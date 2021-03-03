Akıllı Telefonlar
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata geçirilen antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji, bast ile telefon kılıflarına entegre oluyor. Ayrıca bast bünyesinde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sağlıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Kubilay Kuzey Okumuş’un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci’nin kurucu ortağı olduğu antibakteriyel telefon kılıfı bast; hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağlıyor. Aynı zamanda sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından anti-bakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlıyor.
“Geleceği şekillendiren teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre ediyoruz”
İnovatif ve işlevsel yöntemler geliştirerek toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyleyen bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş ayrıca; “Türkiye’nin ilk ve tek anti-bakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada’da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Tescilli bast teknolojisi, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor
Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim olan bast, teknolojisini ulusal ve uluslararası test kuruluşlarınca tescil ettirerek güvenirliğini kanıtlıyor. Böylece kısa sürede birçok başarıya imza atan ve dünya tarafından ilgiyle karşılanan bast telefon kılıfları; bakterilerin genetiğine müdahale ederek büyümesini ve çoğalmasını engelliyor. Bakterilerin zarını tahrip ederek kritik besinlerin kaybına yol açıyor. Aynı zamanda bast’ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.
Kılıflar el değmeden paketlenerek kullanıcılara ulaşıyor
Ortalama günde 2167 defa dokunulan telefonlar, yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlere göre 18 kat, toplu taşıma araçlarındaki tutma yerlerinden ise 13 kat fazla bakteri taşıyor. Böylece bast ise hiç yıkanmayan üçüncü el olan telefonlardaki hijyeni maksimize eden teknolojisiyle, özellikle de küresel bir salgınla mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığını koruyor. Ek olarak el değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı ya da kutuyu açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin temel özellikleri ortaya çıktı!
Black Shark 4 serisi, Black Shark‘ın oyunculara yönelik tasarladığı en yeni nesil teknolojileri içeren akıllı telefon serisi olacak. Şirket, bu sene de geçtiğimiz seneye benzer şekilde iki farklı akıllı telefon duyuracak. Bu cihazların bir tanesi taban modelken diğeri daha gelişmiş özelliklerin bulunduğu pro model olarak karşımıza çıkacak. Bugün paylaşılan yeni sızıntılar ise cihazların temel teknik özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.
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Black Shark 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Digital Chat Station tarafından ortaya atılan sızıntılara göre Black Shark 4, Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. Serinin pro modeli ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntıyı yapan kişi, Snapdragon 870’li modelin başlangıçta Lite model olarak adlandırılacağını açıkladı. Ayrıca diğer telefon ise standart Black Shark 4 isimlendirmesine sahip olacaktı. Ancak üretici, bu iki telefonu yeniden adlandırmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bu yılın başlarında, Black Shark 4’ün 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşmişti. Sızıntı kaynağı ise 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryanın her iki cihazda bulunacağını onayladı.
Black Shark 3 Pro, piyasaya 1440p çözünürlüklü ekran ile çıkmıştı. Black Shark 4‘ün ise 1080p çözünürlükle geleceği, son sızıntılar ile kesinleşti. Bununla birlikte, şirketin bazı özellikleri yükseltirken bazı özellikleri kıstığını görüyoruz. Ancak yonga seti ve hızlı şarj tarafındaki iyileştirmelerin, kullanıcıları oldukça memnun edeceğini söyleyebiliriz. Cihazların bu ay içerisinde Çin’de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Z 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Oppo Reno5 Z modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun FCC platformundaki liste sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıktı.
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Oppo Reno5 Z FCC üzerinde ortaya çıktı!
Oppo, 2021 yılının gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlar ile kullanıcılarını karşılıyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, alternatif sayısını da arttırma niyetinde. Reno5 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkıyor. Son olarak firma serinin Reno5 Z modeli ile FCC‘ye uğradı. Böylelikle akıllı telefonun batarya kapasitesi ve arka kapak tasarımı ortaya çıktı.
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Ortaya çıkan tasarıma göre cihaz üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okuyucusu yer almamakta. Bununla birlikte akıllı telefonun ses kontrol tuşları ile güç tuşu da farklı taraflarda konumlanmış. Genel hatlarıyla akıllı telefon pek yeni bir şey sunmamakta. Ayrıca cihaz 4300 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 5G özellikli olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemci ise henüz belli olmadı. Bakalım Oppo Reno5 Z beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi Note 10 serisinde 120Hz AMOLED ekranı onayladı
Redmi Note 10 serisinin AMOLED ekranla geleceği bilgisi daha önceden ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Xiaomi, serinin ayrıca 120 Hz yenileme hızındaki ekranla geleceğini onayladı. Böylelikle Xiaomi şimdiye kadarki ilk 120 Hz AMOLED ekranlı akıllı telefonu piyasaya çıkarmış olacak. Cihazın global lansmanı 4 Mart tarihinde olacak.
The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.
Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg
— Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021
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Xiaomi Redmi Note 10 PRO teknik özellikleri
Xiaomi İngiltere YouTube hesabı tarafından yanlışlıkla yayınlanan bir video reklam ise Redmi Note 10 PRO’nun mavi, gri ve turuncu renk alternatiflerinin olacağını gösterdi. Videoda öne çıkan diğer özellikler ise 108 MP ana kamera ve 33 W hızlı şarj ve stereo hoparlörler oldu.
Redmi Note 10 PRO, gücünü Qualcomm Snapdragon 730G yongasından alacak. Ayrıca 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile gelecek. Cihazın ekranı 6,47 inç, Super AMOLED ve Full HD + çözünürlükte olacak. Ekran Corning Gorilla Glass 5 korumalı olacak.
Kamera tarafında ise 108 MP birincil, 12 MP (2x optik zoom), 5 MP ultra geniş açılı (5x optik zoom), 20 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro çekim kameraları olacak. Telefon ayrıca 32 MP bir selfie kamerasına sahip olacak. Redmi Note 10 PRO enerjisini 33W hızlı şarj destekleyen 5260mAh kapasiteli pilden alacak. Son olarak telefon Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışacak.
Serinin 3 varyantı olacak. Tüm varyantların teknik özelliklerini ve satış fiyatlarını 4 Mart tarihindeki global lansmanda birlikte göreceğiz.
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Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
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