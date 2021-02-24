Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisi için fiyat listesi ortaya çıktı!
Oppo’nun merakla beklenen Find X3 serisi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Üç modelden oluşması beklenen seriyle alakalı son sızıntı, fiyatlandırma ile alakalı. Ortaya çıkan listede, Find X3 serisi modelleri haricinde iki diğer model için de etiket bilgisi yer alıyor.
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Yeni Find X3 serisi modellerini tanıtmaya hazırlanan Oppo, üç yeni modelle birlikte piyasada yer alacak. Yeni modeller için lansman, 11 Mart tarihinde gerçekleşecek. Find X3 serisi modelleri ancak Nisan ortasında raflarda yer almaya başlayacak. Sızıntılar, söz konusu seriyle alakalı çoğu detayı ortaya çıkarsa da bir konu bugüne kadar belirsizdi. 91Mobiles tarafından gelen yeni bir sızıntı, seri ve farklı iki diğer modelin fiyatlandırması hakkında bazı ipuçlarına sahip.
Oppo Find X3 serisi, €400’dan başlayan fiyatlarla geliyor
91Mobiles tarafından paylaşılan listeye göre serinin en uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite. Söz konusu model Find X3 Lite için 400 ila 500 Euro arasında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan model, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Ailenin ortanca üyesi Neo ise 12GB RAM ve 256GB hafıza ile 700-800 Euro bandında. Ayrıca Oppo, Neo için gümüş ve siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Pro modeli için dört farklı renk seçeneği
En donanımlı üye olan Find X3 Pro, dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, oldukça yüksek fiyata sahip olacak. Pro modeli için listedeki fiyat aralığı, 1000 ile 1200 Euro arasında. Bununla birlikte cihazda Neo’da da olduğu gibi 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sunulacağını da belirtelim.
Fiyatlandırma listesinde A94 ve A54 detayı!
İnternette paylaşılan listede, Find X3 ailesi haricinde iki farklı model daha yer alıyor. Find serisine göre oldukça uygun fiyatlı olacak iki model A94 ve A54 ismiyle listede yer alıyor. Sızıntıya göre Oppo, 200-300 Euro arasındaki A54 modelini, Mor ve siyah renk seçenekleriyle birlikte sunacak. A54 modelinin üzerinde ise 300-400 Euro bandındaki A94 yer alacak.
A94 ise diğer modelden farklı olarak mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla beraber yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de üretim girişimleri bulunan şirketin söz konusu modelleri hangi fiyata sunacağı ise merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
HarmonyOS Huawei amiral gemilerine Nisan’da gelecek!
HarmonyOS işletim sisteminin Huawei telefonlara geleceği, Eylül ayındaki HDC 2020 etkinliğinde doğrulanmıştı. Huawei şirketi ,sözünün arkasında durarak, HarmonyOS 2.0‘ın Beta Sürümünü bazı cihazlara çoktan sundu. Şimdi ise şirket, Android tabanlı alternatif işletim sisteminin kararlı halinin amiral gemisi cihazlara geleceğini söyledi. Gelin Nisan ayında Huawei amiral gemilerine gelmesi planlanan HarmonyOS işletim sistemi ile alakalı haberimizin detaylarına bakalım.
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HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili detaylar neler?
HarmonyOS işletim sistemi yükseltmesi, 2021 Nisan’ından itibaren Huawei amiral gemisi cihazlarına gelmeye başlayacak . Bununla beraber şirketin akıllı telefonları için devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Başlangıçta, şirket yeni HUAWEI Mate X2 cihazıyla bu işletim sistemini paylaşacak. Bununla beraber cihaz o zamana kadar EMUI 11.0’i (Android 10 tabanlı) çalıştıracak diyebiliriz. HUAWEI P50 serisinin birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini varsayarsak onun da HarmonyOS işletim sistemini alacağını tahmin etmek çok zor değil.
Huawei şirketi, HarmonyOS işletim sistemini ABD ile yaşanan sorunların ardından Google Mobil Servisleri yasağından dolayı alternatif bir yol olarak getirecek. Bu yeni işletim sistemi, akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere birçok akıllı cihazda kullanılabiliyor. Huawei gün geçtikçe HarmonyOS’u geliştiriyor ve cihazlara entegre ediyor. Bunu takiben, Aralık 2020’de Akıllı Telefonlar için geliştirici araç setini ve Ocak’21’den itibaren Beta sürümlerini yayınladı. Şimdi ise amiral gemisi cihazlar için kararlı sürümlerin 2021’in ilk yarısı sona ermeden önce piyasaya sürülmesini muhtemel. Henüz güncellemeyi alacak olan cihazların tam bir listesine sahip değiliz. Ancak kademeli olarak Huawei P, Mate ve Nova serisi cihazlarına gelmesi olası.
Sadece HarmonyOS değil, Huawei de App Gallery pazarını geliştirmek için çok çalışıyor . 2020 itibariyle, , dünya çapında aylık 500 milyona kadar aktif kullanıcıya sahip ve daha da genişliyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30 Pro 5G ve Narzo 30A lansmanı gerçekleşti
Realme Narzo 30 Pro 5G ve Narzo 30A bugün resmi olarak duyuruldu. Lansman öncesinde cihazlarla ilgili kısıtlı sayıda bilgi ortaya çıkmıştı. Beklentiler bugün son bulmuş oldu. Narzo 30 Pro 5G, Realme X7 5G gibi Dimensity 800U ile çalışacak. Ayrıca, telefon diğer 5G modeller arasında uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Firma beklenen iki akıllı telefonun yanı sıra Realme Buds Air 2 TWS kulaklıklarını da duyurdu.
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Narzo 30 Pro 5G ve Narzo 30A modellerine yakından bakalım
Realme Narzo 30 Pro 5G teknik özellikleri ve fiyatı:
- Çip set: MediaTek Dimensity 800U
- Ekran: 6,5 inç boyutunda, delikli yapıda, IPS LCD, 1080 x 2400 piksel (Full HD +) çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip.
- RAM + Depolama: 6 GB + 64 GB/ 8 GB + 128 GB (+microSD kart yuvası)
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kameralar: 48 MP ana, 8 MP süper geniş açılı lens (118 derece FOV), 2 MP derinlik algılayıcı
- Pil: 5.000 mAh (30 W hızlı şarj)
- Parmak izi okuyucu: Sağ tarafta
- Diğer özellikleri: Realme UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi, 5G ile çift SIM desteği, 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm jack girişi.
- Renk alternatifleri: Sword Black and Blade Silver
- Satış fiyatı: 6 GB + 64 GB versiyonu 235 $, 8 GB + 128 GB versiyonu 276 $
Realme Narzo 30A teknik özellikleri ve fiyatı:
- Çip set: MediaTek Helio G85
- Ekran: 6,6 inç boyutunda, damlacık çentik yapıda, IPS LCD, 720 x 1600 piksel (HD +) çözünürlükte.
- RAM + Depolama: 3 GB + 32 GB/ 4 GB + 64 GB (+microSD kart yuvası)
- Ön kamera: 8 MP
- Arka kameralar: 13 MP ana, 2 MP derinlik algılayıcı
- Pil: 6.000 mAh (18 W hızda şarj)
- Parmak izi okuyucu: Sağ tarafta
- Diğer özellikleri: Realme UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi, çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm jack girişi.
- Renk alternatifleri: Laser Blue and Laser Black
- Satış fiyatı: 3 GB + 32 GB versiyonu 124 $, 4 GB + 64 GB versiyonu 128 $
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro, 1 inçlik Sony kamera sensörüyle gelebilir
Yakın zamanda Isocell GN2 sensörünü duyuran Samsung’a karşılık; Sony firmasının daha da büyük bir kamera sensörü için hazırlandığı bilgileri gelmişti. Sızıntılarıyla bilinen @rodent950 kullanıcısının Twitter paylaşımına göre de; 1 inçlik ilk mobil sensör olacak olan Sony IMX800 sensörünü Nisan gibi piyasalarda görebiliriz. Aynı zamanda çıkış tarihlerinin ayarlanması durumunda sensörü Huawei P50 telefonlarında görmemiz de muhtemel.
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Huawei cihazlarının 2020 amiral gemisi telefonları bir önceki nesil IMX700 sensörlerini kullanıyorlar. Bu sensörler ise zaten oldukça gelişmiş teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle firmanın işbirliğini sürdürüp yeni cihazlarında daha gelişmiş kameralar sunma olasılığı yüksek. Huawei firmasının P50 telefonlarını geçen sene Mart aylarında duyurduğunu da düşünürsek yakında gelmesi muhtemel olan bu cihazlarda sensörü kullanmak isteyebilir.
Huawei her ne kadar Çin dışındaki eski popülerliğine artık sahip olamasa da; firma hala telefonlar arasındaki en iyi kameraları sunar halde. Dolayısıyla şimdi de sensör ve piksel artırımına giderek çıtayı daha da ileriye taşımak istiyor.
Daha önce bu tip bir cihazı 2014 yılında görmüştük. Panasonic Lumix CM1 ile 1 inç kamera sensörlü bir Android cihazı ortaya çıkarmıştı. Ancak her ne kadar Android çalıştırsa ve telefon kullanımı sunsa da; cihaz daha çok harika görüntüler sunabilen kompakt bir kamera gibiydi.
Şimdi ise daha net bir şekilde telefon tanımlamasını yapabileceğimiz bir cihaz üzerinde 1 inç kamera teknolojisini görebileceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak sonuçlar da birçok kamera meraklısında heyecan oluşturmuş durumda.
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Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
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