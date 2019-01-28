Güney Kore bloatwareleri silinebilir yapacak

Güney Kore aldığı yeni karar ile akıllı telefon üreticilerinin cihazlarda önceden yüklü gelen gereksiz uygulamaları silebilme seçeneğini eklemelerini zorunlu kıldı.

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Güney Kore, akıllı telefon kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı. Nisan’da uygulamaya girecek olan kural ile telefonlarda önceden yüklü gelen gereksiz uygulamaları silmek kullanıcıların seçeneğine bırakılacak.

Güney Koreli Bakan şöyle dedi:

Kural, kullanıcılara güçlük çıkaran ve endüstride haksız rekabete yol açan uygun olmayan uygulamaların arındırılmasını hedefliyor.

Kuralın beraberinde getireceği en sevindirici haber ise bu uygulamaları silince sahip olunacak depolama alanları.

Yeni kural çerçevesinde dört gerekli uygulama hariç tüm uygulamaların silinebilir olması gerekecek. Bunlar Wi-Fi ve NFC ile ilgili iki uygulama, müşteri hizmetleri uygulaması ve uygulama mağazası.

Güney Koreli operatör firması SK Telecom’un sattığı Samsung Galaxy S4 tam 80 önceden yüklü uygulama ile birlikte geliyordu. Müşterileri rahatsız eden bir başka örnek ise yine Samsung cihazlarda yüklü gelen ve silinemeyen Facebook idi.

İlk olarak Güney Kore’de uygulamaya geçecek bu kuralın çabucak evrenselleşmesini ve en kısa zamanda ülkemize de gelmesini umuyoruz.