Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde kritik bir eşiği daha geride bırakarak fiber ağ kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan güncel veriler, ülkenin iletişim altyapısındaki genişlemeyi tüm detaylarıyla ortaya koyuyor. Peki, Türkiye genelindeki toplam fiber ağ uzunluğu ne kadar oldu?

Türkiye genelinde fiber ağ kapasitesi rekor seviyeye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK’nın 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin elektronik haberleşme verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu’nun yaptığı değerlendirmelere göre, sektördeki büyüme ivmesi hem abone sayılarında hem de altyapı yatırımlarında kendisini hissettiriyor.

Eylül 2025 sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 408 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu işletmecilere verilen toplam yetkilendirme sayısı ise 757 olarak açıklandı. Sektördeki oyuncu sayısının artması, fiber ağ yatırımlarının rekabetçi bir ortamda büyümesine olanak tanıyor.

Türkiye’nin geniş bant internet karnesine baktığımızda, abone sayısının 98,2 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu abonelerin 20,9 milyonu sabit internet hatlarını kullanırken, 77,3 milyonu ise mobil geniş bant üzerinden dünyaya bağlanıyor. Toplam internet abone sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 oranında artış gösterdi.

Mobil ve sabit hatlarda rekor konuşma süreleri

Üçüncü çeyrek verilerine göre mobil abone sayısı yaklaşık 99,1 milyona çıkarak 100 milyon sınırına dayandı. Sabit telefon abone sayısı ise 8,5 milyon seviyesinde seyrediyor. İletişim trafiği incelendiğinde, Türkiye genelinde toplam 82 milyar dakikalık bir konuşma trafiği gerçekleştiği saptanıyor.

Bu devasa trafiğin 80,7 milyar dakikası mobil hatlar üzerinden sağlanırken, sabit hatlar 1,2 milyar dakikada kaldı. Dijitalleşen dünyada sesli iletişimin ağırlıklı olarak mobil cihazlara kayması, operatörlerin fiber ağ kapasitesini mobil baz istasyonlarını beslemek için kullanmasını da zorunlu kılıyor.

Fiber altyapı 657 bin kilometreye dayandı

Haberleşme sektöründeki en kritik gelişme ise altyapı uzunluğunda yaşandı. Bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan toplam fiber ağ uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 657 bin kilometreye yükseldi. Bu durum, fiber altyapının yıllık bazda yüzde 11,7 oranında büyüdüğünü gösteriyor.

İşletmeciler bazında dağılıma bakıldığında, Türk Telekom 496 bin kilometrelik altyapısıyla aslan payına sahip. Diğer alternatif işletmeciler ise toplamda 142 bin kilometrelik bir fiber ağ hattını yönetiyor. Özellikle “eve kadar fiber” bağlantı modelinde yıllık yüzde 26,3’lük bir artış yaşanması, son kullanıcı deneyimi açısından büyük önem taşıyor.

BTK tarafından hazırlanan 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı, Türkiye’nin internet geleceğine dair iddialı hedefler barındırıyor. Belirlenen yol haritasına göre, 2028 yılına kadar toplam fiber ağ uzunluğunun 850 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor. 2024 yılı için belirlenen 600 bin kilometrelik hedefin şimdiden aşılmış olması, projelerin planlanandan hızlı ilerlediğini kanıtlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin fiber altyapı hızı ve yaygınlığı sizin bölgenizde ne durumda?