Mısır, Nijerya, Tanzanya ve Türkiye için yürürlüğe girecek vergi değişiklikleri ve diğer faktörler, Apple App Store’daki belirli uygulamalar için fiyat artışlarına neden olacak. KDV artışları sadece temizlik ürünlerini değil App Store uygulamalarını bile buldu!

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Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor. Son güncellemeler, etkilenen ülkelerin dışında mağaza vitrinleri bulunan uygulamalar için geçerli. Yani uygulamanın vitrini bu dört ülkeden birindeyse, zamdan etkilenmeyecek.

Apple’dan geliştiricilere gönderilen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Mısır, Nijerya, Tanzanya ve Türkiye vitrini için 25 Temmuz’da güncellenecek. Geliştiricilerin, temel vitrinleri bu ülkelerdeyse veya fiyat değişikliklerini elle yönetiyorlarsa bu konuda herhangi bir işlem yapmaları gerekmeyecek.

Bu fiyatlarda yapılacak güncellemeler aşağıdaki vergi değişikliklerini dikkate alıyor:

Mısır: %14 katma değer vergisi (KDV) getirildi

Tanzanya: %18 KDV ve %2 dijital hizmet vergisinin uygulamaya konulması

Türkiye: KDV oranının %18’den %20’ye çıkarılması

Apple’a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel vitrini Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye’de değilse, bu ilgili vitrinler için fiyatlar artacak. Fiyat değişikliğinin otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamadığını söyleyelim. Ancak sevdiğiniz bir uygulama varsa o uygulamayı bir an önce almayı düşünebilirsiniz.

Geliştiriciler, yaklaşan fiyat değişikliklerini görmek için App Store Connect’teki Uygulamalarım’ın Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümüne göz atabilirler. Etkilenen ülkelerin dışındaki tüketiciler herhangi bir değişiklik fark etmeyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce App Store fiyatlarına bile zam gelmesi adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!