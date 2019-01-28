AnTuTu telefonların yapay zeka performansını da ölçecek!

En popüler benchmark uygulamalarından AnTuTu artık akıllı telefonlardaki yapay zeka (AI) işlemcilerinin de performansını ölçecek.

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AnTuTu bu kararı neden aldı?

Yapay zeka, son yıllarda akıllı telefon sektörünün en büyük lokomotiflerinden birine dönüştü. Ve büyümesi yavaşlayan sektöre adeta can suyu oldu. Fakat şimdiye kadar yapay zekanın pratikte majör bir faydasını göremedik. Yapay zeka daha çok telefonların pazarlamalarında dikkat çekici bir ifade olarak bolca kullanıldı. Popüler benchmark yazılımı AnTuTu‘nun yeni hamlesiyle bu teknolojiyi gerçekten etkili bir şekilde kullanan telefonlar ortaya çıkmış olacak.

Yazılım yapay zeka işlemcilerinin performans ölçümünün diğer ölçümlerden daha karmaşık olduğunu belirtti. Bu ölçümler; sınıflandırma ve nesne tanıma şeklinde iki başlık altında yapılacak. İlk testte Inception v3 sinir ağı temel alınarak 200 görüntü sunulacak. Ardından ikinci testte ise MobileNet SSD sinir ağı temel alınarak sunulan 600 kare video incelenecek. Bu görüntüler daha sonra akıllı telefon üreticisi tarafından sağlanan SDK‘ya aktarılacak. Eğer işlemci yapay zeka algoritmalarını desteklemiyorsa, yazılım kıyaslama yapmak için TFLite‘a başvuracak. Bu ikinci seçeneğe başvurmayı gerektiren telefonların iddia edildiğinin aksine yapay zeka işlemcisine sahip olmadığı ortaya çıkacak.

Nihai puan, hız ve doğruluk kriterlerine göre oluşturulacak. Eğer telefonun işlemcisi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlamak için yanlış cevaplar verirse cihaz düşük bir puan alacak. Bu test telefonun sadece yapay zeka işlemcisinin performansını ölçecek, genel performans hakkında bir değerlendirme olmayacak. Ayrıca kimi majör telefon ya da işlemci üreticilerinin yapay zeka için uygun SDK ve TFLite sistemlerine sahip olmamaları nedeniyle şu anda ulaşılacak puanlar gerçek performansları yansıtmayabilir.

Test hala geliştirme aşamasında olmasına rağmen kullanıcılar kendi testlerini yapabilirler.