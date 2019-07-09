Klon IMEI için 250 TL ödeyeceğiz: “IMEI atma” dönemi bitiyor mu? (VIDEO)

Dün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Ekonomi Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada IMEI’sı klonlanmış telefonların 4 ay içinde kapatılacağını belirten Muş, vatandaşların sisteme dahil olması için 1 yıl içinde müraacat edip 250 TL yatırmaları gerektiğini söyledi.

Peki bu ne anlama geliyor? Klon IMEI ne demek? İnsanların yaptığı “IMEI atma” olayı son mu buluyor? Tüm bu soruları videomuzda konuştuk.

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Klonlanmış cihaz nedir?

Klonlanmış cihaz her bir cep telefonu için özel tahsis edilen IMEI numarasının/numaralarının iki veya ikiden fazla cihaz üzerinde kullanılmasıdır. Klonlanmış iki cihaz aynı IMEI numarasından iletişim hatlarını illegal olarak kullanabilmektedir.