Genel
Anthem için artık herhangi bir geliştirme yapılmayacak!
Anthem için geliştirme süreçleri ve planlar iptal oldu. Hayal kırıklığı yaratan oyun için artık herhangi bir iyileştirme ve geliştirme yapılmayacak.
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EA, Anthem için erken geri adım attı!
Oyun dünyasının son dönemlerde yükselen yıldızı, “canlı” oyunlar. Oyun içi eklenen yeni ek paketler ile canlı tutulan yapımlar oyuncuları da kendilerine bağımlı hale getirmeyi amaçlar. Warframe, Marvel’s Avengers gibi başarılı başarısız birçok örneği olan bu kategoride bir yarışmacı veda ediyor. BioWare elinden çıkan Anthem artık geliştirilmeyecek. 2019 yılında çıkan ancak hayal kırıklığından öteye gidemeyen yapım için planlanan her şey iptal oldu.
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Hali hazırda Anthem için bir yeniden yapım planlayan EA önderliğindeki firma, oyunun bir nevi “iptal” edildiğini hayranlarına aktardı. Ancak iptal sebebi olarak firma Covid-19‘u gösterdi. BioWare yetkilisi Christian Dailey, güncel pandemi şartlarında oyunu geliştirmenin mümkün olmadığını belirtti. Şaşkınlıkla karşılanan bu açıklamanın ardından, EA‘in oyundaki başarısızlık nedeniyle iptal kararı aldığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından oyuna yeni bir içerik eklenmesi yapılmayacak. Ancak oyunun sunucularının açık kalacak. BioWare firması ise ortaya çıkan bilgilere göre, Dragon Age ve Mass Effect serilerine yoğunlaşacak. Bu oyunların Covid-19 salgınından etkilenmediği ortaya çıktı.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS Huawei amiral gemilerine Nisan’da gelecek!
HarmonyOS işletim sisteminin Huawei telefonlara geleceği, Eylül ayındaki HDC 2020 etkinliğinde doğrulanmıştı. Huawei şirketi ,sözünün arkasında durarak, HarmonyOS 2.0‘ın Beta Sürümünü bazı cihazlara çoktan sundu. Şimdi ise şirket, Android tabanlı alternatif işletim sisteminin kararlı halinin amiral gemisi cihazlara geleceğini söyledi. Gelin Nisan ayında Huawei amiral gemilerine gelmesi planlanan HarmonyOS işletim sistemi ile alakalı haberimizin detaylarına bakalım.
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HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili detaylar neler?
HarmonyOS işletim sistemi yükseltmesi, 2021 Nisan’ından itibaren Huawei amiral gemisi cihazlarına gelmeye başlayacak . Bununla beraber şirketin akıllı telefonları için devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Başlangıçta, şirket yeni HUAWEI Mate X2 cihazıyla bu işletim sistemini paylaşacak. Bununla beraber cihaz o zamana kadar EMUI 11.0’i (Android 10 tabanlı) çalıştıracak diyebiliriz. HUAWEI P50 serisinin birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini varsayarsak onun da HarmonyOS işletim sistemini alacağını tahmin etmek çok zor değil.
Huawei şirketi, HarmonyOS işletim sistemini ABD ile yaşanan sorunların ardından Google Mobil Servisleri yasağından dolayı alternatif bir yol olarak getirecek. Bu yeni işletim sistemi, akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere birçok akıllı cihazda kullanılabiliyor. Huawei gün geçtikçe HarmonyOS’u geliştiriyor ve cihazlara entegre ediyor. Bunu takiben, Aralık 2020’de Akıllı Telefonlar için geliştirici araç setini ve Ocak’21’den itibaren Beta sürümlerini yayınladı. Şimdi ise amiral gemisi cihazlar için kararlı sürümlerin 2021’in ilk yarısı sona ermeden önce piyasaya sürülmesini muhtemel. Henüz güncellemeyi alacak olan cihazların tam bir listesine sahip değiliz. Ancak kademeli olarak Huawei P, Mate ve Nova serisi cihazlarına gelmesi olası.
Sadece HarmonyOS değil, Huawei de App Gallery pazarını geliştirmek için çok çalışıyor . 2020 itibariyle, , dünya çapında aylık 500 milyona kadar aktif kullanıcıya sahip ve daha da genişliyor.
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Genel
Bakan Karaismailoğlu, genişbant internet abone sayımızı açıkladı
Bakan Adil Karaismailoğlu, ülkemizdeki genişbant internet abone sayısını açıkladı. Ayrıca Bakan Türkiye’nin fiber uzunluğunun, dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldiğini vurguladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı; 1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret etti. Bakan Karaismailoğlu; bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.
1993’ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu;
“2008’de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı. Toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi” dedi.
Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G’de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Bakan Karaismailoğlu;
“Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacaktır. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi
Son olarak dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu; bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
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Genel
FIBA, Twitch üzerinden basketbol maçları yayınlayacak
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı. Federasyon söz konusu anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.
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FIBA and @Twitch have announced a multi-year collaboration to bring more basketball content to the interactive live streaming service including all @FIBA3x3 competitions and @EuroLeagueWomen. https://t.co/ooIE9nJrav
— FIBA media (@FIBA_media) February 24, 2021
Uluslararası Basketbol Federasyonu, yayıncılık alanında dev bir adım gerçekleştirdi. FIBA, bünyesinde bulunan bazı organizasyonların maçlarını Twitch platformu üzerinden yayınlayacak. Federasyon söz konusu anlaşmayı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
FIBA’dan yapılan açıklamada; Kadınlar Avrupa Ligi ve 3×3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvalar da Twitch üzerinden yayınlanacak.
Böylece FIBA kendi Twitch kanalında her yıl yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlayacak.
Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis; “FIBA, her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan bir canlı yayın hizmeti olan Twitch ile bu benzersiz işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Bu yenilikçi anlaşma; interaktif bir hizmetle daha fazla taraftar için yıl boyunca basketbol aksiyonu sunmak. Böylece FIBA ailesini genişletme stratejik hedefimizi daha da güçlendirecek” dedi.
Son olarak söz konusu anlaşmanın amacı; basketbolun küresel erişim, farkındalık ve kilit pazarlarda katılımı artırarak basketbolda kadınları desteklemek ve FIBA ailesini genişletmek.
Ayrıca Twitch’in küresel genç ve yaratıcı kullanıcı topluluğu göz önüne alındığında Basketbol Federasyonu; platform da yoğun olan basketbol severler topluluğunu önemli ölçüde büyütmeyi ve kendilerini spor endüstrisinin öncülerinden biri haline getirmeyi umuyor.
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Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
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