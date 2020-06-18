Anker’den Babalar Günü için tavsiyeler!

Anker’den Nebula’nın yeni modellerinden biri olan Mars II Pro’yu Babalar Günü için ideal bir tercih olduğu açıklaması geldi. Taşınabilir projeksiyon cihazı, sahip olduğu DLP IntelliBright teknolojisi sayesinde HD kalitesinde keskin görüntüleri 500 ANSI Lümenlik parlaklıkla yansıtabiliyor. İki adet 10 Watt gücündeki hoparlörü de güçlü bas ve tiz performansı sunabiliyor.

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Babalar için kulaklık tavsiyeleri!

Hi-Res sertifikası ile en doğru sesi verebilen Soundcore Life 2 Neo, müziksever babalar için zengin bir dinleme deneyimi vadediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıktaki BassUp teknolojisi ve titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler, standart kulaklıklardan %100 daha fazla bas tonu ortaya çıkartıyor.

Katlanabilir tasarımı ve güçlendirilmiş menteşeleriyle hem dayanıklı hem de kolayca taşınabilen Life 2 Neo, şarj konusunda da iddialı. Düşük enerji tüketim özellikli Bluetooth çipi sayesinde tam şarjla 60 saate kadar, 5 dakikalık şarjla ise 5 saate kadar çalışabilen bir kulaklık.

Grammy ödülü müzik yapımcılarının tavsiyeleriyle kulaklık deneyimi!

Anker’den yeni kablosuz (TWS) kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi ile sunduğu stüdyo kalitesinde performans vadediyor. HearID özelliğiyle dinleme davranışlarını akıllı biçimde analiz ederek kulağa özel bir ses profili çıkartan Liberty 2 Pro, tek şarjla 8 saate kadar, kutusundaki 4 kez tam şarj edebilme özelliğiyle de toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor.

Soundcore Motion+: BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor!

Ufak boyutlarıyla her yere kolayca taşınabilen Bluetooth hoparlörler, kolayca bağlantı kurulabilmeleriyle de konfor sağlıyorlar. Soundcore Motion+, bu özelliklerin yanına Hi-Res sertifikası ve sürücüleriyle 30 Watt’lık güçlü ses çıkışı, BassUp teknolojisiyle ses deneyimi güçleniyor.

Tam şarjla 12 saate kadar kesintisiz çalışabilen ve IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı olan hoparlörün Soundcore mobil uygulaması da müziklerinizi en iyi kalitede dinleme imkanı sunuyor.

Motion Q: IPX7 sertifikalı Bluetooth hoparlör

Özel dış kasası ve IPX7 sertifikası sayesinde tamamen suyun içerisine girse bile çalışabilen Motion Q, eğlenmeyi seven babalara hitap ediyor. Sahip olduğu 360 derecelik hoparlörlerle 16 Watt’lık güçlü bir ses çıkışı sunan Bluetooth hoparlör, 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesinin yanı sıra, istendiğinde bir diğer Motion Q ile eşleştirilerek partilerin vazgeçilmezi haline geliyor.