Sosyal Medya
Twitter geçici Tweetleri test ediyor!
Twitter geçici düşünceleriniz için yeni özelliği fleets’i denemeye başladı. Twitter’a da Facebook, Snapchat ve Instagram gibi rakibi sosyal medya uygulamalarında uzun zamandır bulunan geçici paylaşımlara benzer bir özellik geleceğe benziyor.
İlginizi çekebilir: Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!
Twitter geçici Tweetleri test ediyor!
2006 yılında kurulduğundan beri, Twitter tweet olarak adlandırılan tek bir paylaşım tipi içeriyordu. Ancak bugünden itibaren 280 karakterlik “fleets” test edilmeye başlandı. Fleets’i geçici süre ile paylaşılan tweetler olarak tanımlayabiliriz. Bu yeni özellik kullanıcıların ana zaman çizelgesi dışında ayrı bir zaman çizelgesinde 24 saatliğine kalıcı olacak şekilde tasarlanmış. Başka bir deyişle Snapchat hikayelerine benzer bir özellik Twitter’a geleceğe benziyor. Fleets normal tweetlerden farklı olarak retweet,beğeni ve cevap özelliklerine kapalı olacak. Bu şeklinde yapılan paylaşımlara sadece doğrudan mesaj veya reaksiyon emojileriyle cevap verilebilecek.
Şirket, yeni yayınladığı bir blog yazınsında “Bugün Brezilya’dan başlayarak geçici düşüncelerinizi paylaşmanın yeni bir yolu olan fleets’i test ediyoruz” dedi. Şirketin getirdiği bu yenilik kullanıcılara garip gelebilir çünkü tweetlerin neredeyse tümü geçici düşünceler kategorisine girmekte. Twitter ürün yöneticisi Mo Aladham bu konu ile ilgili blog yazısında şunları söyledi: “Bazı kullancılar bize tweet atmaktan rahatsız olduklarını iletti çünkü tweet’ler herkese açık ve kalıcı. Daha az baskı ve daha fazla kontrol ile yeni şekillerde sohbet etmenizi mümkün kulmak istiyoruz. Bu yüzden bugün Brezilya’da başlayarak fleets paylaşım tipini test ediyoruz, geçici düşüncelerinizi konuşmaya başlamanın yeni bir yolu.”
Görünüşe göre birçok büyük sosyal medya uygulamasında görmeye alışkın olduğumuz geçici paylaşımlar Twitter’a da geleceğe benziyor. Twitter yaptığı açıklamada kullanıcılarına tweetleri üzerinde daha fazla kontrol sunmayı amaçladığını belirtmiş olsa da yeni özelliğin Snapchat hikayelerine benzerliği dikkat çekti.
Haber
Instagram için üç yeni özellik daha yolda!
Son günlerde Instagram tarafından birçok yeni özellik haberi alıyoruz. Dün wabetainfo tarafından yayınlanan bir habere göre platform için geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Şu an test aşamasında olan özelliklerin bazı değişimler yaşayabileceğini ve iptal edilebileceklerini hatırlatarak listemize geçelim.
İlginizi çekebilir: Instagram için yeni özellik: Gönderiler artık gözünüzden kaçmayacak!
Takma Adlar
Bu özellik Instagram Direct’te sohbet ettiğiniz kişilere takma ad atamanıza izin veriyor. Yenilik, iletişim bilgileri ekranında yer alıyor ve halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.
Öncelikle bir kullanıcı için takma ad belirlediğinizde yalnızca sizin tarafınızdan görülebiliyor ayrıca bildirim ve listelerde kişinin kullanıcı adı yerine belirlediğimiz takma adını görüyoruz. Kullanıcı adı aramak yerine, takma adı kullanarak çok daha kolay şekilde kişiye ulaşabiliyoruz.
Yakında Özelliği
Bazen Instagram kamerası kullanarak fotoğraflar çekiyoruz ve yanlışlıkla paylaşıyoruz. Tam olarak bu durumun önüne geçen yeni özellik mevcut Instagram kamerasıyla çekilen fotoğrafları bir araya getiriyor ve paylaşım yapacağımız fotoğrafı bu kısımda seçmemizi sağlıyor. Bu bölümde toplanan tüm resimler, daha sonra kullanılmak, düzenlenmek veya kaydedilmek için barındırılıyor ve kaydedilen resimler 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.
Sevgi Animasyonu
Bu özellik ise Instagram için, tarafınızdan gönderilen veya alınan bir fotoğrafı beğendiğinizde karşınıza onlarca kalp çıkmasını sağlıyor.
Bazı özelliklerin test aşamasından geçemediğini lütfen unutmayalım, ama görünen o ki haberde değindiğimiz özellikler neredeyse kullanım için hazır.
Sosyal Medya
Facebook Lite, karanlık mod desteğini aldı!
Akıllı cihazlarımızda karanlık mod desteğini alan uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Facebook Lite Android sürümü karanlık mod desteğini aldı.
Android 10 ve iOS 13 işletim sistemlerinin, sistem geneli karanlık mod desteğini sunmaları sonrası çoğu uygulama kullanıcılarına karanlık mod desteği sunmaya başladı. Fakat Google Maps ve Facebook gibi bu özelliği kullanıcılarına sunmamış popüler uygulamalar da mevcut durumda.
İlginizi çekebilir: Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı!
Facebook’un sahip olduğu, Instagram ve Facebook Messenger uygulamaları karanlık mod desteğine aylar önce kavuşmuş olsalarda WhatsApp Messenger ve Facebook’un temel uygulaması bu özelliğe sahip değiller. WhatsApp Messenger’ın beta sürümü ile karanlık modu uzun zamandır test ettiğini biliyoruz. Son olarak XDA Developers’ın haberine göre Facebook Lite sürümü de Android 10 işletim sistemi ile karanlık mod desteği sunmaya başlayacak. Bu gelişmelerden hareketle tüm Facebook uygulamaları için karanlık modun çok yakında kullanıma sunulacağını söylemek mümkün.
Haber
Instagram için yeni özellik: Gönderiler artık gözünüzden kaçmayacak!
Instagram uygulamasında, kısa süre önce “Son gönderiler” adı altında yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından yayınlanan ve gözden kaçan son gönderileri bir araya getiren bu özellik anasayfada pop-up şeklinde karşımıza çıkıyor. Akış üzerinde, geçmişte olduğu gibi kronolojik bir sıralama bekleyen kullanıcılar, yeni özellikle birlikte gönderi sıralamaları için köklü değişiklikler de bekliyor.
İlginizi çekebilir: Spotify Kids, çocuklar için özel olarak yayınlanacak
Firma, özelliğin varlığını doğruladı fakat tam olarak bu şekilde çalışmayacağını ve halen test aşamasında olduğunu dile getirdi. Son gönderiler özelliği, tersine mühendislikle ilgilenen Jane Manchun Wong adlı kullanıcı tarafından keşfedildi. Aşağıda yer alan ekran görüntüsüyle özelliği duyuran Jane, See Posts (Paylaşımları gör) seçeneğine dokunduğunda bazı arkadaşlarından rastgele gönderilere rastladığını bildirdi.
Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts
This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020
Instagram’ın kronolojik olmayan akış algoritmasıyla sıralanan gözden kaçırdığımız son gönderiler özelliğinin, prototip aşamasında olduğu düşünülüyor. Anlaşılan o ki kısa süre içerisinde mevcut pop-up özelliğini cihazlarımızda göremeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan, en çok etkileşime sahip olduğunuz kişiler ile birlikte çalışması beklenen özellik, mevcut kronolojik olmayan akış algoritması ile mi gelecek yoksa yeni bir algoritmaya mı sahip olacak merak konusu.