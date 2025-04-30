Galaxy S25 kullanıcılarının uzun süredir beklediği Mayıs yazılım güncellemesi konusunda can sıkan bir gelişme yaşandı. Peki, Galaxy S25 için planlanan kamera ve performans iyileştirmeleri neden ertelendi? Samsung’un bu ani kararı, Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?

İçindekiler Galaxy S25 Mayıs güncellemesi beklentileri karşılamayabilir

Galaxy S25 Mayıs güncellemesi beklentileri karşılamayabilir

Galaxy S25 modelleri için 2025 yılının S25 Mayıs güncellemesi kapsamlı yenilikler sunacak şekilde planlanmıştı. Ancak sektördeki ihbarcılardan biri olan Alfaturk’ün X platformu üzerinden yaptığı paylaşıma göre, S25 güncelleme planlarında sürpriz bir değişikliğe gidildi.

Geliştirilmiş kamera özellikleri ve performans iyileştirmeleri içermesi beklenen bu güncellemenin, şu an için sadece güvenlik yamalarıyla sınırlı kalacağı öne sürülüyor. Galaxy S25 serisi, 6.2 ila 6.9 inç arasında değişen AMOLED ekranları ve Ultra modeldeki 200 MP kamerasıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, S25 Mayıs güncellemesi ile bu güçlü donanımın yazılımsal olarak daha da desteklenmesini bekliyordu. Özellikle fotoğraf kalitesinde artış, video işleme performansında iyileştirmeler ve sistem genelinde daha akıcı bir deneyim öne çıkan talepler arasındaydı.

Ancak test sürecinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, Samsung’un bu özellikleri ileriki bir tarihe ertelediği belirtiliyor. Yeni güncellemenin sistemsel yapısında da ufak değişiklikler olduğu dikkat çekiyor.

Yazılım sürüm kodlarında “U2DB” yerine “S3DA” gibi ibarelere geçiş yapılması, büyük çaplı bir yenilikten ziyade küçük çaplı bir güncellemeye işaret ediyor. Galaxy S25 kullanıcıları bu güncellemeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden alabilecek ancak ciddi bir değişim beklememeleri tavsiye ediliyor.

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S25 topluluğunun tepkileri ise karışık. Bazı kullanıcılar Samsung’un kalite kontrol adına bu gecikmeyi anlayışla karşılarken, bazıları güncellemenin yetersizliğinden ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

S25 güncelleme kapsamında sistem başlatıcısı ve kamera gibi uygulamalarda küçük çaplı değişikliklerin olabileceği belirtilse de, Galaxy AI özellikleriyle ilgili beklenen yeniliklerin Haziran veya Temmuz ayına sarkabileceği konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S25 için beklenen özelliklerin ertelenmesi sizin deneyiminizi nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın! Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!