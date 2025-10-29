Oppo Find X9 artık sadece Çin’de değil, küresel pazarda da kullanıcılarla buluştu. Oppo’nun yeni amiral gemisi, tasarım dili ve donanımıyla dikkat çekerken, kamera gücü ve batarya teknolojisiyle de üst seviye rekabete doğrudan adım atıyor. İşte Oppo Find X9 özellikleri ve fiyatı.

Oppo Find X9 özellikleri neler? Güç, tasarım ve inovasyonun birleşimi

Oppo Find X9, markanın Find serisini geleceğe taşıyan en iddialı modellerden biri. 2025 yılının Ekim ayında Çin’de tanıtılan cihaz, şimdi Avrupa ve küresel pazarda da satışa sunuldu. Tasarımı, ince detaylarla işlenmiş; gövdesinde alüminyum çerçeve, Gorilla Glass 7i ön ve arka yüzeylerle premium bir his sunuyor. Yalnızca 203 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında olmasıyla da segmentindeki en hafif amiral gemilerinden biri.

6.59 inç boyutundaki AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor. 1 milyar renk desteği, Dolby Vision ve HDR10+ sertifikaları sayesinde sinema kalitesinde görüntüler sunuyor. 3600 nit tepe parlaklığı ile güneş ışığında dahi yüksek görünürlük sağlanıyor. Üstelik ekran, Ultra HDR görüntü desteği sayesinde fotoğraf ve videolarda daha doğal bir renk dengesi kuruyor.

Oppo, Find X9’da performans sınırlarını da genişletmiş durumda. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) yonga seti yer alıyor. Sekiz çekirdekli işlemci, 4.21 GHz’e kadar çıkan hızlarla güç sağlarken, Arm G1-Ultra GPU grafik performansında fark yaratıyor. Kullanıcılar 12 GB veya 16 GB RAM seçeneklerinden birini tercih edebiliyor; depolama tarafında ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar UFS 4.1 bellek seçenekleri mevcut.

Kamera tarafında Oppo Find X9, fotoğrafçılık tutkunlarını hedef alıyor. Üçlü 50 MP kamera sistemi, farklı senaryolarda üst düzey performans sunuyor: 50 MP ana kamera (f/1.6, OIS), 50 MP periskop telefoto lens (5x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş açı lens.

Kamera sistemi, Hasselblad Color Calibration ve Lazer otofokus desteğiyle profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlıyor. Video tarafında 4K 120 FPS kayıt, HDR10+ ve 10-bit LOG video modlarıyla sinematik bir deneyim mümkün.

Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor; 4K video kaydı ve gyro-EIS stabilizasyon desteğiyle vlog çekimlerine uygun hale getirilmiş. Ekran altına yerleştirilmiş 3D ultrasonik parmak izi sensörü ise hem güvenliği hem de hız deneyimini bir araya getiriyor.

7025 mAh’lik silikon-karbon batarya, cihazın en dikkat çeken yeniliklerinden biri. Bu pil, 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj desteği sunuyor. Oppo ayrıca bu modelde yeni UFCS 80W şarj teknolojisini kullanıyor, böylece yalnızca 20 dakikada %70 dolum sağlanabiliyor. Cihaz Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile geliyor ve 5 büyük Android güncellemesi garantisi sunuyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, aptX HD ve NFC desteği bulunuyor. Ayrıca konumlandırma tarafında GPS, Galileo, GLONASS ve NavIC sistemlerinin tamamı destekleniyor. Cihaz, toza ve suya karşı IP68/IP69 sertifikasına sahip. Oppo, ses deneyimini de unutmayarak stereo hoparlör sisteminde Dolby Atmos optimizasyonu kullanmış.

Find X9, Space Black, Titanium Grey, Velvet Red ve White olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Yalın tasarımın arkasında güçlü bir mühendislik felsefesi yatıyor; Oppo bu cihazla, Find serisini hem performans hem de tasarım olarak yeniden tanımlıyor.

Oppo Find X9 fiyatı ne kadar?

12 GB RAM / 256 GB depolama: Yaklaşık 999 €

Yaklaşık 999 € 16 GB RAM / 512 GB depolama: Yaklaşık 1.099 €

Yaklaşık 1.099 € 16 GB RAM / 1 TB depolama: Yaklaşık 1.199 €

Oppo Find X9, 2025 Ekim ayında Çin’de satışa çıkmıştı. Şimdi ise Avrupa ve diğer küresel pazarlarda da satışa sunulmaya başladı. Türkiye lansmanı henüz doğrulanmasa da, şirketin 2025’in son çeyreğinde Find X9 serisini bölgesel pazarlara getirmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Realme GT 8 ve GT 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Peki sizce Oppo Find X9, kamera gücü ve pil performansıyla yeni amiral gemisi rekabetinde öne geçebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.