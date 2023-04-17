SEGA’nın, Angry Birds serisinin arkasındaki şirket olan Rovio Entertainment’ı satın almak için son aşamalarda olduğu bildiriliyor. Rovio, amiral gemisi oyunu Angry Birds’ün popülaritesi sayesinde 2000’lerin sonunda ve 2010’ların başında dünya çapında üne kavuştu. Ancak son zamanlarda markanın gücü azalmıştır ve SEGA’nın satın alma hamlesi, markaya yeni bir soluk getirme potansiyeli taşıyor.

Güncelleme : SEGA Rovio’yu 706 Milyon Euro’ya Satın Aldığını Açıkladı!

Satın alma işlemi, SEGA’nın mobil oyun segmentindeki varlığını güçlendirmeye yönelik bir girişim olarak görülüyor. Şirket, Rovio’ya yönelik son teklifiyle, İsrailli şirket Playtika’yı geride bıraktı. Bu hareket, SEGA’nın mobil oyun tekliflerini destekleyerek, şirketin ikonik Angry Birds karakterleri için ne tür planları olduğunu henüz bilinmiyor.

SEGA, Yakuza ve Sonic gibi popüler franchise’lar sayesinde video oyun endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olmuştur. Şirket, yeni bir Sonic oyunu üzerinde çalıştığı ve çarpıcı grafiklere ve çok oyunculu unsurlara sahip olacağı bildiriliyor. Genel olarak, SEGA’nın Rovio’yu satın alması, video oyun endüstrisinde önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. İki şirketin gelecekte işbirliği yapma şekilleri ve yenilikleri izlemek ilginç olacaktır. Bu hamle, aynı zamanda mobil oyunların artan önemini vurgulamaktadır ve şirketlerin çağın ilerisinde kalmak için sürekli olarak uyum sağlama ve gelişme ihtiyacını göstermektedir.

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SEGA görünüşe göre bu satın alım ile mobil sektöre daha fazla odaklanacak ve mobil oyunlarını Angry Birds ile çeşitlendirecek. Bu satın alma işleminin nihai kararının bu ay içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bakalım SEGA gerçekten de Rovio’yu satın alabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.