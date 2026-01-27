Apple, en önemli gelir kaynaklarından biri olan hizmetler kalemini büyütmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, uygulama mağazasında gösterilen reklamların sayısını artırma kararı aldı. Bu durum, hem geliştiricilerin rekabetini hem de kullanıcıların uygulama keşfetme deneyimini doğrudan etkileyecek. Peki, bu yeni reklam politikası App Store üzerinde nasıl bir etki yaratacak?

App Store reklamlarında yeni dönem başlıyor

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen bir e-postaya göre, Mart ayından itibaren App Store arama sonuçlarında daha fazla reklam gösterilmeye başlanacak. Şirket, değişikliğin başlangıç tarihi olarak 3 Mart Salı gününü işaret etti. İlk etapta İngiltere ve Japonya’daki kullanıcılara sunulacak olan bu yeni reklam yerleşimleri, Mart ayının sonuna kadar ABD gibi diğer önemli pazarlara da yayılmış olacak.

Mevcut durumda geliştiriciler, yalnızca arama sonuçlarının en üstündeki tek bir reklam alanı için ödeme yapabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, arama sonuçlarında daha alt sıralarda da birden fazla reklam alanı yer alacak. Bu durum, App Store içerisindeki rekabeti artırırken, kullanıcıların organik arama sonuçlarına ulaşmasını biraz daha zorlaştırabilir.

Apple, kendi web sitesinde konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı ve bu kararın arkasındaki mantığı açıkladı. Açıklamaya göre, indirmelerin yaklaşık yüzde 65’i doğrudan bir arama sonrası gerçekleşiyor. Bu nedenle daha fazla reklam alanı sunarak geliştiricilere daha çok fırsat tanımayı hedeflediklerini belirttiler. Ayrıca reklam kampanyalarında geliştiricilerin bir değişiklik yapmasına gerek olmadığı da vurgulandı.

Kullanıcıları neler bekliyor?

Bu strateji, Apple’ın hizmet gelirlerini artırma hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Daha fazla reklam alanı, şirkete daha fazla gelir anlamına geliyor. Değişikliğin görülebilmesi için kullanıcıların iPhone ve iPad cihazlarında iOS 26.2 veya iPadOS 26.2 ve üzeri bir sürümün yüklü olması gerekiyor. Şirket, ücretli yerleşimlerin her zaman olduğu gibi “Reklam” etiketiyle açıkça belirtileceğinin altını çizdi.

App Store, halihazırda “Bugün” sekmesinde, uygulama listelemelerinin altındaki “Beğenebileceğin Diğer Uygulamalar” bölümünde ve arama sekmesinin “Önerilenler” kısmında da reklamlar gösteriyor. Şirketin geçen yıl “Search Ads” markasını Apple Reklamları olarak yenilemesi, reklamcılık işini Apple Haritalar gibi diğer platformlara da genişletme planlarının bir parçası olarak yorumlanıyor. Bu son hamle, App Store ekosistemindeki reklamcılık faaliyetlerinin ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha gösteriyor.

