Oppo Find X3 serisi için fiyat listesi ortaya çıktı!

Oppo’nun merakla beklenen Find X3 serisi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Üç modelden oluşması beklenen seriyle alakalı son sızıntı, fiyatlandırma ile alakalı. Ortaya çıkan listede, Find X3 serisi modelleri haricinde iki diğer model için de etiket bilgisi yer alıyor.

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Yeni Find X3 serisi modellerini tanıtmaya hazırlanan Oppo, üç yeni modelle birlikte piyasada yer alacak. Yeni modeller için lansman, 11 Mart tarihinde gerçekleşecek. Find X3 serisi modelleri ancak Nisan ortasında raflarda yer almaya başlayacak. Sızıntılar, söz konusu seriyle alakalı çoğu detayı ortaya çıkarsa da bir konu bugüne kadar belirsizdi. 91Mobiles tarafından gelen yeni bir sızıntı, seri ve farklı iki diğer modelin fiyatlandırması hakkında bazı ipuçlarına sahip.

Oppo Find X3 serisi, €400’dan başlayan fiyatlarla geliyor

91Mobiles tarafından paylaşılan listeye göre serinin en uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite. Söz konusu model Find X3 Lite için 400 ila 500 Euro arasında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan model, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Ailenin ortanca üyesi Neo ise 12GB RAM ve 256GB hafıza ile 700-800 Euro bandında. Ayrıca Oppo, Neo için gümüş ve siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Pro modeli için dört farklı renk seçeneği

En donanımlı üye olan Find X3 Pro, dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, oldukça yüksek fiyata sahip olacak. Pro modeli için listedeki fiyat aralığı, 1000 ile 1200 Euro arasında. Bununla birlikte cihazda Neo’da da olduğu gibi 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sunulacağını da belirtelim.

Fiyatlandırma listesinde A94 ve A54 detayı!

İnternette paylaşılan listede, Find X3 ailesi haricinde iki farklı model daha yer alıyor. Find serisine göre oldukça uygun fiyatlı olacak iki model A94 ve A54 ismiyle listede yer alıyor. Sızıntıya göre Oppo, 200-300 Euro arasındaki A54 modelini, Mor ve siyah renk seçenekleriyle birlikte sunacak. A54 modelinin üzerinde ise 300-400 Euro bandındaki A94 yer alacak.

A94 ise diğer modelden farklı olarak mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla beraber yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de üretim girişimleri bulunan şirketin söz konusu modelleri hangi fiyata sunacağı ise merak konusu.