Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası bu hafta da oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. 1 Mayıs – 8 Mayıs tarihleri arasında sunulacak yeni hediye, özellikle retro uzay maceralarını sevenler için tam isabet.

Bu hafta Epic Games ücretsiz hangi oyunları veriyor?

Bu hafta Epic Games ücretsiz olarak uzayın derinliklerine açılan bir yapım sunuyor: Super Space Club. Klasik arcade tarzından ilham alan bu oyun, modern grafiklerle bezeli neon dolu bir evrende geçen sürükleyici savaşlara sahne oluyor. Epic Games ücretsiz etkinliği kapsamında oyuncular, kendi uzay gemilerini ve pilotlarını seçerek düşman dalgalarına karşı mücadele edecek. Türkiye’de retro oyun hissiyatını özleyenler için kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediliyor.

Epic Games ücretsiz programı çerçevesinde sunulan Super Space Club, hikâyeden ziyade aksiyonun ve mekaniklerin ön planda olduğu bir yapı sunuyor. Özellikle kısa sürede öğrenilip uzun süre bağımlılık yapabilen oyunlar arayanlar için ideal bir seçenek. Türkiye’deki genç oyuncuların yanı sıra nostalji severler de Epic Games ücretsiz kampanyasından büyük keyif alacak gibi görünüyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Öncelikle Epic Games Store’a giriş yapmanız ve ardından almak istediğiniz oyunun sayfasına giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor. Tabii ki bunun için bir Epic Games hesabınızın bulunması şart. Her hafta değişen bu ücretsiz oyun fırsatları sayesinde, oyuncular hiçbir ücret ödemeden geniş bir koleksiyon oluşturma şansına sahip oluyor.

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Epic Games ücretsiz oyun kampanyaları 2025 baharında da tam gaz devam ediyor. Super Space Club ve diğer hediyelerle Türkiye’deki oyuncuların gönlünü bir kez daha kazanacak gibi duruyor. Kaçırmamak için kütüphanenizi şimdiden hazırlayın.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!