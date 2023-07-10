Apple, Haziran ayında WWDC 2023’te gerçekleşen etkinlikte, yeni özellikler ile gelen iOS 17’yi duyurdu. Başlangıçta iOS 17’nin, platformun stabilitesine yönelik minör bir güncelleme olacağı söylentileri dolaşıyordu. Ancak Apple, işletim sisteminin, önemli iyileştirmelerle birlikte geldiğini kanıtladı. Etkinliği takiben kısa süre içerisinde Apple, iOS 17’nin ilk beta sürümünü geliştiricilerin deneyimlemesi için yayımladı. Şirket, ayrıca iOS 17’nin genel kullanıcılar tarafından da denenebilmesi için halka açık olacağını duyurdu. Eğer bir geliştirici olmasanız ya da sadece iOS 17’nin görece stabil bir versiyonunu yüklemek isterseniz, Apple’ın iPhone için ilk halka açık beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor olabilirsiniz.

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iOS 17, sadece görsel açıdan çekici olmakla kalmayıp, aynı zamanda düzgün bir şekilde düzenlenmiş kontroller sunan yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ile birlikte geliyor. Kontrolleri kendi tercihinize göre istediğiniz yerlere yerleştirme yeteneğine de sahipsiniz. Bunun yanı sıra, Kilit Ekranı da mevcut sürüme kıyasla bir dizi iyileştirme aldı. Genel tasarım aynı kalmış olsa da, size daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Eğer iOS 17’nin genel beta sürümünü yüklemek ve denemek isterseniz, Apple bu özelliğin Temmuz ayında kullanıma sunulacağını belirtti.

Apple, 32 inçlik daha büyük iMac’ini erken geliştirme aşamasında olsa da, Mac Studio ve Pro Display XDR kurulumunuzun yerini alabilir. Apple, WWDC 2023 etkinliğinde, iOS 17’nin ilk genel beta sürümünün Temmuz ayında herkesin denemesi için yayınlanacağını duyurdu. Temmuz ayının yarısındayız ve halka açık beta henüz bekleniyor. Bu, şirketin betayı bu hafta veya gelecek hafta duyurabileceği anlamına geliyor. Bu, en son beta sürümünü yüklemek için iPhone veya iPad’inizin güvenli bir şekilde yedeklenmesi için size yeterli zaman sağlar. iOS 17’nin genel beta sürümü yayınlandığı anda sizi bilgilendireceğiz.

Şu an için, iOS 17’nin üçüncü beta döngüsündeyiz, bu da muhtemelen Apple’ın halka açık beta testçileri için bazı düzeltmelerle yayınlayacağı versiyon olacağı anlamına geliyor. Genellikle, iOS’un ilk beta sürümleri hatalar ve sorunlarla doludur, bu yüzden daha stabil bir sürüm beklemek daha mantıklı olabilir. Ancak, bir geliştiriciyseniz ve ne olursa olsun en son beta sürümünü denemek istiyorsanız, bunu günlük olarak kullandığınız cihazınız yerine yedek bir cihazda yapmanızı öneririz. Daha önce belirtildiği gibi, Apple bu ayın bir noktasında iOS 17 genel beta sürümünü yayınlayacak, bu yüzden etrafta kalmanızda fayda var.