Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-2

Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5’i ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye başladı.

Sadece oyunları değil, içerisinde bulunan DLC paketlerini de ücretsiz olarak sağlayan Steam, Epic Games ile girdiği yarışa hız vermeye başlayacak gibi görünüyor. Mevcut haberimizde sizler için haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimlerini derledik.

Ücretsiz yapımlar

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

Lego temasıyla birlikte, alanında en iyi ninja olmaya çalıştığımız aksiyon, macera türü yapımda, Lego Ninjago içerisinden kesitler ve geliştirmelerle sürükleyici bir maceraya adım atıyoruz.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.

Başlangıç: 15 Mayıs 17:00

Son gün: 21 Mayıs 23:59

Crusader Kings II

Ortaçağ temalı, strateji oyunu Crusader Kings II’da, krallığımızı ve bölgemizi çeşitli risklerle beraber büyütmeye çalışıyoruz. Yapay zeka unsurlarının kuvvetli olduğu yapımda alışılagelmiş savaş dinamikleri bulunuyor. Oyuna ek olarak Horse Lords adlı paketi de hesabınıza kalıcı olarak ekleyebiliyorsunuz.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Ek pakete ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve ardından üstteki bağlantıdan ek paketi edinmek.

Son gün: 18 Mayıs

Aegis Defenders

Basit bir mantıkla kule savunma oyunu olarak değerlendirilen Aegis Defenders, bünyesinde barındırdığı hikaye ve dinamiklerle kullanıcıların ilgisini ciddi oranda çekmeyi başarıyor.

Diğer oyunlara nazaran aracı bir platform ile elde edilebilen oyunu nasıl alabileceğinizi derledik:

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.

Karşınıza çıkan ekranda ‘Get the Game’ butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren ‘Redeem Now butonuna tıklayın.

Açılan sayfanın altında ‘Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.

Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Son gün: 17 Mayıs

İlginizi çekebilir: Müjde: GTA 5, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

İndirimler

Strateji unsurları barındıran yapımlarıyla dikkat çeken Paradox Interactive büyük çaplı bir indirim kampanyası duyurdu. Hearts of Iron IV ve Cities: Skylines gibi dikkat çeken yapımların bulunduğu indirimleri sizler için derledik.

Kampanyada yer alan indirimler:

Hearts of Iron IV %75 indirimle (14,75 TL)

Prison Architect %75 indirimle (12,50 TL)

BATTLETECH %75 indirimle (15,25 TL)

Stellaris %75 indirimle (14,75 TL)

Imperator: Rome %50 indirimle (30,50 TL)

Europa Universalis IV %75 indirimle (14,75 TL)

Surviving Mars %66 indirimle (17,00 TL)

Cities: Skylines %75 indirimle (12,25 TL)

Age of Wonders: Planetfall %50 indirimle (38,50 TL)

İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.