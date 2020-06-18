Basın Bülteni
Anker’den Babalar Günü için tavsiyeler!
Anker’den Nebula’nın yeni modellerinden biri olan Mars II Pro’yu Babalar Günü için ideal bir tercih olduğu açıklaması geldi. Taşınabilir projeksiyon cihazı, sahip olduğu DLP IntelliBright teknolojisi sayesinde HD kalitesinde keskin görüntüleri 500 ANSI Lümenlik parlaklıkla yansıtabiliyor. İki adet 10 Watt gücündeki hoparlörü de güçlü bas ve tiz performansı sunabiliyor.
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Babalar için kulaklık tavsiyeleri!
Hi-Res sertifikası ile en doğru sesi verebilen Soundcore Life 2 Neo, müziksever babalar için zengin bir dinleme deneyimi vadediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıktaki BassUp teknolojisi ve titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler, standart kulaklıklardan %100 daha fazla bas tonu ortaya çıkartıyor.
Katlanabilir tasarımı ve güçlendirilmiş menteşeleriyle hem dayanıklı hem de kolayca taşınabilen Life 2 Neo, şarj konusunda da iddialı. Düşük enerji tüketim özellikli Bluetooth çipi sayesinde tam şarjla 60 saate kadar, 5 dakikalık şarjla ise 5 saate kadar çalışabilen bir kulaklık.
Grammy ödülü müzik yapımcılarının tavsiyeleriyle kulaklık deneyimi!
Anker’den yeni kablosuz (TWS) kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi ile sunduğu stüdyo kalitesinde performans vadediyor. HearID özelliğiyle dinleme davranışlarını akıllı biçimde analiz ederek kulağa özel bir ses profili çıkartan Liberty 2 Pro, tek şarjla 8 saate kadar, kutusundaki 4 kez tam şarj edebilme özelliğiyle de toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor.
Soundcore Motion+: BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor!
Ufak boyutlarıyla her yere kolayca taşınabilen Bluetooth hoparlörler, kolayca bağlantı kurulabilmeleriyle de konfor sağlıyorlar. Soundcore Motion+, bu özelliklerin yanına Hi-Res sertifikası ve sürücüleriyle 30 Watt’lık güçlü ses çıkışı, BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor.
Tam şarjla 12 saate kadar kesintisiz çalışabilen ve IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı olan hoparlörün Soundcore mobil uygulaması da müziklerinizi en iyi kalitede dinleme imkanı sunuyor.
Motion Q: IPX7 sertifikalı Bluetooth hoparlör
Özel dış kasası ve IPX7 sertifikası sayesinde tamamen suyun içerisine girse bile çalışabilen Motion Q, eğlenmeyi seven babalara hitap ediyor. Sahip olduğu 360 derecelik hoparlörlerle 16 Watt’lık güçlü bir ses çıkışı sunan Bluetooth hoparlör, 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesinin yanı sıra, istendiğinde bir diğer Motion Q ile eşleştirilerek partilerin vazgeçilmezi haline geliyor.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı, 18 Haziran’da düzenlenecek!
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı “18 Haziran 2020 Perşembe” günü canlı düzenlenecek. Canlı etkinliği; YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip etmek mümkün olacak.
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POCO, bildiğiniz üzere daha önce Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren, ardından da bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alan bir şirket. Fiyat/performans akıllı telefonları üreten şirketimizin yeni akıllı telefonu, lansman dahilinde resmen Türkiye’de satılmaya başlanacak. Lansmanda ayrıca, şirketin Türkiye içi pazarda nasıl konumlandırılacağını da muhtemelen öğrenmiş olacağız.
Daha önce Xiaomi mağazalarında POCO F1’in satışı yapılmış ve hem fiyatıyla hem de sahip olduğu özellikleriyle kullanıcıların ilgisini oldukça çekmişti. Şimdi ise F2 Pro’yla birlikte seriye devam eden firmamızın, isterseniz hangi özelliklerle telefonu tanıtacağını hatırlatalım.
POCO F2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.67 inç, FHD+ Super AMOLED panel, 395 ppi, HDR 10+ (ekran-gövde oranı: %87.2)
Ekran koruma teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
Yonga seti: Snapdragon 865 (7nm+)
İşlemci: 8 çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
Ekran kartı: Adreno 650
Hafıza ve RAM seçenekleri: 6 GB (LPDDR4X)/128 GB, 8 GB (LPDDR5)/256 GB
Renk seçenekleri: Neon Mavisi, Hayalet Beyazı, Elektirik Moru, Siber Grisi
Batarya ve şarj desteği: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj (63 dakikada %100)
Kamera özellikleri neler?
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra-geniş), 1.12µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS
F2 Pro’nun fiyatı ne olacak?
F2 Pro’nun 6GB RAM/128 GB depolama seçenekli modelinin fiyatı, yapılan global etkinlikte 499 Euro olarak açıklanmıştı. 8GB RAM ve 256 GB depolamalı model için ise 599 Euro satış etiketiyle piyasada olacağı belirtiliyordu. Türkiye fiyatı şu an için belirlenmiş değil. Muhtemelen lansmanda tüm detaylar aktarılacaktır.
POCO F2 Pro Türkiye lansmanını nereden izleyebiliriz?
F2 Pro lansmanı, 18 Haziran Perşembe günü saat 15’te YouTube, Twitter ve Facebook’taki POCO hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Lansmanı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
POCO YouTube canlı yayını için tıklayın.
POCO Twitter canlı yayını için tıklayın.
POCO Facebook canlı yayını için tıklayın.
Basın Bülteni
MSI, yeni ürünlerini duyurdu: Mini-PC Cubi 5 ve PRO MP221 monitör
MSI, dünyada ilk kez Intel® 10.nesil Comet Lake işlemciyle gelen yüksek enerji verimliliğine sahip Mini PC’yi duyurdu. Cubi 5, arttırılmış bir işlem gücü ve genişletilmiş işlevselliğe sahip. Yeni çıkan PRO MP221 monitörün arkasına da rahatlıkla mote edilebilen Cubi 5, böylece temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlıyor.
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Ufak ama yetenekli – Cubi 5
Cubi 5 ufak boyutlara sahip olsa da performansı Intel® Core™ i7 işlemciye (Comet Lake) kadar yükseltilebilir. Cubi 5, VESA montaj standardını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede onu PRO MP221 monitörümüzün arkasına yerleştirerek saklayabilirsiniz. Bu hem estetik açıdan daha şık görünmesini sağlıyor, hem de çalışma ortamınızda gereksiz yer kaplamasını önlüyor.
Cubi 5, harici açma-kapatma düğmesi desteğine sahiptir. Bu işlev özellikle monitör arkasına monte edildiğinde işe yarıyor. Harici düğme sayesinde bilgisayarınızı kapatmak için monitörün arkasına uzanmak zorunda kalmıyorsunuz.
Yalnızca alt kapakta bulunan 4 vidayı açarak M.2 SSD, bellek modülleri ve 2.5” HDD/SSD depolama yuvalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Dar alanda çok fazla bilgi sıkışmış durumda mı? Sorun yok. HDMI ve DP portları sayesinde Cubi 5 çift monitör çıkışına destek verir.
USB Type C ile daha zahmetsiz!
Cubi 5’in işteki verimliliği, USB Type-C konnektörü ile daha da artıyor. Bu ters çevrilebilir konnektör sayesinde USB jakınızın yuvasına uyması için kablonuzu kıvırmak zorunda kalmayacaksınız.
Cubi 5: PRO MP221 monitör ile görüntü deneyiminizi geliştirin!
PRO MP221, ihtiyacınız olan tek profesyonel monitör. 21.5” ekranı ve 1080p Full HD çözünürlüğü ile PRO MP221 istediğiniz her şeyi, istediğiniz şekilde görüntüleme imkanı sunuyor.
Özel Display Kit yazılımı!
MSI’ın özel yazılımı olan Display Kit, işyerinde de en iyi yardımcınız olacak. Ekran bölme, renk ayarları ve göz koruma modu gibi birçok özelliği ile işinizi kolaylaştırıyor.
Yansımayı önleyen Anti-Glare ekranı ile gün boyu yorulmadan çalışın. Ekranın gözleriniz üzerindeki baskısını azlatarak hem daha konforlu, hem de daha verimli çalışmanızı sağlar.
PRO MP221’’nin ayarlanabilir stand tasarımı ile çalışırken kendinize en uygun açıyı belirleyin. Daha rahat oturun ve işinize odaklanın. PRO MP221’in dahili adaptörü sayesinde daha düzenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.
Ufak boyutuna rağmen inanılmaz güçte bir Mini PC olan Cubi 5 ve güvenilir monitörünüz PRO MP221, birlikte hem daha iyi bir performans sergiliyor, hem de çalışma ortamınızı sade ve düzenli tutuyor
Basın Bülteni
MSI, kurumsal odaklı yeni All-in-One PC’lerini duyurdu!
MSI, günümüzde tahmin edilmesi güç gelişmeler yaşanırken kurumsal çözüm odaklı bilgisayarlarını kullanıcılarına sunuyor.
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MSI PRO serisi All-in-One PC’ler hem ticari, hem de profesyonel kullanım için güçlü performans, güvenilir malzeme ve işçilik ile birçok uygulama tipi için optimize edilerek üretildi.
PRO 24X 10M All-in-One PC: Sınırlı yapı, sınırsız altyapı
Firma, Yeni 23.8″ ekranlı All-in-One PC modelini bugün duyurdu. PRO 24X 10M, büyüyen e-ticaret ve m-ticaret uygulamalarında verilerinizi güvenli ve kararlı bir şekilde koruyor. Yüksek güç verimliliğine sahip mikro-mimariye sahip yeni 10.nesil Intel® Core™ işlemciler, gelişmiş işlem yetenekleri ve önceki nesile oranla çok daha yüksek bir silikon optimizasyonu ile verimli performans vermeyi hedefliyor.
PRO 24X, yalnızca 6.5 mm kalınlığında bir tasarım ve sadece 2.2 mm kalınlığında bir ekran çerçevesine sahip. Fırçalı yüzeye sahip sade, metalik bir kasa ile bütünleşerek çağdaş bir görünüm kazanıyor. Ayrıca IPS paneli ile ekrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek, kullanıcılara daha şık ekran deneyimi sunabiliyor. MSI’ın kolay bakım sağlayan tasarımı sayesinde 2.5″ depolama cihazlarınızı yenilemek ve yükseltmek de PRO 24X ile daha kolay olacak.
Ayrıca Dual LAN tasarımı ile PRO 24X çift ethernet bağlantısı sayesinde internet ve intranet bağlantısına aynı anda sahip olmasına olanak tanıyor. Yıldırım hızında sistem açılışı ve uygulamaların inanılmaz bir hızda yüklenmesi için üzerinde bir adet NVMe PCIe M.2 SSD yuvası bulunuyor.
PRO 16T 10M All-in-One PC: En iyi ticari ortağınız
Geçtiğimiz yıllar boyunca şirket, devlet ihaleleri, restoran ve otel yönetimi, AVM içi navigasyon projeleri, okul ve üniversite geliştirme projeleri ve profesyonel ofis projeleri gibi sayısız ticari projeye imza attı. Bugün ise MSI, yeni 15.6″ ekranlı PRO 16T 10M modelini sunuyor.
Birçok COM ve USB bağlantısı ile POS cihazları, barkod okuyucular, fatura yazıcıları gibi çevre birimlerini aynı anda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ayrıca PRO 16T, paralel port (yazıcı portu) sayesinde fotoğraf ve belgelerinizi taramayı ve yazdırmayı da kolaylaştırıyor.
Zaman, tüm işletmeler için son derece önemlidir. 10.nesil Intel® işlemciler ve NVMe PCIe M.2 SSD ile kullanıcılar artık sadece yıldırım hızında bir açılışa değil, aynı zamanda veri ve uygulamaların da göz açıp kapayıncaya kadar yüklenmesine şahit olacaklar. En yeni fansız ısı dağıtım teknolojileri kullanılarak tasarlanan PRO 16T 10M, bu sayede tamamen sessiz çalışıyor ve toz toplamıyor. Fansız tasarım aynı zamanda bakım çalışmalarının süresini de azalttığı ve parça ömrünü uzattığı için sisteminiz daha uzun süre kesintisiz çalışabilecek.
Veri depolama gereksinimlerinin arttığı günümüzde HDD kapasitesi de her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı. MSI’ın özel HDD Caddy tasarımı sayesinde kullanıcılar artık ikinci 2.5” HDD depolama disklerini rahatlıkla ekleyerek veri yönetimini geliştirebilecekler. Dual LAN tasarımı ile PRO 16T 10M, önemli iş verilerinizi ağ üzerinden gönderip alırken de size destek olacak.