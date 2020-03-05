Android telefonlar iPhone’lardan neredeyse iki kat hızlı değer kaybediyor!

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde kullanıcıların telefonlarını güncellemek için mevcut telefonlarını satması giderek daha popüler hala geldi. Bugünlerde amiral gemisi modellerin giderek artan maliyetlerine bakacak olursak bu durum hiç şaşırtıcı değil. Bununla birlikte telefonlar marka ve modeline bağlı olarak her geçen yıl farklı oranlarda değer kaybetmekte.

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Android ve Apple telefonlar 2019’da ne kadar değer kaybetti?

BankMyCell 2019’da birden fazla satıcıdan telefonların ikinci el satış değerleri için yaklaşık 300 telefonu izledikten sonra yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Android işletim sistemi kullanan amiral gemisi telefonlar iPhone’lardan neredeyse 2 kat daha hızlı değer kaybediyor. Bir iPhone modeli yıl içinde ortalama %23.45’lik bir değer kaybına uğrarken, Android amiral gemisi telefon aynı zaman diliminde değerinin %45.18’ini kaybediyor. Bu rakam iPhone modellerinin 2 yıl sonunda yaşadığı %45.46’lık değer kaybına neredeyse eşit. Ne yazık ki, Android amiral gemisi modeller ikinci yılın sonunda orijinal değerlerinin ortalama %71.41’ini kaybediyor. Belirtilen rakamlar hem Android hem de iPhone tarafında 700 dolar ve üzeri fiyat ile satışa sunulan cihazlar için elde edilen istatistikler.

Düşük fiyat ile veya bütçe dostu olarak ifade edebileceğimiz 350 dolar altı Android cihazlar için işler daha da kötüleşmekte. Raparo göre, Samsung, LG, Mototola ve Google tarafından satışa sunulan bütçe dostu cihazlar 2019’da ortalama %48.65 değer kaybetti. 2019 yılında ikinci el satış değeri en kötü markaları şu şekilde sıralayabiliriz: Motorola %59.41, LG %56.76, Google %51.68 değer kaybetti. Rapora göre 2019 yılında 89 dolar değer kaybederek %74.17 ile en yüksek değer kaybı yaşayan cihaz Motorola Moto G7 Play oldu. Ancak 2019’un en yüksek değer kaybı yaşayan amiral gemisi telefon modeli bu üç markaya da ait değil. Samsung S10+ 373 dolar değer kaybederek 2019 yılının en yüksek değer kaybını yaşayan amiral gemisi modeli oldu.

Apple’ın yanı sıra, cihazlarının ikinci el değerini en iyi koruyan 5 marka dikkat çekti. İkinci sırada %27.68 değer kaybı ile Nokia yer aldı. Ardından %31.30 ile Sony ve %32.01 ile HTC geldi. Son olarak %34.42 ile Samsung 5. Sırada bulunuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.