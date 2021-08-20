Apple 2022’nin Başına Kadar Uzaktan Çalışmaya Devam Edecek

Temmuz ayında Apple, çalışanların Eylül ayında yüz yüze çalışmaya dönmeleri için ilk talebi bu taleple birlikte Ekim ayında ofislere geri dönme kararı almıştı. Ancak Apple ofise dönme planlarını erteliyor ve 2022’nin başına kadar yüz yüze çalışma dönemine geçiş yapamıyor.

Bloomberg’in haberine göre, şirketin 19 Ağustos günü çalışanlarına ofislere dönüşün Ocak 2022’ye kadar ertelendiğini doğrulayan bir not gönderdiği iddia ediliyor. Bu kararın sebebi, Amerika Birleşik Devletleri’nde artan Covid-19 vakaları.

Apple, Covid-19 salgınının ardından 2020’de uzaktan çalışmayı tamamen benimsedi ve şimdiye kadar yalnızca birkaç çalışan ofislerine geri döndü. Ancak aşılama hızlandıkça, Apple CEO’su Tim Cook haziran ayında şirket çalışanlarının Eylül ayında ofise döneceklerini duyurdu.

Ne yazık ki, COVID-19 varyantları daha fazla insana bulaşıyor ve bu da birden fazla şirketin normale dönme planlarını yeniden düşünmesine neden oldu. Apple, normal işe dönüşü Ekim ayına kadar ertelerken, şimdi çalışanlar 2021’in sonuna kadar evden çalışmaya devam edecek.

Haziran ayında maske gereksinimini düşürüldükten sonra Apple, politikasını eski haline getirdi. Şirket ayrıca bir günden kısa bir süre sonra mağazalarının yeniden açılması planında da değişiklik yaptı.

Apple, 20’den fazla çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması ile Güney Carolina’da bulunan mağazasını kapattı. Ayrıca bazı çalışanlarının virüs yüzünden işe gitmemesi nedeniyle bazı mağazalarında çalışma saatlerini azalttı.

Apple, Lyft, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketlerin arasında ofis dönüşünü 2022’ye kadar erteleyen en son şirket oldu. Apple çalışanlarının Mart 2020’de ABD’de virüs dalgalanmasının başlamasından bu yana ofislerine girmeden yaklaşık iki yıl geçirerek devam etti.

Çalışanlar Esneklik İstiyor

Tim Cook, bu yılın başlarında, Apple’ın çalışanların Çarşamba ve Cuma günleri uzaktan, diğer üç gün Pazartesi, Salı ve Perşembe günü ise ofiste çalışmaları için bir hibrit çalışma planı üzerinde çalıştığını söyledi. Bir grup çalışan, evden çalışmaya devam etmek istedikleri için bu karara karşı çıktı.

Şirket, Apple’ın geleceği için yüz yüze çalışmanın gerekli olduğunu savunuyor ve bildirildiğine göre, ofise dönmek istemeyip evde devam etmek isteyen çalışanlarının taleplerini reddetti.

Ancak Apple kısa bir süre önce, bazı mağazalarında çalışanların insanlara çevrimiçi olarak yardımcı olabilecek evden çalışmasına izin veren bir program başlattı. Apple, yeni iPad, iPhone, Watch, AirPod ve Mac’leri piyasaya sürmesinde mağazaları kritik bir rol oynayacak. Apple’ın bu yıl içinde birden fazla özel etkinlikte yeni ürünler tanıtacağı söylentileri olsada, şirketin basın olmadan sanal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini gösteriyor.

İnsan kaynakları ve perakende müdürü Deirdre O’Brien tarafından personele gönderilen notta ayrıca, çalışanlara ofise dönüşün bir ay önceden bildirileceği söylenmekte. Bu da tekrardan ofise dönüşün ertelenebileceğini gösteriyor.