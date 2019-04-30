Apache tüm projelerini Microsoft GitHub’a taşıdı!

Dünyanın en büyük açık kaynak yazılımı Apache, 730 üyeden oluşan gönüllü bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. 7000 kod katılımcısı tarafından yönetilen ve 200 milyon satırdan fazla kod satırını içinde bulunduran Apache, GitHub’a göçüşünü tamamladı.

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GitHub’a geçiş tamamlandı!

2016 yılından bu yana kendi araçlarını GitHub’a entegre etmeye çalışan Apache, kendi iç Git servislerinden yararlananların, GitHub’a geçmelerini istedi. Şubat 2019’dan itibaren bu geçiş tamamlanmış durumda.

İçerisinde 31 milyonun üzerinde geliştirici, 2 milyonun üzerinde işletme ve kuruluş, 100 milyonun üzerinde kod deposunu bulunduruyor. Ayrıca şirket projelerin yönetilmesi, incelenmesi ve yazılımların geliştirilmesi görevini görüyor.

GitHub Başkanı Nat Friedman “Açık Kaynak toplumun değerli üyesi Apache’nin GitHub‘a geçmesinden gurur duyuyoruz.” diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Apache gibi dünyanın en büyük Açık Kaynak vakıflarının bazılarıyla çalışıyor olsak da GitHub‘un görevi, toplulukları destekleyerek, ihtiyaçlarını ele alarak tüm geliştiricilerin evi olmaktır.” Dedi.