Apple’ın ABD’deki iPhone modellerinde yalnızca eSIM kullanımına geçme kararı, eSIM teknolojisinin popülerliğini artırırken, Android platformu da bu alanda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu yılın başlarında duyurulan bilgilere göre, Google, Android işletim sisteminde eSIM’lerin cihazlar arasında taşınabilmesi için bir aktarım özelliği geliştirmeye odaklanmıştı. Bugünse Android eSIM aktarım aracından ilk görüntüler geldi!

Android’e Yeni eSIM Aktarım Özelliği Geliyor!



Apple, en son iPhone modellerinde yalnızca eSIM kullanımına geçerek, iPhone’lar arasında eSIM aktarımını kolaylaştıran bir araç sunmuştu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, mevcut telefonlarını kullanarak sadece çalışan bir kablosuz aktarım işlemi ile eSIM’lerini yeni cihazlarına taşıyabiliyorlardı.

Android platformu ise bu işlevselliği, Google Play Hizmetleri içinde yer alan bir özellikle genişletmeye çalışıyor gibi görünüyor. Android’deki yeni eSIM aktarım özelliği, QR kodlarına dayanıyor. Kullanıcıların eski cihazlarındaki eSIM’i yeni cihazlarına taşıyabilmeleri için bir QR kodu taramaları gerekiyor. Ancak, bu işlevsellik henüz yaygın olarak kullanılamıyor ve geliştirme aşamasında bulunuyor.

eSIM aktarım işleminin Google tarafından hala tam olarak kullanılabilir hale getirilmediğini belirtmek önemli. Ancak, bu adımın atılması ve Android’in Apple’ın izinden giderek eSIM taşıma işlemini daha kullanıcı dostu hale getirmeye çalışması olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle QR kodu tabanlı bir sürecin benimsenmesi, eSIM transferinin daha kolay ve hızlı hale getirilmesini amaçlıyor gibi görünüyor.

Yine de, Google’ın eSIM aktarım özelliğinin ne zaman tam anlamıyla kullanıma sunulacağı ve hangi cihazlarda destekleneceği konusunda daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız var. Bu özellik, Android kullanıcılarına eSIM’lerini daha rahat bir şekilde taşıma ve yönetme imkanı sunacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? eSIM sizce yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!