Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo Yollara Çıkıyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, ferah bir sürüş keyfi ile buluşturan modeli Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla buluşuyor. Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor

Bakmakta fayda var: BMW M4 Shooting Brake sanal ortamda hayal edildi!

reklam

BMW tutkunlarına konforlu sürüş keyfi yaşatmaya hazırlanan Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Ayrıca Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo; tasarım dili, coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportifliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda şık ve ferah iç tasarımı konfor sunarken, spor deri direksiyon ve parlak siyah kumanda öğeleri gibi kaliteli malzemeler ise iç tasarımın lüks ve dinamik detaylarına vurgu yapıyor.

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Eğer arka koltukları yatırılırsa Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi böylece 1800 litreye ulaşabiliyor.

Verimli 2.0 litrelik Benzinli Motor

Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda memnun edici gözüküyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece performans ve verimliliğin vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri mevcut.

Gran Turismo Etkileyici Sürüş Dinamiklerine Sahip

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Ek olarak yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sağlıyor. Ayrıca hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkı veriyor.

Lüks ve Konforu Birleştiren Donanım Seçenekleri

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, BMW 7 ve 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor. Sunduğu donanım seçenekleriyle dikkat çeken Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo;BMW Laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Ayrıca farlardaki mavi detaylar ve “BMW Laser” yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor. Türkiye’de standart olarak sunulan panoramik cam tavan, tek bir düğmeye basılarak veya otomobilin anahtarı yardımıyla tam otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Vites seçim kolu ile sıcaklık ve ses kadranlarının yanı sıra iDrive Butonu çerçevesi gibi kumanda öğelerine ait opsiyonel olarak sunulan seramik kaplamalar, kalite ve lüks bir görünüm yaratıyor.

Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran Turismo, otomobile giriş anından itibaren konfor sunarken, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla modern teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.

Güvenlik standart

Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.