Apple, iOS 13 Public Beta 2 sürümünü yayınlandı

Apple, büyük yenilikler getirdiği iOS 13 ve iPadOS için ikinci genel beta sürümünü yayınladı. Amerikalı teknoloji şirketi, geçtiğimiz ay gerçekleşen WWDC 2019 etkinliğinde pek çok yeni yazılım ve güncelleme duyurmuştu. Geliştiricilere özel yayınlanan birkaç sürümün ardından herkese açık iOS 13 beta sürümü de yayınlanmıştı.

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Apple iOS 13 Public Beta 2 neler sunuyor?

Yeni güncelleme, geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümüne eklenen FaceTime Attention Correction (Facetime dikkat düzeltme) özelliğini içeriyor. Söz konusu özellikle birlikte biriyle konuşurken ekrana baktığınızda, kameraya bakıyormuşsunuz hissi yaratılıyor.

Yeni beta sürümü, performans ve stabilize açısından da pek çok iyileştirme ve geliştirme sunuyor. Ayrıca tablet tarafında iPadOS, aktif Split View penceresinin yanı sıra tam sayfa ekran görüntülerini izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir animasyonla birlikte geliyor.

Sabit bir iOS sürümünü kullanıyor, ancak beta sürümünü denemek istiyorsanız, aygıtınızı kaydettirmek için beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Apple’ın beta programına katılıp iOS 13’ün getirilerini deneyimlemek için beta Programına kayıt olmanız ve gerekli ayarlamaları yapmanız yeterli olacak.

Apple iOS 13’ün beta sürümünün hala geliştirilme aşamasında olduğunu, önemli hatalar ve aksaklıklar içerebileceğini hatırlatalım. Yeni özelikleri denemek isterken tüm bu durumları da göz önünde bulundurmakta fayda var.

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