Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni amiral gemisi Huawei Mate 30‘da kullanacağı yeni üst düzey işlemcisi Kirin 985 5G modemle gelecek.

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Kirin 985 nasıl üretiliyor?

Bu yeni işlemci diğer telefon işlemcilerinden farklı olarak EUV (Extreme ultraviolet litografi) teknolojisiyle üretilecek. Bu teknoloji sayesinde çiplere daha fazla devre sıkıştırılabiliyor. Bu da işlemcilerin daha düşük nanometre değerlerinde üretilerek daha verimli çalışmalarını sağlıyor. Huawei Mate 30 bu yeni teknolojiyle üretilen ilk işlemciyi kullanacak.

Kirin işlemcisi, rakipleri Snapdragon 855 ve Exynos 9820‘den farklı olarak dahili 5G modeme sahip olacak. Rakipleri 5G modem opsiyonunu telefon üreticilerine bırakmıştı. Bu yüzden üreticiler modeme yer verdikleri cihazlarını baz modellerden daha yüksek bir fiyatla satışa sunmuşlardı. İşlemcinin üretimine yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak.