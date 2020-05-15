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Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-2
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5’i ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye başladı.
Sadece oyunları değil, içerisinde bulunan DLC paketlerini de ücretsiz olarak sağlayan Steam, Epic Games ile girdiği yarışa hız vermeye başlayacak gibi görünüyor. Mevcut haberimizde sizler için haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimlerini derledik.
Ücretsiz yapımlar
The LEGO NINJAGO Movie Video Game
Lego temasıyla birlikte, alanında en iyi ninja olmaya çalıştığımız aksiyon, macera türü yapımda, Lego Ninjago içerisinden kesitler ve geliştirmelerle sürükleyici bir maceraya adım atıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 15 Mayıs 17:00
Son gün: 21 Mayıs 23:59
Crusader Kings II
Ortaçağ temalı, strateji oyunu Crusader Kings II’da, krallığımızı ve bölgemizi çeşitli risklerle beraber büyütmeye çalışıyoruz. Yapay zeka unsurlarının kuvvetli olduğu yapımda alışılagelmiş savaş dinamikleri bulunuyor. Oyuna ek olarak Horse Lords adlı paketi de hesabınıza kalıcı olarak ekleyebiliyorsunuz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Ek pakete ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve ardından üstteki bağlantıdan ek paketi edinmek.
Son gün: 18 Mayıs
Aegis Defenders
Basit bir mantıkla kule savunma oyunu olarak değerlendirilen Aegis Defenders, bünyesinde barındırdığı hikaye ve dinamiklerle kullanıcıların ilgisini ciddi oranda çekmeyi başarıyor.
Diğer oyunlara nazaran aracı bir platform ile elde edilebilen oyunu nasıl alabileceğinizi derledik:
İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda ‘Get the Game’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren ‘Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfanın altında ‘Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Son gün: 17 Mayıs
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İndirimler
Strateji unsurları barındıran yapımlarıyla dikkat çeken Paradox Interactive büyük çaplı bir indirim kampanyası duyurdu. Hearts of Iron IV ve Cities: Skylines gibi dikkat çeken yapımların bulunduğu indirimleri sizler için derledik.
Kampanyada yer alan indirimler:
Hearts of Iron IV %75 indirimle (14,75 TL)
Prison Architect %75 indirimle (12,50 TL)
BATTLETECH %75 indirimle (15,25 TL)
Stellaris %75 indirimle (14,75 TL)
Imperator: Rome %50 indirimle (30,50 TL)
Europa Universalis IV %75 indirimle (14,75 TL)
Surviving Mars %66 indirimle (17,00 TL)
Cities: Skylines %75 indirimle (12,25 TL)
Age of Wonders: Planetfall %50 indirimle (38,50 TL)
İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, tasarım ve özellikleri TENAA’da ortaya çıktı!
Redmi’nin önümüzdeki yıl tanıtılacak olan 5G destekli olacak ilk serisi Redmi Note 10 serisinin tasarım ve teknik özellikleri TENAA’da ortaya çıktı.
Uzun zamandır LCD ekranlar ile piyasaya sunulan Redmi markalı akıllı telefonlar bu seri ile OLED ekranlara geçiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 10, 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü ve 6,57 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Cihazda bulunan 16 MP çözünürlüklü ön kamera ekran üzerindeki damla çentik içinde yer alıyor.
Cihazın arka bölümünde üçlü kamera kurulu yer alıyor. Modül içinde ana kamera olarak, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi 48 MP çözünürlüklü bir lens bulunuyor. Geçtiğimiz yılın modelinde bulunan derinlik sensörü bu modelden kaldırılmış gibi görünüyor.
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Ortaya çıkan bilgilerde cihazın 4.420 mAh kapasiteli bir batarya olduğu görülüyor. Redmi Note 9 modelinde yer alan 5.020 mAh kapasiteli bataryadan sonra firma bu konudada geri adım atmış. Söz konusu batarya, 22,5W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Redmi Note 10 modeline güç verecek olan yonga seti TENAA’da gözükmedi. Fakat Weibo üzerinden daha önce sızdırılan bilgilere cihazda MediaTek’in Dimensity 820 yonga seti bulunacak. Yeni işlemci ile 4K çözünürlüklü videolar çekmenin yolu açılmış olacak. Baz modelinde 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama kapasitesi sunacak olan model, en üst seviyede 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazda mikroSD kart ile arttırılabilir depolama da sunuluyor.
4K
Netflix, Avrupa genelinde yayın kalitesini tekrar arttırıyor!
Geçtiğimiz mart ayı Corona virüs sebebiyle yayın kalitesini Avrupa genelinde düşüren Netflix, yeniden kalite arttırımına gidiyor. 4K ve HDR tekrardan kullanılabilir durumda.
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Avrupa genelinde tekrardan kalite artışı!
Corona virüs sebebiyle, geçtiğimiz iki ayı evinde geçiren Avrupa, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Çoğu ülkede kısıtlamaların yumuşatıldığı şu dönemde, evlerinde kalan insanların sayısında da azalma görülmekte. Mart ayından bu yana olası bir yoğunluğu önlemek için, yayın kalitesinde düşüşe giden Netflix de, bu normalleşmeye uyacak gibi gözüküyor. FlatPanelsHD isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Netflix, 4K ve HDR özelliklerini Avrupa için tekrar kullanıma açtı. Çeşitli yollarla internet sitesine ulaşan bazı kullanıcıların yayın kalitelerinin eskiye döndüğünü bildirdikleri öğrenildi.
Bazı kullanıcıların 4K özelliğini 15 mbit/s değerlerinde kullanabildiklerini bildirdikten sonra kendi testini de yapan internet sitesi, 7mbit/s gibi bir değere ulaştıklarını da belirtti. İnternet servis sağlayıcılarına yük olmamak için bu tarz bir yol izlediklerini daha önce belirten Netflix, Nisan ayı gibi olası bir normalleşme üzerinde de çalıştıklarını bildirmişti. An itibariyle Amazon, Facebook ve YouTube gibi firmalar da Avrupa geneli yayın kalitesi düşürme yolunu izlemekte. Bu firmaların politikalarında değişime gidip gitmeyecekleri henüz netlik kazanmazken, Netflix bu yönde adım atan ilk firmalardan oldu. Bu geri dönüş henüz her kullanıcıya ulaşmasa da, normalleşme yönünde bir adım atılması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite’ın fiyatı belli oldu!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurusunu gerçekleştirdi.
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Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, bu ürünleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını, halihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi oldıuğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları ailemize dahil etmek istiyoruz, dedi.
Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro, artık Türkiye’de
Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.
Redmi Note 9S: 64 MP dörtlü kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekin!
Arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro’nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor.
Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.
Xiaomi Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.
Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj
5020mAh (tip) bataryasıyla Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli güce sahip. Daha da iyisi, cihaz sadece 30 dakikada yüzde 57’ye kadar şarj edebilen kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile Redmi Note Serisinin şimdiye kadarki en hızlı şarj hızı olan 30W hızlı şarj seçeneğini sunuyor.
Redmi Note 9S ayrıca, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tip) bataryayla geliyor.
Snapdragon 820G platformundan gücünü alacak!
Qualcomm® Snapdragon ™ 720G işlemci ve 2,3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S’te yer alıyor. 8nm işlemci teknolojisi ile üretilen cihaz, güç verimliliğini korurken güçlü bir performans sunuyor.
Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Şık, çentiksiz ve 6.67 inç boyutunda dev ekranlı!
Redmi Note 9 Pro; şık, çentiksiz 6,67 inç nokta ekrana ekranına sahip. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi sensörü sayesinde cihaza daha kolay erişilebiliyor ve yepyeni ön kamera modül tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Redmi Note 9S, önde ve arkada Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunan 6,67 inç nokta ekran ile geliyor.
Hem Redmi Note 9S hem de Redmi Note 9 Pro, 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster da dahil olmak üzere fanların favorisi olan çeşitli özelliklere sahip. Her iki cihaz da uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için (sıvı) sıçramasına dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.
Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabiliyor.
Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.
Xiaomi Mi Note 10 Lite: Devrimsel Mi Note 10 serisinin yeni üyesi
Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor.
Mi Note 10 ailesinin bir parçası olan Mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony’nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekebiliyor. Muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.
Performans açısından, ultra sorunsuz mobil deneyim sunmak için Qualcomm® Snapdragon™ 730G Mobil Platform’dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan büyük bir 5260 mAh’lik bataryaya da sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.
6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite’ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.
Mi Note 10 Lite 6GB + 64 GB: 3.699 TL
Mi Note 10 Lite 6 GB + 128 GB: 3.899 TL
Mi Note 10 Lite 8 GB + 128 GB: 3.999 TL