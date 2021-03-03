Haber
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo Yollara Çıkıyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, ferah bir sürüş keyfi ile buluşturan modeli Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla buluşuyor. Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor
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BMW tutkunlarına konforlu sürüş keyfi yaşatmaya hazırlanan Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Ayrıca Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo; tasarım dili, coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportifliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda şık ve ferah iç tasarımı konfor sunarken, spor deri direksiyon ve parlak siyah kumanda öğeleri gibi kaliteli malzemeler ise iç tasarımın lüks ve dinamik detaylarına vurgu yapıyor.
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Eğer arka koltukları yatırılırsa Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi böylece 1800 litreye ulaşabiliyor.
Verimli 2.0 litrelik Benzinli Motor
Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda memnun edici gözüküyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece performans ve verimliliğin vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri mevcut.
Gran Turismo Etkileyici Sürüş Dinamiklerine Sahip
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Ek olarak yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sağlıyor. Ayrıca hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkı veriyor.
Lüks ve Konforu Birleştiren Donanım Seçenekleri
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, BMW 7 ve 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor. Sunduğu donanım seçenekleriyle dikkat çeken Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo;BMW Laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Ayrıca farlardaki mavi detaylar ve “BMW Laser” yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor. Türkiye’de standart olarak sunulan panoramik cam tavan, tek bir düğmeye basılarak veya otomobilin anahtarı yardımıyla tam otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Vites seçim kolu ile sıcaklık ve ses kadranlarının yanı sıra iDrive Butonu çerçevesi gibi kumanda öğelerine ait opsiyonel olarak sunulan seramik kaplamalar, kalite ve lüks bir görünüm yaratıyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran Turismo, otomobile giriş anından itibaren konfor sunarken, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla modern teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.
Güvenlik standart
Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.
Akıllı Telefonlar
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata geçirilen antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji, bast ile telefon kılıflarına entegre oluyor. Ayrıca bast bünyesinde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sağlıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Kubilay Kuzey Okumuş’un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci’nin kurucu ortağı olduğu antibakteriyel telefon kılıfı bast; hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağlıyor. Aynı zamanda sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından anti-bakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlıyor.
“Geleceği şekillendiren teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre ediyoruz”
İnovatif ve işlevsel yöntemler geliştirerek toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyleyen bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş ayrıca; “Türkiye’nin ilk ve tek anti-bakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada’da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Tescilli bast teknolojisi, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor
Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim olan bast, teknolojisini ulusal ve uluslararası test kuruluşlarınca tescil ettirerek güvenirliğini kanıtlıyor. Böylece kısa sürede birçok başarıya imza atan ve dünya tarafından ilgiyle karşılanan bast telefon kılıfları; bakterilerin genetiğine müdahale ederek büyümesini ve çoğalmasını engelliyor. Bakterilerin zarını tahrip ederek kritik besinlerin kaybına yol açıyor. Aynı zamanda bast’ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.
Kılıflar el değmeden paketlenerek kullanıcılara ulaşıyor
Ortalama günde 2167 defa dokunulan telefonlar, yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlere göre 18 kat, toplu taşıma araçlarındaki tutma yerlerinden ise 13 kat fazla bakteri taşıyor. Böylece bast ise hiç yıkanmayan üçüncü el olan telefonlardaki hijyeni maksimize eden teknolojisiyle, özellikle de küresel bir salgınla mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığını koruyor. Ek olarak el değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı ya da kutuyu açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor.
Haber
Online alışveriş yapan tüketicilerin, yalnızca %29’u kendini güvende hissediyor
Siber güvenlik kuruluşu ESET, dünya genelinde gerçekleştirdiği FinTech araştırmasının “Online Alışveriş ve Bankacılık” bölümü ile ilgili sonuçları açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre online alışveriş yapan tüketicilerden yalnızca %29’u e-ticaret süresince kendini güvende hissediyor. Tüketicilerin %61’i de COVID-19 pandemisi öncesine kıyasla çok daha fazla internet alışverişi yapıyor.
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Online alışveriş en çok gençler tarafından tercih ediliyor
Dünya genelinde tüketicilerin %61‘i pandemi öncesine kıyasla daha fazla online alışverişe yöneldiğini belirtirken; bu oran 25-34 yaş arasındaki grupta %70’e kadar çıkıyor. Ayrıca araştırma, online alışverişin pandemi sona erdikten sonra bile popülerliğini korumaya devam edeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %40’ının pandemi sonrasında online alışverişe öncelik vermeye devam etmesi bekleniyor.
Online alışverişteki en büyük problem ise güvenlik sorunu. Tüketiciler elektronik ortamda alışveriş yaparken güvenlik konusunda tereddüt yaşıyor. Online alışveriş yapan insanların yalnızca %29’u alışveriş sırasında kendilerini “oldukça güvenli” hissediyor, %16’sı ise “fazla güvenli hissetmediğini” veya “hiç güvenli hissetmediğini” belirtiyor. Konu siber güvenliğe gelince de; dünya genelinde tüketicilerin %69’u düzenli olarak kullandıkları online mağazalardan birini taklit eden, kimlik avına yönelik bir e-postayı fark edebileceklerini düşünüyorlar. Bu durum, kimlik avına yönelik e-postalarla ilgili bilgilerin medyada sık sık yer almasının neticesinde konuyla ilgili genel farkındalığın günümüzde arttığını gösteriyor.
Peki insanlar online bankacılığa ne kadar güveniyor?
İnternet bankacılığında daha büyük bir güven söz konusu. Dünya genelindeki katılımcıların %83‘ü banka hesaplarını online yönettiklerini belirtirken, bu insanların da %24’ü bunu mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyor. Katılımcılardan yüzde 39‘u online bankacılık konusunda kendisini “oldukça güvenli” hissediyor. Bu durum dünya genelinde bankaların güvenlik ve müşteri güveni konusunda perakendecilerin önünde olduğunu gösteriyor.
ESET’in Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: “COVID-19 pandemisi mağazaları bizzat ziyaret etmemizi önemli ölçüde sınırlandırdı, bu nedenle araştırmamızın online alışverişin popülerliğindeki artışa dikkat çekmesi bizleri şaşırtmadı. Araştırmanın sonuçlarına göre pandemi sonrasında da bu artışın devam edecek olması ilgi çekici bir durum. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, çevrimiçi alışveriş yaparken tüketicilerin üçte birinden daha azının oldukça güvenli hissediyor olması endişe verici. İnternet alışverişiyle ilgili mevcut güvenlik önlemleri konusunda müşteri farkındalığını artırmadığımız takdirde insanlar ödeme ayrıntılarını riske atmaya devam edecektir. Bu nedenle, perakende satış yapanlar ve tüketiciler açısından işlemler sırasında bu verilerin siber tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması önemlidir. Müşterileri ve müşterilere ait verileri kimlik avı hırsızlarından, diğer kötü amaçlı kişilerden korumak hayati öneme sahip. Son teknoloji güvenlik yazılımı teknolojisini kullanarak bunu sağlamak bizim misyonumuz.”
Uygulama
Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi
Twitter, Clubhouse’un başarısına karşı erken harekete geçen platformlardan. Firma, Clubhouse gibi sesli chat (konuşma) odaları sunan özelliği olan “Spaces”i geçtiğimiz Ocak ayında bazı iOS kullanıcılarına beta olarak sunmaya başlamıştı. Dahası, ünlü sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde ise özelliği iOS kullanıcıları için herkes tarafından kullanılabilir hale getirmişti. Görünüşe göre, Android kullanıcıları da bugün itibariyle Spaces’e kavuşmaya başlıyor…
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Twitter Spaces sonunda Android’e geliyor
Ünlü sosyal medya platformu, yeni Spaces özelliğinin Android’e geldiğini bugün attığı bir Tweet’le duyurdu. Buna ek olarak, şirket, yine aynı Tweet’te Android kullanıcılarının konuşmalara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılabileceğini sözlerine ekledi. Her ne kadar iOS kullanıcıları Spaces özelliğini çok daha önce almış olsa da, tıpkı Android’de olduğu gibi, iOS kullananlar da henüz konuşma başlatamıyor. Twitter bugünkü açıklamasında bu konuya değinmemesine rağmen, The Verge’ün aldığı bilgiye göre, her iki platformun kullanıcıları da yakında kendi konuşmalarını başlatabilecek. Bunu kesin tarihi konusunda ise şu an için bir bilgi yok.
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Sosyal medya devi, ses özelliklerine yatırım yapmaya devam ediyor
Aslında, Spaces özelliği, firmanın ses konusundaki ilk atılımı değil. Uygulama, yazı odaklı olsa da, uzun süredir platformuna sesli özelliklere yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Bunlardan belki de ilk akla geleni sesli Tweet’ler. Şirket, geçtiğimiz yaz iOS uygulamasına sesli Tweet atma özelliği getirmişti. Bunun yanında, Hindistan’da denemeye başladığı sesli direkt mesajlar da bu çabaların diğer bir örneği. Hatta, ünlü sosyal medya devinin bu konudaki ciddiliğini satın almalarında da görebiliriz. Öyle ki, firma bu yılın başında podcast uygulaması Breaker’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerine, Breaker kepenkleri indirmişti. Aslında, Twitter’ın bu satın almadaki amacı Breaker’dan kar etmek değildi. Aksine, şirket, Breaker’ın ekibini Spaces özelliğinin geliştirilmesinde kullanmak istiyordu. Açıkcası, bu çabalar meyvesini vermeye başlıyor diyebiliriz. Bakalım, platformun ses konusundaki bu emekleri firmaya ne ölçüde fayda sağlayacak…
Kaynak: YahooFinance, TheVerge
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
Online alışveriş yapan tüketicilerin, yalnızca %29’u kendini güvende hissediyor
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo Yollara Çıkıyor
Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi
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