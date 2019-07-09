Honor 9X Pro geliyor: Açılır kapanır ön kamera, üçlü arka kamera

Honor 9X Pro modeli ile ilgili söylentiler gelmeye başladı. Evan Blass tarafından paylaşılan çizimler, telefonun hem açılır-kapanır bir ön kamera sistemine sahip olacağı hem de arkada üçlü bir kamera sistemine yer vereceği görülüyor.

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Honor 9X Pro özellikleri ne olacak?

Kamera yapısı dışında teknik olarak daha önceki sızıntılar telefonun 48 MP Sony IMX582 sensörünü kullanacağı ve bununla beraber 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algıyacısı barındıracağı belirtiliyordu. Telefonda büyük ihtimalle 6.5 ila 6.7 inç arasında değişebilecek bir LCD ekran olacak. Açılır kapanır ön kamera sistemi sayesinde, telefonda ön tarafı tamamen ekran kaplı bir tasarım göreceğiz. Ortaya çıkan sızıntılar da tamamen çerçevesi olmasa bile herhangi bir çentikle ayrılmayan tam ekran tasarımını gösteriyor.

Tasarım konusunda ise önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal olacak bir anlayış bekliyoruz.

Telefonun belki de en önemli özelliklerinden biri işlemci olacak. Zira Nova 5 modelinde gördüğümüz yeni Kirin 810 işlemcisi gündemde. Bunun yanı sıra 25 MP selfie kamerası, 20W hızlı şarj desteğiyle 4.000 mAh batarya diğer dedikodular arasında.

Honor 9X Pro modelinin 23 Temmuz itibarıyla Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. Bugüne kadar Honor’un Türkiye’de birçok akıllı telefonunu satışa çıkardığını düşünürsek, bu cihazın da kısa bir süre sonra ülkemize gelmesini bekleyebiliriz.