Anthem için artık herhangi bir geliştirme yapılmayacak!

Anthem için geliştirme süreçleri ve planlar iptal oldu. Hayal kırıklığı yaratan oyun için artık herhangi bir iyileştirme ve geliştirme yapılmayacak.

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EA, Anthem için erken geri adım attı!

Oyun dünyasının son dönemlerde yükselen yıldızı, “canlı” oyunlar. Oyun içi eklenen yeni ek paketler ile canlı tutulan yapımlar oyuncuları da kendilerine bağımlı hale getirmeyi amaçlar. Warframe, Marvel’s Avengers gibi başarılı başarısız birçok örneği olan bu kategoride bir yarışmacı veda ediyor. BioWare elinden çıkan Anthem artık geliştirilmeyecek. 2019 yılında çıkan ancak hayal kırıklığından öteye gidemeyen yapım için planlanan her şey iptal oldu.

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Hali hazırda Anthem için bir yeniden yapım planlayan EA önderliğindeki firma, oyunun bir nevi “iptal” edildiğini hayranlarına aktardı. Ancak iptal sebebi olarak firma Covid-19‘u gösterdi. BioWare yetkilisi Christian Dailey, güncel pandemi şartlarında oyunu geliştirmenin mümkün olmadığını belirtti. Şaşkınlıkla karşılanan bu açıklamanın ardından, EA‘in oyundaki başarısızlık nedeniyle iptal kararı aldığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından oyuna yeni bir içerik eklenmesi yapılmayacak. Ancak oyunun sunucularının açık kalacak. BioWare firması ise ortaya çıkan bilgilere göre, Dragon Age ve Mass Effect serilerine yoğunlaşacak. Bu oyunların Covid-19 salgınından etkilenmediği ortaya çıktı.