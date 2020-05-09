En iyi tam kablosuz kulaklık o mu? Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme

Anker Soundcore Liberty 2 Pro modelini satın aldığınızda kulaklıkların kendisi, kayar kapak tasarımıyla hem taşıma hem de kulaklıkları şarj etme görevi gören kutu ve tam 7 farklı boyutta kulak silikonu, üç farklı boyutta EarWing adı verilen “kulak kanatları” ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Kutu içeriğinin böylesine zengin olması, kişiselleştirebilme adına oldukça güzel. Büyük ihtimalle Soundcore Liberty 2 Pro modeli, bugüne kadar gördüğümüz en zengin kutu içeriğine sahip tam kablosuz kulaklık.

Kulaklıkların tasarımına geçmeden önce Soundcore Liberty 2 Pro modelinin Qi standartıyla kablosuz şarj destekliğini belirtelim. Üst segment tam kablosuz kulaklık modellerinde nadiren görülen bu özellik sayesinde, kulaklıklarınızı bir kablosuz şarj istasyonu ile veya kablosuz ters şarj destekleyen akıllı telefonlarla şarj edebilmek mümkün.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme

Liberty 2 Pro modelinin tasarımı, uzun süreli kullanımlarda herhangi bir rahatsızlık vermeyecek kadar konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca yaptığımız denemelerde en yüksek ses seviyesiyle bile müzik dinlediğinizde, dinlediğiniz müzik yanınızdaki insanlar tarafından duyulmuyor. Her iki kulaklığında üzerinde bir fiziksel tuş yer alıyor. Şarkı geçişlerini veya arama kontrollerini bu tuşlar yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birazdan sözünü edeceğimiz mobil uygulama üzerinden, bu tuşların işlevlerini de kendi isteklerimize göre belirleyebiliyoruz. Tasarım konusunda son olarak ürünün IPX4 sertifikasıyla beraber su sıçramalarına karşı korunaklı olduğunu da belirtelim.

Bluetooth 5.0 teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanan Liberty Pro 2 modelinde, ayrıca “Soundcore” isimli bir mobil uygulama desteği de var. Uygulamaya giriş yaptığınızda ana ekranda her iki kulaklığın da pil durumunu görebiliyorsunuz. Ekolayzır bölümüne girdiğinizde ise HearID özelliğiyle size özel oluşturulan kişselleştirilmiş ekolayzır ayarından bağımsız olarak, grammy ödüll profesyoneller tarafından oluşturulan hazır ekolayzır ayarlarını seçebiliyor ya da kendi keyfinize göre yeni bir ekolayzır oluşturabiliyorsunuz. Uygulamada son olarak kontroller bölümünden ise, sağ ve sol kulaklıkta yer alan tuşlar işlevlerini kendi istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz.

Ses performansına geçmeden önce isterseniz öncelikle mikrofon kalitesine yakından bakalım. Modelde 4 adet mikrofon ve gürültü engelleme için Qualcomm cvc 8.0 teknolojisi yer alıyor. Gelin hep beraber, kaydettiğimiz bir telefon görüşmesini dinleyelim.

Gelelim bir kulaklıktaki en önemli olan konuya, yani ses performansına. Anker bu konuda oldukça iddialı zira modelde 11 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Sony WF-1000XM3 modelinde 6 mm, Sennheiser momentum modelinde 7 mm’lik sürücüler yer alıyor. Sürücülerin 11 mm olması hem ses şiddeti, hem de üretilen sesin bas, mid ve tiz konularında güçlü olması adına çok önemli. Ancak ses performansında şu anda ekranda gördüğünüz “ortak eksenli akustik” tasarımının da büyük bir payı var. Hem sürücü farkı, hem de tasarım avantajı sayesinde dinlediğiniz müziklerdeki detay ayrımı ve kalite gerçekten oldukça başarılı.

Son olarak modelin pil performansından da söz edelim. Soundcore Liberty 2 Pro, tek şarjda 8 saat kesintisiz müzik çalabiliyor. Yine kıyaslama yapacak olursak Sony WF-1000XM3 modelinde 6 saat, Sennheiser Momentum 2 modelinde ise 7 saatlik bir batarya ömrü bulunuyor. Ayrıca işin içine kutuyu dahil ettiğinizde toplamda 32 saate varan pil ömrü, tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en iyi değerlenden bir tanesi.