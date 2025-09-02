Performans tutkunları için her ay ayrı bir heyecan var. Çünkü AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesi, hangi modelin gerçek anlamda zirveye çıktığını gözler önüne seriyor. Peki Ağustos 2025’te amiral gemisi cihazlar arasında dengeler nasıl değişti? Hangi markalar öne çıktı, hangileri beklentileri karşılamadı?

AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesi belli oldu! Ağustos 2025 en güçlü telefonlar açıklandı!

AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesinde bu ayın lideri 2 milyon 947 bin puanı aşan Red Magic 10S Pro+ oldu. Oyun odaklı yapısıyla tanınan bu model, güçlü soğutma sistemi ve performans çipsetiyle zirvede yerini sağlamlaştırdı. Listenin ikinci sırasında 2 milyon 899 bin puanla Vivo X200 Ultra, üçüncü sırada ise 2 milyon 875 bin puanla iQOO Neo10 Pro+ bulunuyor.

İlk 10’da yer alan diğer güçlü modeller arasında OnePlus 13, iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra, Redmi K80 Extreme ve OnePlus Ace 5 Pro var. Bu tabloya bakıldığında, Çin merkezli markaların amiral gemisi yarışında baskın olduğu açıkça görülüyor. Türkiye’de özellikle Redmi ve OnePlus modellerinin fiyat-performans dengesi nedeniyle büyük ilgi göreceği söylenebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Tab S11 fiyatı ortaya çıktı!

AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi: Ağustos 2025

İşte AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesinde yer alan modeller:

Red Magic 10S Pro+ – 2.947.567 puan Vivo X200 Ultra – 2.899.541 puan iQOO Neo10 Pro+ – 2.875.495 puan Vivo X200s – 2.850.560 puan Honor GT Pro – 2.845.597 puan OnePlus 13 – 2.706.420 puan iQOO 13 – 2.678.652 puan OPPO Find X8 Ultra – 2.671.731 puan Redmi K80 Extreme – 2.667.221 puan OnePlus Ace 5 Pro – 2.659.857 puan

Ağustos ayı itibarıyla AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesi üst segmentte kullanıcıların tercihlerini etkileyecek çok güçlü adaylarla dolu. Türkiye’de önümüzdeki aylarda bu modellerin hangilerinin satışa sunulacağı merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AnTuTu puanı en yüksek telefonlar listesinde yer alan cihazların Türkiye pazarındaki etkisi sizce nasıl olacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!