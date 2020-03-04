Twitter geçici düşünceleriniz için yeni özelliği fleets’i denemeye başladı. Twitter’a da Facebook, Snapchat ve Instagram gibi rakibi sosyal medya uygulamalarında uzun zamandır bulunan geçici paylaşımlara benzer bir özellik geleceğe benziyor.

İlginizi çekebilir: Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!

Twitter geçici Tweetleri test ediyor!

2006 yılında kurulduğundan beri, Twitter tweet olarak adlandırılan tek bir paylaşım tipi içeriyordu. Ancak bugünden itibaren 280 karakterlik “fleets” test edilmeye başlandı. Fleets’i geçici süre ile paylaşılan tweetler olarak tanımlayabiliriz. Bu yeni özellik kullanıcıların ana zaman çizelgesi dışında ayrı bir zaman çizelgesinde 24 saatliğine kalıcı olacak şekilde tasarlanmış. Başka bir deyişle Snapchat hikayelerine benzer bir özellik Twitter’a geleceğe benziyor. Fleets normal tweetlerden farklı olarak retweet,beğeni ve cevap özelliklerine kapalı olacak. Bu şeklinde yapılan paylaşımlara sadece doğrudan mesaj veya reaksiyon emojileriyle cevap verilebilecek.

Şirket, yeni yayınladığı bir blog yazınsında “Bugün Brezilya’dan başlayarak geçici düşüncelerinizi paylaşmanın yeni bir yolu olan fleets’i test ediyoruz” dedi. Şirketin getirdiği bu yenilik kullanıcılara garip gelebilir çünkü tweetlerin neredeyse tümü geçici düşünceler kategorisine girmekte. Twitter ürün yöneticisi Mo Aladham bu konu ile ilgili blog yazısında şunları söyledi: “Bazı kullancılar bize tweet atmaktan rahatsız olduklarını iletti çünkü tweet’ler herkese açık ve kalıcı. Daha az baskı ve daha fazla kontrol ile yeni şekillerde sohbet etmenizi mümkün kulmak istiyoruz. Bu yüzden bugün Brezilya’da başlayarak fleets paylaşım tipini test ediyoruz, geçici düşüncelerinizi konuşmaya başlamanın yeni bir yolu.”

Görünüşe göre birçok büyük sosyal medya uygulamasında görmeye alışkın olduğumuz geçici paylaşımlar Twitter’a da geleceğe benziyor. Twitter yaptığı açıklamada kullanıcılarına tweetleri üzerinde daha fazla kontrol sunmayı amaçladığını belirtmiş olsa da yeni özelliğin Snapchat hikayelerine benzerliği dikkat çekti.