2021’in sonuna kadar evden çalışmaya devam edecek.
Haziran ayında maske gereksinimini düşürüldükten sonra Apple, politikasını eski haline getirdi. Şirket ayrıca bir günden kısa bir süre sonra mağazalarının yeniden açılması planında da değişiklik yaptı.
Apple, 20’den fazla çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması ile Güney Carolina’da bulunan mağazasını kapattı. Ayrıca bazı çalışanlarının virüs yüzünden işe gitmemesi nedeniyle bazı mağazalarında çalışma saatlerini azalttı.
Apple, Lyft, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketlerin arasında ofis dönüşünü 2022’ye kadar erteleyen en son şirket oldu. Apple çalışanlarının Mart 2020’de ABD’de virüs dalgalanmasının başlamasından bu yana ofislerine girmeden yaklaşık iki yıl geçirerek devam etti.
Çalışanlar Esneklik İstiyor
Tim Cook, bu yılın başlarında, Apple’ın çalışanların Çarşamba ve Cuma günleri uzaktan, diğer üç gün Pazartesi, Salı ve Perşembe günü ise ofiste çalışmaları için bir hibrit çalışma planı üzerinde çalıştığını söyledi. Bir grup çalışan, evden çalışmaya devam etmek istedikleri için bu karara karşı çıktı.
Şirket, Apple’ın geleceği için yüz yüze çalışmanın gerekli olduğunu savunuyor ve bildirildiğine göre, ofise dönmek istemeyip evde devam etmek isteyen çalışanlarının taleplerini reddetti.
Ancak Apple kısa bir süre önce, bazı mağazalarında çalışanların insanlara çevrimiçi olarak yardımcı olabilecek evden çalışmasına izin veren bir program başlattı. Apple, yeni iPad, iPhone, Watch, AirPod ve Mac’leri piyasaya sürmesinde mağazaları kritik bir rol oynayacak. Apple’ın bu yıl içinde birden fazla özel etkinlikte yeni ürünler tanıtacağı söylentileri olsada, şirketin basın olmadan sanal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini gösteriyor.
İnsan kaynakları ve perakende müdürü Deirdre O’Brien tarafından personele gönderilen notta ayrıca, çalışanlara ofise dönüşün bir ay önceden bildirileceği söylenmekte. Bu da tekrardan ofise dönüşün ertelenebileceğini gösteriyor.
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Apple
iPad Mini 6’nın Kasa Kalıpları Sızdırıldı
Bu yıl Apple’ın iPad tabletleri için büyük bir yıl oldu. Apple, iPad Pro serisini yeni M1 yonga seti ile güncelleyerek tabletleri dizüstü bilgisayarlarına yakın bir hale getirdi. Twitter kullanıcısı David Kowalski Apple iPad Mini 6 2021’in kalıplarını paylaştı. Bu kalıplar genellikle kasa üreticileri tarafından Apple’ın yakın zamanda çıkacak olan cihazları için aksesuarları piyasaya çıkarmaları için verdiği kalıplardır. Tabletin ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmasa da bu yıl içerisinde piyasada olması öngörülüyor.
İçindekiler
Apple iPad Mini 6 Tasarımı
iPad Mini 6 2021 baskısı, iPad Pro modeline benzer kare tasarıma sahip. Cihazın ön kamerası üst çerçevesinde yer alırken, arka kısımda sol köşede tek lensli kamerası eski iPad’lere bakılarak daha büyük gözüküyor. Güç ve ses düğmeleri cihazın üst kısmında bulunuyor.
iPad Mini 6, ilk piyasaya çıktığı 2012 yılından bu yana tasarımını oldukça değiştiren bulunmakta. iPad Mini 6 ise bu serinin evriminde büyük bir rol oynayacak.
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Apple iPad Mini 6 Özellikleri
Cihazın özellikleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil ancak Apple’ın bu cihazda M1 çipini kullanması pek olası bir durum değil. Ayrıca iPad Mini 6’nın, iPad Pro’nun 12.9 inçlik versiyonuna takılan yeni Mini-LED ekranına sahip olacağına dair söylentiler mevcut. Kesin olan bir bilgi ise bu modelin Apple cihazları arasında en iyi görüntü kalitesine sahip olacağıdır.
Ön tarafına bakıldığında tam ekran tasarıma giden Apple, altta bulunan düğmesini kaldırdığını bunun yerine cihazın üst tarafına Touch ID içeren bir güç düğmesi eklendiği düşünülmekte.
Başka bir kaynak olan Bloomberg tarafından yapılan bir duyuruda ise Apple’ın işlemciye özellik artışı yapmanın yanı sıra, temel model olan 9.7 inç model için daha ince bir tasarım güncellemesi hazırlaması bekleniyor.
M1 çipseti bu cihazda olmayacağından, iPad Mini 6 2021’in, Apple’nin ürettiği Bionic çiplerinden birine sahip olacağını düşünüyoruz. Apple daha önce bu cihaz için daha eski çiplerini seçmişti. Bu yüzden geçen yıl çıkan Bionic çipi bu cihazda kullanılma olasılığı çok yüksek.
A14 Bionic çipi kullanılan iPhone 12 en hızlı akıllı telefon ünvanını almıştı. Eğer bu model de A14 Bionic çipi kullanılacak olursa tabletler içinde de Apple bu ünvanı kendi üstüne çekmeyi başarabilir.
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Apple iPad Mini 6 Video Görüntüleri
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Apple
Apple, Safari’nin Adres Çubuğunda Tasarım Değişikliğine Gidiyor
Apple, IOS 15‘te iPhone kullanıcıları arasında tartışmalı bir karar olan URL adres çubuğunu ve sekme arayüzünü iPhone’de alt kısıma taşıyarak yeni bir Safari deneyimi sundu.
Apple bu tasarımını yeni sürümde eklerken tekrardan yukarda kullanmak isteyenler için ayarlar bölümüne seçenek koydu. Bu sayede istediğiniz konumda URL adres çubuğunu kullanabileceksiniz.
Safari’nin yeni düzeni nedeniyle, ana uygulama arayüzende bulunan yenileme düğmesi, yer imleri ve paylaşım butonları gibi birden çok butonu kaldırmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Apple IOS 15 beta 3 ile bazı butonları geri ekledi.
Şimdi ise IOS 14 ve önceki işletim sistemlerinde kullanılan Safari’ye benzeten kullanıcılar için daha tanıdık bir arayüze geri dönüyor.
İlginç bir şekilde, yeni tasarıma geçiş yapsanız bile Apple, klasik gezinme butonlarından bazılarını geri getirmek için tasarımda bazı değişiklikler yaptı. Apple, iPadOS 15‘te Safari’ye ve önceki beta sürümlerinde macOS Monterey’e benzer seçenekler eklemişti.
Apple yeni Safari tasarımından tamamen vazgeçmiyor olsa da, eski tasarım bir seçenek olarak geri geldiğinden çoğu kullanıcının bunu onaylamadığı görülüyor. Maalesef ki bu durum Apple için oldukça sıra dışı bir şekilde devam ediyor.
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