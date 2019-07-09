Apple, 2020’de dört farklı iPhone piyasaya sürecek!

Apple, bu sene geçen seneki gibi üç farklı iPhone modelini tanıtmasını bekliyoruz. Fakat işler önümüzdeki sene değişebilir.

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JpMorgan’ın yayınladığı raporda, çıkaracağı yeni modelle birlikte kötü giden telefon satışlarını arttırmaya çalışacağını ifade etti. Bu analize göre modellerin üçünde 5G teknolojisi de yer alacak.

Apple, genellikle telefonları Eylül ayında tamda insanların tatile çıktıkları dönemlerde piyasaya sürmeyi seviyor. 2019’da alışıla gelmedik yeni bir kamera tasarımı görmeyeceğimizi fakat çekimlerim oldukça iyi görüneceğini de aktardı.

JpMorgan, yayınladığı analizde yeni modelin kullanıcılarına, iPhone 8 boyutlarına sahip fakat 5G desteğinin dahil olmayacağı hesaplı bir seçenek sunmayı vaat edeceğini belirtti.

Tim Cook, her ne kadar üst düzey kullanıcı kalitesini düşürmeyi uygun bulmasa da 2019 yılında şirketin 195 milyonluk kârını önümüzdeki seneye devretmesi bekleniyor.

Yapılan hamleyle birlikte kaçınılmaz bir yükseliş etkisi gösterebilir. Uygun fiyatlı iPhone’lar Çin’in telefon pazarına girmesiyle düşen satışları tekrardan zirveye çıkarmak isteyen Amerikan Devi için uygun bir hamle olacak gibi duruyor.