Resident Evil 4, Capcom tarafından 2005 yılında piyasaya sürülmüş ve çıktığında büyük ses getirmişti. Yeni oyun, orijinal Resident Evil serisindeki diğer oyunlardan farklı olarak, daha aksiyon odaklı bir yaklaşım benimsemesi ile dikkat çekmişti. Oyuncular, Leon S. Kennedy karakterini kontrol ederler ve onu çeşitli silahlarla donatılmış olarak, zombiler ve diğer yaratıklarla dolu bir kasabada hayatta kalmaya çalışıyordu. Dönemin grafikleri ile inşa edilen bu oyuna Capcom yeniden bir dokunuş yapıyor. Capcom; Resident Evil 1, 2 ve 3’ten sonra şimdi de karşımıza Resident Evil 4 Remake ile çıktı. Yeni nesil teknolojileri oyuna başarılı bir şekilde entegre eden Capcom, yine başarılı bir yeniden yapım yapmayı başarıyor.

İçindekiler Resident Evil 4 Remake inceleme

Resident Evil 4 Remake inceleme

Orijinal Resident Evil 4, kırsal taşralarda ve ürkütücü kalelere doğru sevimsiz ve şiddetle aşırı bir aksiyon-korku boğuşması özünü koruyor. Sam Raimi’nin Evil Dead’ine veya John Carpenter’ın The Thing’ine benzer bir ton vuruyor. Yeniden yapım, hikayesini temel almak için daha fazla çaba sarf ederken, ortam için daha anlamlı karakter anları ve bağlamlar eklerken, RE4’ün bir korku heyecan yolculuğu olduğu temel fikrini koruyor.

Yeniden yapım orijinalin güçlü yönlerini ikiye katlayarak daha keskin yazılarla güçlendirir ve olay örgüsüne ağırlık vermek için bağlamsal hikaye anlatımı ekliyor. İlk koşumda ana hikayeyi bitirmem 15 saat boyunca, köyün farklı yerlerini ve ötesini keşfederken gördüğüm ek ayrıntıların ve bağlamın sayısını takdir ettim. Yeniden yapımın puslu, ürkütücü atmosferi detaylarla daha zengin ve yine çok korkutuyor. Bulmacaları çözerken veya düşmanlar hakkında değilken kaynakları bulmak için etrafta dolaşırken bile, bir rahatsızlık hissettim. Genel olarak, Resident Evil 4’ün yeniden yapımı, enfekte olanlarla ciddi derecede yoğun karşılaşmalara yol açan sessiz anların harika bir dengesini içerir.

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Bu yeniden hayal, ana hikayesi ile özellikle karakterlerde ortaya çıkan temel oyun arasında daha bağlantılı ve ton olarak tutarlı bir deneyim sunar. Leon, Ashley, Luis ve tanıyacağınız diğerleri. Başkanın kızı Ashley’nin daha fazla ajansı var ve yeniden yapımda daha güçlü bir karakter, bu da onu geleneksel “kadaj” rolünün üzerine çıkarıyor. Luis, daha fazla dokunaklılık verilen başka bir karakter ve bunun için çok daha iyi. Eklenen arka planın yanı sıra, ana olay örgüsündeki diğer karakterlerle de iyi oynuyor.

Tabii ki, orijinalinden yeniden yapım için kesinti yapmayan bazı ayrıntılar ve sekanslar var. Ancak onların yokluğundan düşündüğüm kadar rahatsız olmadım. RE4 yeniden yapımının sunduğu yorum, genel olarak orijinalinden daha iyi bir deneyim sunuyor ve bunların hepsi ilerleme hızının ve hikaye anlatımının ne kadar sıkı olmasından kaynaklanıyor.

Resident Evil 4 sadece daha odaklı bir oyun değil, aynı zamanda bazıları serinin daha büyük zaman çizelgesine daha doğrudan bağlanan yeni ayrıntılar ve etkinliklerle kapsamda daha büyük hissetmeyi başarıyor. Ayrıca, yeni olayları keşfetmek için geçmiş alanları yeniden ziyaret etmek ve hatta daha fazla keşif olmadan görünmeyen bazı ek arsa ayrıntılarını ortaya çıkarmak için daha fazla teşvik var.

Orijinal Resident Evil 4’ün gerçekten yeni bir standart belirlediği yer, sinematik gelişmelere sahip üçüncü şahıs aksiyon oyununa yaklaşımıydı. Neyse ki, yeniden yapım aynı zamanda size tam bir faillik hissi veren gergin savaş dizileri sunmada mükemmeldir ve aynı zamanda düşmanlarınızın ne kadar kaotik ve amansız olduğuna dair elle tutulur bir korku duygusu uyandırır. Diğer Resident Evil oyunlarındaki zombilerin aksine, RE4’teki Ganados ve diğer canavarlar daha tutarlı taktikler kullanıyor ve Leon’u yumruklamak için saldırganlık uyguluyor.

Yeniden yapım, RE4’ün oynanışına daha fazla hayatta kalmacı bir yön enjekte ediyor. Klasik Resident Evil oyunlarının kaynak yönetiminin ve orijinal RE4’ün aldığı aksiyon dönüşünün bir birleşimi diyebiliriz. Düşmanlar genellikle yeniden yapılanmada daha az mermi düşürür ve kendimi beklediğimden daha sık cephanede düşük buldum, bu da karşılaşmalar sırasındaki gerginliğe büyük katkıda bulundu.

Yeniden yapım ayrıca, Leon’un bir bıçağın dayanıklılığı pahasına gizli öldürmeler, ayrıştırmalar ve bloklar gibi yeni teknikler gerçekleştirmesine olanak tanıyan gözden geçirilmiş bir savaş bıçağı da sunuyor. RE4 yeniden yapımındaki bıçaklar, seride şimdiye kadar bulundukları en kullanışlı bıçaklardır ve düşmanları indirmenize veya savunmalarını açmanıza olanak tanır – bir düşman size sallanmaya çalışabilir, ancak darbelerini savuşturarak kollarını koparabilirsiniz. Ancak sınırlı dayanıklılıkları sizi kullanımlarında olabildiğince dikkatli olmaya zorlayacaktır.

RE4 yeniden yapımına eklenen birçok yeni gelişme ve ayrıntı gerçekten keyifli. Elektrikli testere kullanan deliler ve bir grup balta atan köylüyle uğraşmak zorunda kaldığım için aşırı stresli hissetmediğimde, savaş senaryolarında kullanabileceğim seçeneklerin sayısını çok cesaret verici buldum. Orijinal oyun bazen sizi ayak parmaklarınızda tutmak için bir dizi hızlı zaman düğmesi istemine dayanıyordu, ancak RE4 yeniden yapımı sizi anda tutmak için bunu önemli ölçüde aşağı tonlandırır.

Bu, oyun boyunca, özellikle de mutasyona uğramış canavarlar ve Leon’un kafasını ısırmaya çalışan diğer kötü adamlarla çok yakın komfor karşılaşmaları sırasında gerçekten sevdiğim akıllıca bir karar. İster Leon’un ateşli silahlarını düşmanları silahsızlandırmak veya yakın dövüş karşı saldırılarına açmak için kullanmak gibi basit bir durum olsun, ister düşmanları tuzağa düşürmek için çevresel nesnelerden yararlanmak gibi daha karmaşık taktikler kullanmak olsun, hasarı dağıtmanın ve bir sıyrıyıktan kurtulmanın yollarının sayısı bana güçlü bir memnuniyet duygusu verdi. Bazı kaygan beceri ve taktikleri çıkarmak için oldukça şık hissettim, söylemeye cüret ediyorum. Ancak, oyun tarafından bir köşeye çekildiğimi hissettiğim zamanlar oldu.

Resident Evil 4’ün yeniden yapımının nadir tökezlemelerini yaptığı yer, daha yüksek savaş senaryolarından bazıları sırasındadır. Bazı durumlarda, oyun, Leon’un kasıtlı olarak sınırlı manevra kabiliyetinin ve sürekli kaynak yönetimi ihtiyacının başa çıkılamayacak kadar fazla hale gelebileceği noktaya kadar çok bunaltıcı olabilir. Ayrıca, olasılıkların bana karşı çok rahatsız edici bir şekilde yığıldığını hissettiğim zamanlar oldu. Bu durumlardan bazıları, başa çıkmayı sinir bozucu bulduğum uzun süreli kavgalara yol açtı – sadece bir yanlış hareketin ölümle sonuçlanabileceği durumlar ve karşılaşmanın tamamen tekrarı. Genel olarak, taktikleri yeniden düşündükten ve sahip olduğum tüm araçları kullandığımdan emin olduktan sonra bu engelleri aşabildim, ancak yine de kendinizi içinde bulmak sinir bozucu bir durum.

Ayrıca, daha zor bir zorluk modu ve Leon ve Ashley için alternatif kozmetik ürünler satın almak için bonus mağazasının yanı sıra hikaye sonrası içeriği oldukça hafif buldum.

Oyunu genel olarak değerlendirecek olursam; RE 4 Remake seriyi sevenelerin mutlaka oynaması gereken bir deneyim sunuyor diyebilirim. Özellikle PS5’te DualSense ve 3D ses teknolojisinin kullanımı arşa çıkıyor diyebilirim. DualSense sayesinde korkuyu elinize kadar hissedebiliyorsunuz.