Mobil
Android telefonlar iPhone’lardan neredeyse iki kat hızlı değer kaybediyor!
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde kullanıcıların telefonlarını güncellemek için mevcut telefonlarını satması giderek daha popüler hala geldi. Bugünlerde amiral gemisi modellerin giderek artan maliyetlerine bakacak olursak bu durum hiç şaşırtıcı değil. Bununla birlikte telefonlar marka ve modeline bağlı olarak her geçen yıl farklı oranlarda değer kaybetmekte.
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Android ve Apple telefonlar 2019’da ne kadar değer kaybetti?
BankMyCell 2019’da birden fazla satıcıdan telefonların ikinci el satış değerleri için yaklaşık 300 telefonu izledikten sonra yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Android işletim sistemi kullanan amiral gemisi telefonlar iPhone’lardan neredeyse 2 kat daha hızlı değer kaybediyor. Bir iPhone modeli yıl içinde ortalama %23.45’lik bir değer kaybına uğrarken, Android amiral gemisi telefon aynı zaman diliminde değerinin %45.18’ini kaybediyor. Bu rakam iPhone modellerinin 2 yıl sonunda yaşadığı %45.46’lık değer kaybına neredeyse eşit. Ne yazık ki, Android amiral gemisi modeller ikinci yılın sonunda orijinal değerlerinin ortalama %71.41’ini kaybediyor. Belirtilen rakamlar hem Android hem de iPhone tarafında 700 dolar ve üzeri fiyat ile satışa sunulan cihazlar için elde edilen istatistikler.
Düşük fiyat ile veya bütçe dostu olarak ifade edebileceğimiz 350 dolar altı Android cihazlar için işler daha da kötüleşmekte. Raparo göre, Samsung, LG, Mototola ve Google tarafından satışa sunulan bütçe dostu cihazlar 2019’da ortalama %48.65 değer kaybetti. 2019 yılında ikinci el satış değeri en kötü markaları şu şekilde sıralayabiliriz: Motorola %59.41, LG %56.76, Google %51.68 değer kaybetti. Rapora göre 2019 yılında 89 dolar değer kaybederek %74.17 ile en yüksek değer kaybı yaşayan cihaz Motorola Moto G7 Play oldu. Ancak 2019’un en yüksek değer kaybı yaşayan amiral gemisi telefon modeli bu üç markaya da ait değil. Samsung S10+ 373 dolar değer kaybederek 2019 yılının en yüksek değer kaybını yaşayan amiral gemisi modeli oldu.
Apple’ın yanı sıra, cihazlarının ikinci el değerini en iyi koruyan 5 marka dikkat çekti. İkinci sırada %27.68 değer kaybı ile Nokia yer aldı. Ardından %31.30 ile Sony ve %32.01 ile HTC geldi. Son olarak %34.42 ile Samsung 5. Sırada bulunuyor.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin altın kaplama seçeneği çıktı
Samsung Galaxy S20 serisi Goldgenie adlı şirket tarafından altın kaplandı. Altın kaplama akıllı telefon modelleriyle ismini sıkça duyduğumuz İngiliz firması, şimdi de Samsung’un yeni modeli ile gündemde.
Lüks tüketimde sınır tanımayan kullanıcılar amiral gemisi telefonlarını altın kaplamaya büyük ilgi gösteriyor. Son zamanların en popüler telefonlarından olan Galaxy S20 serisi şimdi kullanıcılarının karşısına 24 ayar altın ile çıkıyor.
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Goldgenie şirketi Samsung’un Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra olmak üzere üç cihazda da altın kaplayarak satışa sunacak. Fiyatları yeterince yüksek olan amiral gemisi modellerin altın kaplanmış halleri dudak uçuklatıyor.
Söz konusu üç cihazın fiyatları şu şekilde; Galaxy S20 3,397 Euro, Galaxy S20 Plus 3,597 Euro ve Galaxy S20 Ultra 3,797 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu fiyatlar 4G için geçerli. Eğer cihazı 5G almak isterseniz Galaxy S20 ya da S20 Plus’a 130 dolar daha eklemeniz gerekecek.
Her üç telefonun ön siparişi için Goldgenie’nin web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Telefonların çıkış tarihi 13 Mart olarak belirlendi, ön sipariş veren kullanıcılar mart ayının sonunda telefonlarına kavuşabilecek.
Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri
- Ekran: 6,2 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED
- İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.
- Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah, Pembe ve Mavi
- Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 164 gram
Haber
Türkiye mobil dünyada ne kadar vakit geçiriyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların vakitlerini geçirdiği ürünler de buna bağlı olarak şekilleniyor. Birçoğumuz günlük hayat içerisinde akıllı cep telefonlarını, interneti ve sosyal medyayı fazlasıyla kullanmaktayız. Peki bu durum ülkemizde rakamlara nasıl yansıdı? Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu“nda bu rakamlara ait cevapları yanıtladı.
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Türkiye’de kullanıcılar internete ve sosyal medyaya ne kadar vakit ayırıyor? Türkiye mobil kullanım verileri rakamlara nasıl yansıdı?
MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu” ile birlikte bu sorunun cevapları da açıklandı. Belirtilen verilere göre Türkiye mobil karnesi,
- Toplam internet kullanıcısı 54.3 milyon
- Sosyal medya kullanıcısı 51 milyon
- Mobil kullanıcı sayısı 59.05 milyon
- Mobil sosyal medya kullanıcısı 44 milyon
- Nüfusun %98’i cep telefonu kullanıcısı
- Bunların %77’si akıllı cep telefonu kullanıcısı
- İnternete bağlantı süresi 7 saat 9 dakika
- Sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika
- TV izleme süresi 2 saat 44 dakika
rakamları ile ifade edildi.
Ayrıca rapora göre, 2018‘de Türkiye’nin cep telefonu ithalatının 1 milyar 966 milyon dolar ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye’ye getirildiği açıklandı. 2017 yılı ile 2018 yılı cep telefonu ithalatı kıyaslandığında %30’luk bir düşüşün söz konusu olduğu belirtildi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, ithalatı doğru şekilde baskılamak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı belli oldu
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Şirket, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına yeni bir ürün daha kazandırıyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı yeni Galaxy A serisi modeli Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Galaxy A20’nin yerini alacak telefon, bir önceki modele göre daha büyük bir ön kamera ile birlikte gelecek.
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Parmak izi sensörü arkasında yer alan Samsung Galaxy A21, alt çerçevesi oldukça kalın olduğunu söylemek gerekiyor. Güç ve ses düğmelerinin sağ tarafta yer aldığı telefonda, USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şimdilik sadece siyah renkte gördüğümüz telefon, dörtlü arka kamera sistemi üstüne kurulmuş.
Arkasında dörtlü kamera sistemine sahip olan Galaxy A21’in henüz bu kameraların hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor. Ancak kameralarının ultra geniş açı, geniş açı, telefoto ve makro kameralar olacağı düşünülüyor.
HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin işlemci tarafında ise Exynos 7904 işlemcisi yer alacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin 4.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak.
Samsung Galaxy A21, ilk olarak ABD pazarında yerini alacak. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Galaxy A21 modelinin uygun fiyatlı olacağı biliniyor olsa da modelin ne zaman tanıtılacağı ve Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.