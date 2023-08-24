Google’ın blog gönderisine göre, Android Runtime (ART) derleyicisi çeşitli başarılar elde etmiştir. ART’ın yolculuğunun ayrıntılarına ve Android 12’nin piyasaya sürülmesinin ardından nasıl performans iyileştirmeleri sağladığına dair ayrıntılara yer verilmiştir. Geliştiriciler, mevcut sistemle ilgili öngörülerini paylaşmış ve hatta gelecekteki ART 14’ün potansiyeli hakkında bazı görüşlerini dile getirmişlerdir.

Android Runtime, güncellemelerin iyileştirilmesini ve üreticiler ile Google geliştiricilerinin, yeni derleyici optimizasyonlarını Google Play Sistem güncellemeleri aracılığıyla yayınlama yeteneklerini artırarak OTA güncellemelerine bir alternatif sunar. Ayrıca, OpenJDK düzeltmelerini daha hızlı bir şekilde yukarı taşıma kabiliyetini artırır ve ayrıca OpenJDK çekirdek diline daha hızlı güncellemeler sağlamak ve çalışma zamanı ile derleyici güvenliği sorunlarını hızla çözmek amacıyla tasarlanmış.

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Yukarıdaki geliştirici odaklı iyileştirmelerin yanı sıra, ART daha hızlı uygulama başlatma süreleri, yürütme hızları ve daha etkili bellek kullanımı sunar. İstatistiklere göre, bazı cihazlarda uygulama başlatma süresi %30’a kadar kısalabilir.

ART Apex modülü, ART’ın faydalarını daha da genişletir. ART APEX modülü, diğer APEX modüllerine göre daha karmaşık bir yapıya sahip olup çok sayıda API’yi içerir. Android SDK’da bulunan geliştirici API’lerinin dörtte birini de destekler. Ayrıca, temel donanımdan en iyi şekilde yararlanmak için Arm SVE gibi yonga seti özgü talimatlar üreten bir derleyici içeriyor.

Bu başarının elde edilmesinden sonra, ART 14’ün lansmanına doğru ilerleniyor. ART 13 derleyicisiyle elde edilen bu başarıların ardından, ART 14’ün daha da büyük iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. ART 14, performansı artırmaya yönelik yeni derleyici ve çalışma zamanı optimizasyonları getirirken, aynı zamanda OpenJDK 17’yi de destekleyecektir.

Android 14 ile birlikte, ART ve Paket Yöneticisi arasındaki arayüz değiştirilmiş ve gelecekte daha fazla optimizasyona olanak tanıyan bir arayüz sağlamıştır. Bu tür büyük ölçekli değişiklikler, sistemin ve Android uygulamalarının performansını ve kararlılığını daha da artıracaktır.